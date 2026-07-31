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Змеям - романтика, Быкам - разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

Константин Пономарев
31 июля 2026, 11:08
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Восточный гороскоп на 1 августа расскажет, каким знакам день принесет удачу, новые возможности и яркие события, а кому придется проявить терпение.
Восточный гороскоп на 1 августа 2026 года
Восточный гороскоп на 1 августа 2026 года / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие знаки окажутся в центре событий 29 июля
  • Кому восточный гороскоп сулит удачу и новые возможности
  • Каким знакам придется справляться с эмоциями и переменами

1 августа 2026 года представителям восточного гороскопа стоит внимательнее относиться к словам, решениям и собственным эмоциям. Одни знаки смогут использовать день для новых знакомств и ярких впечатлений, другим важно не поддаваться раздражению и не торопиться с выводами.

Последние дни июля могут оказаться довольно насыщенными для всех представителей китайского гороскопа. Энергия дня располагает к общению, творчеству, активному отдыху и решению давно назревших вопросов. Однако некоторым знакам придется сначала разобраться с внутренним напряжением, а уже потом двигаться вперед. Об этом пишет Horoscope.com.

видео дня

Астрологический прогноз на 1 августа подсказывает, на что лучше обратить внимание каждому из 12 представителей восточного гороскопа.

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

1 августа Крысам захочется ярких эмоций и новых впечатлений. День подходит для романтических встреч, приключений и активного отдыха на природе. Даже при плотном рабочем графике стоит заранее запланировать приятное занятие, которое поможет переключиться.

Необязательно тратить много денег на развлечения. Главное - выбрать то, что действительно заряжает энергией и позволяет проявить себя.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

Быкам лучше не доводить накопившиеся обиды до серьезного конфликта. Открытый разговор способен оказаться гораздо эффективнее громкой ссоры. Особенно это касается семейных вопросов и распределения домашних обязанностей.

Сильный характер поможет добиться своего, но необоснованные страхи способны неожиданно помешать планам. Не стоит держать переживания в себе, ведь искренний разговор может многое изменить.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Тиграм 1 августа удастся совместить приятное времяпрепровождение с разумной экономией. День не располагает к импульсивным покупкам, поэтому дорогостоящие приобретения лучше отложить.

Особое внимание стоит уделить близким людям. Поддержка, забота и простое совместное время способны принести больше удовольствия, чем очередная покупка.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Кроликам предстоит насыщенный день, когда дел окажется немало. Главной задачей является не пытаться сделать все одновременно. Если сосредоточиться на одном вопросе за раз, результат окажется значительно лучше.

Не бойтесь прямо говорить о своих потребностях. Открытость и доброжелательность помогут получить необходимую поддержку даже в непростой ситуации.

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Драконы 1 августа могут особенно тонко чувствовать настроение окружающих. Представители этого знака способны замечать скрытые эмоции и подтекст в словах других людей.

При этом повышенная чувствительность может стать и слабым местом. Некоторые замечания способны задеть сильнее обычного. Лучше не принимать каждую чужую реплику слишком близко к сердцу и не скрывать собственные переживания от тех, кому действительно доверяете.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Змеям день принесет желание расширить привычные границы. Особенно удачно могут складываться романтические отношения, творческие проекты, занятия музыкой и дела, которые имеют для вас особое значение.

Не стоит замыкаться в одиночестве. Работа вместе с друзьями или единомышленниками позволит добиться большего и одновременно получить удовольствие от процесса.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Для Лошадей на первый план могут выйти семейные дела. Не пытайтесь взять на себя абсолютно все домашние обязанности - просьба о помощи не сделает вас слабее.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп / Главред

Если вы давно размышляли о переезде или смене места жительства, 29 июля подходит для планирования таких перемен. Поддержка энергичных друзей также может оказаться очень кстати.

Китайский гороскоп на завтра – Коза

Козы сегодня смогут особенно убедительно выражать свои мысли. Прямота и независимость будут восприниматься окружающими скорее как сильная сторона, чем как недостаток.

День благоприятен для новых знакомств, общения и расширения круга интересов. В отношениях, однако, придется чаще идти на компромисс и учитывать инициативу партнера.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Обезьяны могут почувствовать желание говорить откровеннее, чем обычно. Такая искренность способна принести пользу в будущем, но важно выбирать, какие мысли действительно стоит озвучивать.

Не каждое несогласие требует спора. Возможно, у вас есть тайна или важная информация, которой давно пора поделиться с близким человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Петухам 1 августа будет проще находить необычные идеи и творческие решения. Стоит прислушиваться к собственным мечтам и не стесняться просить о необходимой помощи.

На работе при этом желательно несколько раз проверять факты и договоренности: неясности могут возникнуть там, где их никто не ожидал. День хорошо подходит для запуска нового проекта, особенно если работа предполагает взаимодействие с другими людьми.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Собакам день принесет больше энергии, общительности и интереса к происходящему вокруг. Однако может проявиться упрямство, особенно если речь идет о переменах.

Попробуйте разобраться, что именно заставляет вас сопротивляться новому: реальная опасность или привычка держаться за знакомое. Сейчас подходящий момент для составления плана, который способен постепенно изменить жизнь.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Свиньям не стоит опускать руки, если события пойдут не по первоначальному сценарию. Лучше сделать паузу, оценить имеющиеся ресурсы и только после этого решать, что делать дальше.

День также подходит для небольших изменений во внешности. Необязательно тратить крупные суммы на обновление гардероба - даже доступные детали могут заметно улучшить настроение и добавить уверенности.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, что финансовый гороскоп на август подскажет, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи, а астропрогноз поможет избежать неудачных трат.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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