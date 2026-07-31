Начало августа изменит всё: четырём знакам восточного гороскопа повезёт

Китайский гороскоп открывает новые возможности для четырёх знаков. Согласно прогнозу гороскопа, они смогут оставить проблемы в прошлом и начать новый этап.

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Китайский гороскоп, 1 августа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Почему 1 августа станет особенным днём

Первый день августа принесет мощный всплеск положительной энергии и шанс кардинально изменить жизнь для нескольких знаков китайского зодиака. 1 августа - это День Огненного Овна, который идеально подходит для решительных действий, смелых шагов и отказа от давних сомнений. Главред расскажет подробнее.

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Как сообщает YourTango, астрологическая обстановка будет благоприятствовать тем, кто готов рисковать и оставить свой след. Четырём знакам этот день принесёт долгожданное облегчение, примирение и новые перспективы.

Коза (Овца)

Для Козы наступает время восстановить веру в собственные силы и начать новые проекты. Все тревоги о будущем уйдут на второй план, уступив место четкому видению своих целей. Это прекрасный период для развития - будь то начало учебного курса или давно мечтанное путешествие. Настрой на успех поможет сделать решающий шаг, не боясь ошибиться.

Китайский гороскоп инфографика / Главред

Обезьяна

Представители этого знака почувствуют положительные изменения благодаря более внимательному отношению к собственному здоровью и самочувствию. Небольшие корректировки повседневного ритма и внимание к собственным потребностям принесут ощутимый прилив сил. Изменения в мышлении и поддержка близких помогут Обезьянам уверенно двигаться вперёд без лишней спешки.

Лошадь

Для Лошади этот день принесет долгожданное душевное облегчение и примирение. Конфликты или недоразумения, которые раньше причиняли боль, останутся в прошлом благодаря откровенному разговору. Отказ от давних обид и готовность выслушать другую сторону помогут перевернуть неприятную страницу и восстановить внутреннее спокойствие.

Собака

Представители знака Собаки смогут восстановить близость с важным для них человеком. Откровенный разговор и искреннее выражение своих чувств помогут снять напряжение в отношениях, возникшее из-за отстраненности или занятости. Окажется, что причиной отдаления были лишь временные жизненные трудности, а дружба восстановится с новой силой.

В целом этот период призывает отпустить сомнения, открыться для общения и не бояться действовать ради собственного счастья.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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