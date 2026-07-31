Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

Константин Пономарев
31 июля 2026, 10:48
google news Подпишитесь
на нас в Google
31 июля 2026 года три знака зодиака почувствуют долгожданное облегчение. Конец месяца принесет им счастье, уверенность и надежду на перемены.
Хирон переходит к прямому движению
Хирон переходит к прямому движению / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Почему конец июля принесет долгожданное облегчение
  • Как сложный месяц изменит планы
  • Неожиданный поворот перед августом

Конец июля 2026 года может стать особенно приятным периодом для трех знаков зодиака. После эмоционально насыщенного месяца они почувствуют облегчение, вернут уверенность в себе и смогут с большей надеждой посмотреть в будущее.

31 июля астрологическая атмосфера меняется. Хирон переходит к прямому движению, что в астрологии связывают с темами внутреннего восстановления, принятия прошлого и эмоционального исцеления. Для некоторых знаков это может стать символической точкой завершения сложного периода. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

Июль мог заставить многих пересмотреть планы, столкнуться с неожиданными обстоятельствами и сделать выводы о собственных приоритетах. Однако для Раков, Козерогов и Рыб конец месяца способен принести ощущение, что все пережитое было не напрасным.

Рак

Для Раков июль оказался насыщенным событиями. Представители этого знака могли одновременно заниматься несколькими делами, принимать неожиданные решения и искать новые возможности для заработка.

К концу месяца появляется ощущение, что выбранное направление действительно было правильным. Некоторые идеи, которые в начале казались рискованными или слишком амбициозными, начинают приносить результаты.

31 июля прямое движение Хирона может символически помочь Ракам вернуть внутреннее равновесие. Особенно актуальным это становится после периода сильного давления, когда приходилось постоянно контролировать эмоции и принимать решения в непростых обстоятельствах.

Главным ощущением последних дней июля станет уверенность: многое получилось лучше, чем ожидалось. А впереди, согласно астрологическому прогнозу, еще немало интересных событий.

Козерог

Козероги подходят к концу июля с совершенно другим настроением, чем в начале месяца. Эмоциональная нагрузка последних недель могла оказаться настолько высокой, что временами казалось: справиться со всем одновременно просто невозможно.

Однако постепенно представители знака увидели главное - даже сложные обстоятельства способны становиться источником опыта. Каждая проблема оставляет после себя определенный урок, а полученные знания помогают увереннее двигаться дальше.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

31 июля Козероги могут почувствовать благодарность за то, что смогли пройти через непростой период. Прямое движение Хирона в астрологической интерпретации связывают с возможностью лучше осмыслить пережитое и отпустить часть внутреннего напряжения.

Конец июля способен подарить Козерогам редкое ощущение спокойствия. Появляется понимание, что впереди новый этап, а накопленный опыт поможет встретить его гораздо увереннее.

Рыбы

Для Рыб последние дни июля могут стать временем настоящего облегчения. Представители знака смогут оглянуться на прошедший месяц и понять, насколько много всего им удалось преодолеть.

Начало июля могло отнять немало сил. Рыбам пришлось сталкиваться с препятствиями, которые проверяли их терпение и способность сохранять внутреннюю устойчивость. Но теперь эти испытания воспринимаются иначе.

Даже если путь оказался непростым, он принес важный опыт. Именно поэтому 31 июля может появиться желание оставить позади все неприятное и сохранить то хорошее, что удалось получить за месяц.

В астрологической традиции Хирон связан с исцелением и принятием прошлого. Его прямое движение может восприниматься Рыбами как символический сигнал к тому, чтобы перестать постоянно возвращаться к старым проблемам.

Ранее Главред писал о том, какие дни станут самыми счастливыми для каждого знака зодиака в августе. Судьба подскажет, когда стоит действовать, чтобы воспользоваться шансами судьбы.

Также сообщалось о том, что финансовый гороскоп на август подскажет, какие знаки зодиака могут рассчитывать на карьерные успехи, а астропрогноз поможет избежать неудачных трат.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп Рыбы гороскоп Козерог гороскоп Рак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов без тревоги: все, что известно

В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов без тревоги: все, что известно

13:22Украина
СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

11:53Война
Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

11:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

Колебания достигнут почти 5-балльного уровня: прогноз магнитных бурь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Что сжечь в печи, чтобы дымоход прочистился сам: достаточно всего одной таблетки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Доллар резко обвалился, а евро взлетел вверх: курс валют на 31 июля

Последние новости

13:22

В Хмельницком прогремела серия мощных взрывов без тревоги: все, что известно

13:15

Стилист призвала молодых мам отказаться от старых джинсов после родов: зачем

13:11

Путин готовит чистку в Крыму: гауляйтера Аксенова заменят - АТЕШ

12:56

Экономика выдохнется за полгода: эксперт сказал, что обрушит РоссиюВидео

12:55

Гороскоп на завтра, 1 августа: Львам — успех, Водолеям — неожиданное известие

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
12:37

Любовницу Путина засняли без макияжа: как она выглядит

12:32

Говорить "поднять тост" — грубая ошибка: как правильно говорить на украинском

12:12

Главные враги Стрельца в любви: астрологи назвали четыре знака зодиака

11:53

СБУ сообщила об ударах по важным объектам в Крыму и РФ - детали

Реклама
11:08

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

11:05

Президент озвучил новые потери России и Украины в войне: названы потрясающие цифры

10:57

"Прощаюсь с вами": известная украинская телеведущая ушла с канала ради ВСУВидео

10:55

Зачем поливать томаты йогуртом: неожиданный способ укрепить кусты и повысить урожай

10:48

Август будет совсем другим: какие знаки зодиака оставят проблемы в прошлом

10:10

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

09:52

Как сократить принудительную мобилизацию в Украине: "Ахиллес" Федоренко объяснил

09:34

РФ впервые ударила по компании из США: уничтожен завод дронов в Киеве - The Guardian

09:24

Украинцев предупредили о новом подорожании продуктов: что будет с ценами в августе

08:24

Рыба получится нежной, сочной и не прилипнет: что сделать перед жаркой

08:03

Дроны ударили по двум регионам РФ: горят склады Wildberries и НПЗ

Реклама
07:50

Война расползается по Ближнему Востоку - предупреждение Невзлинамнение

07:00

Трамп внезапно засомневался насчёт лицензии на Patriot для Украины: что случилось

05:11

Почему водители в СССР массово хранили в багажнике линолеум: ответ удивит многих

04:21

Кулинары раскрыли секрет пышного омлета: что добавить к яйцам вместо молока

04:02

"Есть реальная опасность": эксперт объяснил, как Украина могла потерять F-16

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

03:32

Кому карты Таро сулят богатство и успех: расклад на август 2026

03:02

Как научить ребенка правильно обуваться: небольшая хитрость для родителей

02:03

Сенат США продвинул законопроект Грэмма о санкциях: какие последствия ожидают РФ

01:13

Правильный момент: когда остановить полив арбузов, чтобы не стали водянистымиВидео

00:06

В ЕС приняли решение о военнообязанных украинцах: о чем идет речь

30 июля, четверг
23:56

Нож мясорубки снова станет острым: лайфхак с крышкой от банки

23:09

Почему РФ снова начала бить по Украине ракетами из КНДР: в ЦПД раскрыли тревожный сигнал

23:08

Не ковром единственным: дизайнеры назвали вещи, "убивающие" стиль интерьераВидео

22:55

"Это недопустимо": в городах Украины начнутся масштабные проверки, причина

22:36

Побег с деньгами и обман: таролог предупредила Козерогов о рисках в августе 2026

22:31

Вселилась Волочкова: пьяная Лорак на видео опозорилась в сетиВидео

22:31

Известный актер выиграл $1 млн в шоу "Кто хочет стать миллионером?"Видео

22:09

Одежда, надетая наизнанку, привлечет беду — как быстро нейтрализовать суеверие

21:58

Главные везунчики августа: кому карты Таро предрекли мощный финансовый взлетВидео

Реклама
21:48

Когда копать картошку в августе — идеальные дни для сбора урожая по календарю

21:48

Секрет здоровых помидоров до октября: чем обработать кусты перед созреваниемВидео

21:47

57-летняя Дженнифер Энистон в бикини показала подтянутый пресс

21:27

Названы месяцы рождения людей, которых скоро покинет "черная полоса"

21:24

Детей из Вишневого после трагедии отправили в лагерь, где царит антисанитарияФото

20:38

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке голубя за 11 с

20:35

Россия впервые за долгое время ударила по Украине ракетой из КНДР: что известно

20:31

Wi-Fi плохо работает в квартире из-за одного устройства на кухне — в чём причина

19:55

Из одного куста — целая грядка: огородник показал, как размножить помидоры без семянВидео

19:51

"Просто кайфую": Илона Гвоздева впервые за пять лет отдохнула с мужем за границей

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять