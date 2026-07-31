Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

Гороскоп Таро обещает Скорпионам солидную прибыль и исполнение мечты.

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Гороскоп Таро для Скорпионов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Кратко:

В августе Скорпионов ждет успех и признание в работе

Карты предупреждают о рисках манипуляций на шумных вечеринках

Месяц завершится гармонией в семье и предложением руки и сердца

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Скорпион.

Таро-прогноз для Скорионов на август 2026

Паж кубков - Таро значение

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Карта символизирует зарождение чего-то нового: старт бизнеса, творческий проект, романтическое увлечение или финансовую поддержку на детей.

Также карта указывает на появление первой прибыли или радостных новостей, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Туз пентаклей, 7 пентаклей - Таро значение

Очень сильные финансовые карты. Вас ждут крупные денежные поступления, новые клиенты, выгодные предложения по работе или рост дохода от инвестиций, сдачи недвижимости и повышения цен на ваши услуги.

8 пентаклей - Таро значение

Карта мастерства, признания и трудолюбия. Нагрузки будет много (в том числе в онлайн-формате), но ваш профессионализм обязательно увидят, заметят и щедро вознаградят.

Отшельник, Повешенный - Таро значение

У вас появится сильное желание на время отгородиться от социума: выключить телефон, уехать на дачу, в санаторий или лечь с книгой на пляже. Также карты могут указывать на плановое обследование в клинике или на то, что вы решите задержаться в отпуске дольше планируемого.

Королева жезлов - Таро значение

В вашем окружении появится яркая, зажигательная женщина (огненных знаков: Овен, Лев или Стрелец) - тренер, босс или подруга, которая будет вас подталкивать к активным действиям.

Иерофант - Таро значение

Иерофант сулит участие в традиционных мероприятиях - свадьбе, крестинах, либо общение с мудрым наставником.

Дьявол - Таро значение

С одной стороны, Дьявол обещает бурные вечеринки, танцы и веселое времяпрепровождение. С другой - предупреждает об опасности манипуляций или некорректного поведения.

3 мечей, Рыцарь мечей - Таро значение

Тройка мечей указывает на риск получить неприятную информацию или столкнуться с разногласиями. Однако благодаря Рыцарю мечей ситуация разрешится очень быстро и без серьезных последствий - вы мгновенно восстановите равновесие.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Звезда - Таро значение

Вы окажетесь в центре внимания и достигните признания, успеха и публичных аплодисментов. Мечты и желания начнут исполняться.

10 кубков, Туз кубков -Таро значение

Символ абсолютной гармонии, семейного счастья, пылких чувств, предложения руки и сердца или запуск счастливых романтических отношений.

9 пентаклей - Таро значение

Карта изобилия, когда вы можете себе позволить всё: от покупки красивых вещей и похода в шикарный ресторан до полноценного праздника жизни.

Сила -Таро значение

Завершающая карта расклада говорит о том, что в августе для вас нет ничего невозможного. Любая поставленная цель будет достигнута, ведь ваш внутренний потенциал гораздо выше, чем вы думаете.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Скорпионов на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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