Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

У одного знака зодиака в августе 2026 исполнится желание: гороскоп Таро на месяц

Анна Ярославская
1 августа 2026, 02:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
В последний месяц лета Рыбы могут получить шанс изменить свою жизнь.
Анжела Перл, Таро
Гороскоп Таро для Рыб на август 2026 - Анжела Перл увидела счастливый поворот / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Вы узнаете:

  • Что карты Таро обещают Рыбам в любви и финансах
  • Почему месяц может стать судьбоносным
  • Какие возможности нельзя упустить

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Рыбы.

Таро-прогноз для Рыб на август 2026

Паж кубков - Таро значение

видео дня

Возможна новость о беременности. Или вы получите подарок небес, какую-то возможность. Это могут быть деньги или подарок, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

10 кубков - Таро значение

Карта застолья, праздника, духовной и душевной наполненности, эмоций, радости. Вы будете что-то праздновать. Может, пойдете в ресторан или в гости.

Вас охватит состояние радости, любви и благодарности, всеобъемлющее ощущение счастья, а не только финансовая радость.

7 кубков -Таро значение

Карта выбора. Вам нужно будет выбирать: квартиру, машину, дом в аренду или, может быть, вы пойдете на шопинг и будете выбирать кому-то подарок.

Влюбленные -Таро значение

Август - месяц любви. Возможны встречи, знакомства, свидания. Это может проявиться и как романтические отношения, и как второй медовый месяц, если вы в браке. А может быть сделка купли-продажи или деловое партнерство, бизнес-отношения, например с клиентом, где обе стороны останутся очень довольны.

Справедливость - Таро значение

Нужно внести баланс в юридические дела: оформление документов, заявление в ЗАГС (или развод), покупка/продажа у нотариуса, встречи с адвокатом. Не исключены переговоры.

7 пентаклей - Таро значение

Карта роста, прибыли, финансового развития. И снова плоды ваших трудов созревают, скоро вы что-то получите.

Королева пентаклей - Таро значение

Вас ждет предложение работы, новости о наследстве или какая-то поддержка и помощь.

В вашей жизни сыграет роль женщина. Это может быть Дева, Козерог или Телец по гороскопу. Возможно, ваш босс или клиент.

Туз жезлов - Таро значение

Тузы - это всегда новые начинания, новые возможности. Открывается новая дверь, приходит важная информация. Таролог советует воспользоваться этой возможностью.

Королева и Король пентаклей - Таро значение

Эти краты могут проиграться как пара. Например, ваши родители или кто-то еще, кто будет вас поддерживать. Король пентаклей - бухгалтер, финансист, банкир. Вы будете общаться с таким "денежным" мужчиной.

4 пентаклей - Таро значение

Рыбы держатся за свое. Вы сидите на том же рабочем месте, остаетесь в той же квартире, сохраняете имущество. Если у вас идет раздел имущества - вы останетесь при своем. Также это карта стабильности и уверенности (например, стабильная зарплата).

6 кубков - Таро значение

Кубки - это всегда чувства, любовь. Возможно, вы встретите кого-то из прошлого. Может, поедете в места детства или в знакомые любимые уголки.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

6 жезлов - Таро значение

Карта победителя. Все у вас будет получаться легко. Такое ощущение, что это будет важный, легкий и радостный месяц.

Вам все аплодируют, вас приветствуют и поддерживают. Может, вы заканчиваете обучение и получите диплом, защитите проект, выиграете суд или спортивные соревнования. Потрясающая карта победы и успеха.

2 пентаклей - Таро значение

У вас может быть две работы или сотрудничество. Как будто вас разрывает на два дома или два направления, но вы удержите баланс.

Звезда - Таро значение

Ваше желание исполнится. Или появятся новые мечты.

Иерофант - Таро значение

Вас могут пригласить на свадьбу, крестины, венчание. Еще это карта университета, обучения, учителя.

10 кубков - Таро значение

Рыб ждут настоящие чувства, эмоции, любящее окружение. Десятки - это успешное завершение.

"Всё закончится очень хорошо, что бы это ни было", - резюмировала таролог.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Рыб на август 2026 от Анжелы Перл:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Рыбы гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака таро карты таро гороскоп на картах таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

01:50Украина
В Полтаве прогремели взрывы, разрушен терминал НП: что будет с посылками

В Полтаве прогремели взрывы, разрушен терминал НП: что будет с посылками

01:05Украина
Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

22:23Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

Змеям — романтика, Быкам — разговор по душам: китайский гороскоп на 1 августа

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

Перец вырастет мясистым и сочным: чем подкормить кусты в августе

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке путешественника за 6 с

Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Последние новости

02:31

У одного знака зодиака в августе 2026 исполнится желание: гороскоп Таро на месяц

02:01

В каком возрасте нужно ограничивать экранное время для детей: предупреждение ученых

01:50

В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

01:05

В Полтаве прогремели взрывы, разрушен терминал НП: что будет с посылками

00:06

Мощный удар по Кремлю: названы неожиданные цели для атак вглубь РФВидео

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
31 июля, пятница
23:33

Гороскоп на неделю 3-9 августа: Овнам — силы, Львам — любовь, Тельцам — успех

23:16

Под старым ковром скрывалось настоящее "сокровище": хозяйка не поверила глазам

22:54

Через 3 дня или 3 недели: через сколько дней можно есть маринованные огурцы

22:54

Сколько времени в день на самом деле нужно выгуливать собаку: ученые дали точный ответ

Реклама
22:32

Макацария впервые показал всех своих троих детей: теплые фото

22:27

День ангела в августе: полный календарь именинов по новому и старому стилям

22:23

Покушение на командира Хартии: Оболенский сделал важное заялание о заказчиках

21:48

Как выбрать идеальный подарок — универсальные варианты на любой бюджет

21:29

Рецепт шикарной закуски из болгарского перца — весь секрет в маринаде

21:17

Сколько на самом деле служит бытовая техника: когда менять холодильник и стиралку

21:16

Яблоки сорта "Белый налив" в сиропе: проверенный рецепт заготовки на зиму

20:54

Окна будут сиять как после клининга: нужен всего один доступный ингредиентВидео

20:35

В Киеве во время протестного шествия прогремели взрывы: РФ запустила реактивные БПЛА

20:27

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

20:19

"В Пентагоне беспокойство": появился мрачный прогноз насчет поддержки США Киева

Реклама
20:08

Календарь магнитных бурь на август: когда ожидать геомагнитных возмущений

20:07

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

19:37

Опасные украшения: какие вещи, согласно приметам, привлекают проблемы и печаль

19:29

"Потерял всех": что известно о многодетной семье, убитой РФ в РадушномВидео

19:28

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

19:23

Шла за водой: соцсети тронула история 17-летней волонтерки, убитой снайпером РФ

19:21

"Горы путают с клубом": танцы на Говерле разделили украинцев на два лагеря

19:12

Девушку Стэтхэма захейтили за сотрудничество с РФ

19:10

Россия проверяет НАТО: Рейтерович объяснил, почему Польша пока не пойдет на жесткий ответмнение

18:47

Мужчина из Коломыи публично издевается над родными - украинцы в сети возмущены

18:29

Цветы будут украшать сад годами: секрет непрерывного цветения без лишних хлопотВидео

18:26

Дизель достиг нового исторического рекорда: что происходит с ценами на украинских АЗС

18:02

Как часто нужно стирать футболки, носки, джинсы и постельное белье летом

17:59

Судья "Мастер Шеф" усыновил мальчика: трогательные фотоВидео

17:28

Никакой не "подберезовик" и не "сыроежка": как правильно называть грибы на украинском

17:08

Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Весам - не тратить, Рыбам - не ждать

17:04

Трамп ответил отказом: Украина рискует остаться зимой без ракет для Patriot

16:55

Netflix потерял новый фильм с Николасом Кейджем: на компанию подали в суд

16:52

Ведущие "Сніданку з 1+1" впервые показали архивные фотографии из 90-х

16:48

Начало августа изменит всё: четырём знакам восточного гороскопа повезёт

Реклама
16:23

Драпатый приостановил набор людей в штурмовые полки: в СМИ рассказали подробности

16:07

Чтобы молоко не свернулось и не пригорело: эффективные лайфхаки

16:04

Зеленский попросил Трампа решить с Маском вопрос в интересах Украины - The Atlantic

15:53

Магнитная буря красного уровня: когда ударит геомагнитный шторм G1

15:50

Большой куш и счастливый шанс: что карты Таро сулят Водолеям в августе 2026Видео

15:35

Августовские спасы — что категорически запрещено, а что является лишь приметкой

15:17

Жара до +38 и грозовые ливни: синоптик предупредил, где в Украине изменится погода

15:01

Сегодня была попытка покушения на командира "Хартии" Игоря Оболенского — Зеленский

14:51

Сергей Жадан признался, в каком городе Украины его группа больше не хочет выступать

14:45

Армия РФ имеет новые продвижения на важном участке фронта: раскрыты детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять