Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 2 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Рыцарь Мечей, перевернутая

Уф, Овен, вас ждет очень насыщенный день! Как только Луна перейдет в ваш знак в воскресенье, вы почувствуете, что вам придется работать вдвое усерднее, чтобы все успеть.

Ваша карта Таро отражает период, когда ваш разум и мотивация не согласуются. Часть вас вообще ничего не захочет делать! Вам не нужны все эти инструменты и гаджеты; сделайте перерыв. Дайте своему телу отдохнуть, а затем вперед!

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Повешенный, перевернутая

Вы сейчас этого не осознаете, но вы тратите так много времени и ресурсов, потому что думаете, что кто-то другой изменится.

Перевернутая карта Таро "Повешенный" - это четкое напоминание о том, что вы можете ждать вечно, пока кто-то поступит правильно, и этого никогда не произойдет. Установите крайний срок на это воскресенье. Как только он пройдет, начните жить своей жизнью для себя.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на воскресенье: Император, перевернутая

Вы учитесь, Близнецы. В воскресенье у вас правильный настрой. Вместо того чтобы пытаться заставить людей быть теми, кем они не являются, вы принимаете индивидуальность и не навязываете свои идеи никому, кроме себя.

Это лучшее решение, которое вы могли принять, когда Луна входит в Овен. Энергия Луны в Овне в вашем секторе дружбы создает враждебность и споры, если с ней неправильно обращаться. Но сегодня вы - Император, перевернутый.

Вы понимаете, что чрезмерная напористость никому не помогает. Сегодня ваш стиль руководства - "живи и дай жить другим".

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Шестерка Жезлов

Улыбнитесь, Рак. Вы находитесь в поле зрения многих людей, которые считают вас потрясающим. Сегодня вы получаете комплимент от человека, которому очень нравится ваш стиль.

Карта Таро "Шестерка Жезлов" подчеркивает вашу заметность. Обычно эта карта выпадает, когда вы получаете признание за хорошо выполненную работу в области, где вы преуспеваете. Лучший способ принять благодарность - не отмахиваться от неё. Скажите спасибо!

Лев

Карта Таро на воскресенье для Льва: Девятка Мечей

Постарайтесь не позволять некоторым вещам выводить вас из себя, Лев, особенно если они немного расстраивают вас больше, чем хотелось бы. Воскресенье может стать днём, когда вы решите, стоит ли беспокоиться о будущем.

Контролируйте то, что можете, и то, что не можете; отдайте всё в руки сил. Вы можете найти надежду в знании того, что Вселенная всегда наблюдает за вами и защищает вас от опасности. Возможно, сначала это не так, но вы много раз видели это в действии.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Шестерка Кубков, перевёрнутая

Вы любите, чтобы всё было идеально. Вы скрупулёзны и хотите, чтобы всё было правильно. В воскресенье ваши неудачи раздражают вас. Вы хотите это изменить, и можете расстраиваться, когда это невозможно.

Мало что может быть более тревожным, чем мысли о прошлом, которое вас расстраивает. В воскресенье ваша карта Таро напоминает вам отпустить это. Перевернутая Шестерка Кубков говорит о том, что вам не следует больше об этом думать. Сосредоточьтесь только на будущем.

Весы

Карта Таро для Весов на воскресенье: Перевернутая Десятка Мечей

Прощайте, печальные времена; ваши проблемы позади. Весы, в воскресенье ваша карта Таро, Десятка Мечей, перевернута, и это о исцелении.

Вы не будете думать о старых отношениях или друге, который разбил вам сердце. Их предательство больше не влияет на вас так, как раньше. Вместо этого вы покончили с драмой. Вы сосредоточены на лучшем. Вперед!

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Семерка Пентаклей

Найдите минутку, чтобы по-настоящему поразмышлять обо всей хорошей работе, которую вы проделали к этому моменту своего пути. Да, Скорпион, финишная линия имеет значение. Конечный результат будет идеальным, но также важно остановиться и обратить внимание на то, как вы к нему пришли.

Вы можете многому научиться, участвуя в повседневной работе. Не упускайте возможности для самоанализа.

Стрелец

Воскресная карта Таро для Стрельца: Двойка Мечей

В последнее время вы принимаете много решений, но в воскресенье есть одно, которое заставляет вас чувствовать себя немного растерянным. Трудное решение требует гораздо больше энергии, и когда вам приходится об этом думать, это может отнять у вас много сил.

Прямо сейчас Двойка Мечей символизирует постоянное мышление, которое часто случается в этот период. Это необходимая часть путешествия.

Козерог

Воскресная карта Таро для Козерога: Отшельник, перевернутая

Пришло время вырваться из своей скорлупы, Козерог. Вы настолько сосредоточены на работе и рутине, что часто забываете, что общение тоже является частью успеха.

В воскресенье выйдите на улицу и пообщайтесь. Вернитесь в круг друзей, чтобы поговорить и поговорить о том, чем вы занимались. Немного светской беседы может принести вам огромную пользу.

Водолей

Воскресная карта Таро для Водолея: Паж Пентаклей, перевернутая

Вы много раз слышали, что без плана вы, по сути, обрекаете себя на неудачу. В воскресенье вы принимаете этот совет близко к сердцу и решаете, что пора что-то с этим делать.

Сегодня вы составляете свою стратегию. Вы больше не хотите тратить драгоценное время на ошибки. Очень приятно знать, что ты собираешься делать дальше. Отличная работа, Водолей.

Рыбы

Воскресная карта Таро для Рыб: Четверка Пентаклей

Вы действительно хотите чувствовать, что ваша жизнь в порядке, особенно в финансовом отношении. Вы знаете, что для строительства требуется время, и готовы работать изо всех сил, чтобы осуществить свою мечту.

В воскресенье у вас прекрасная возможность навести порядок в некоторых вещах. Четверка Пентаклей напоминает вам, Рыбам, избегать мелких ловушек мышления, таких как страх или мышление дефицита. Там много для вас и для всех остальных. Каждый может выиграть!

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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