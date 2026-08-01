У одного знака зодиака в августе 2026 исполнится желание: гороскоп Таро на месяц

В последний месяц лета Рыбы могут получить шанс изменить свою жизнь.

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Гороскоп Таро для Рыб на август 2026 - Анжела Перл увидела счастливый поворот / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

Что карты Таро обещают Рыбам в любви и финансах

Почему месяц может стать судьбоносным

Какие возможности нельзя упустить

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Рыбы.

Таро-прогноз для Рыб на август 2026

Паж кубков - Таро значение

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Возможна новость о беременности. Или вы получите подарок небес, какую-то возможность. Это могут быть деньги или подарок, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

10 кубков - Таро значение

Карта застолья, праздника, духовной и душевной наполненности, эмоций, радости. Вы будете что-то праздновать. Может, пойдете в ресторан или в гости.

Вас охватит состояние радости, любви и благодарности, всеобъемлющее ощущение счастья, а не только финансовая радость.

7 кубков -Таро значение

Карта выбора. Вам нужно будет выбирать: квартиру, машину, дом в аренду или, может быть, вы пойдете на шопинг и будете выбирать кому-то подарок.

Влюбленные -Таро значение

Август - месяц любви. Возможны встречи, знакомства, свидания. Это может проявиться и как романтические отношения, и как второй медовый месяц, если вы в браке. А может быть сделка купли-продажи или деловое партнерство, бизнес-отношения, например с клиентом, где обе стороны останутся очень довольны.

Справедливость - Таро значение

Нужно внести баланс в юридические дела: оформление документов, заявление в ЗАГС (или развод), покупка/продажа у нотариуса, встречи с адвокатом. Не исключены переговоры.

7 пентаклей - Таро значение

Карта роста, прибыли, финансового развития. И снова плоды ваших трудов созревают, скоро вы что-то получите.

Королева пентаклей - Таро значение

Вас ждет предложение работы, новости о наследстве или какая-то поддержка и помощь.

В вашей жизни сыграет роль женщина. Это может быть Дева, Козерог или Телец по гороскопу. Возможно, ваш босс или клиент.

Туз жезлов - Таро значение

Тузы - это всегда новые начинания, новые возможности. Открывается новая дверь, приходит важная информация. Таролог советует воспользоваться этой возможностью.

Королева и Король пентаклей - Таро значение

Эти краты могут проиграться как пара. Например, ваши родители или кто-то еще, кто будет вас поддерживать. Король пентаклей - бухгалтер, финансист, банкир. Вы будете общаться с таким "денежным" мужчиной.

4 пентаклей - Таро значение

Рыбы держатся за свое. Вы сидите на том же рабочем месте, остаетесь в той же квартире, сохраняете имущество. Если у вас идет раздел имущества - вы останетесь при своем. Также это карта стабильности и уверенности (например, стабильная зарплата).

6 кубков - Таро значение

Кубки - это всегда чувства, любовь. Возможно, вы встретите кого-то из прошлого. Может, поедете в места детства или в знакомые любимые уголки.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

6 жезлов - Таро значение

Карта победителя. Все у вас будет получаться легко. Такое ощущение, что это будет важный, легкий и радостный месяц.

Вам все аплодируют, вас приветствуют и поддерживают. Может, вы заканчиваете обучение и получите диплом, защитите проект, выиграете суд или спортивные соревнования. Потрясающая карта победы и успеха.

2 пентаклей - Таро значение

У вас может быть две работы или сотрудничество. Как будто вас разрывает на два дома или два направления, но вы удержите баланс.

Звезда - Таро значение

Ваше желание исполнится. Или появятся новые мечты.

Иерофант - Таро значение

Вас могут пригласить на свадьбу, крестины, венчание. Еще это карта университета, обучения, учителя.

10 кубков - Таро значение

Рыб ждут настоящие чувства, эмоции, любящее окружение. Десятки - это успешное завершение.

"Всё закончится очень хорошо, что бы это ни было", - резюмировала таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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