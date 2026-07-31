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Гороскоп Таро на завтра 1 августа: Весам - не тратить, Рыбам - не ждать

Алена Кюпели
31 июля 2026, 17:08
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 21 декабря
Гороскоп Таро на 1 августа / коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Колесница, перевернутая

Сегодня вы не из тех знаков зодиака, кто будет ждать, пока кто-то другой решит проблему. Поэтому, когда ваша карта Таро - Колесница, перевернутая, вы принимаете трудное решение о том, что делать дальше.

Колесница символизирует завершение начатого; однако, в перевернутом положении она может означать отказ от начатого и повторную попытку позже. Сегодня вы выбираете, как распорядиться своим временем и как использовать его мудро.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Паж Жезлов

Сегодня вы мыслите нестандартно, когда дело касается ситуации, которая кажется несовместимой с вашей обычной рутиной. В субботу Паж Жезлов указывает на всплеск воображения.

Вы пробуждаете творческую искру, которая помогает вам увидеть вещи по-новому. Как только вы начинаете думать о свежих идеях, они льются потоком, предоставляя вам множество вариантов на выбор.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Четверка Кубков

Близнецы, если есть что-то, что вам не нравится, так это скука. Однако даже если вы не знаете, чем заняться, есть время и место.

Ваша карта Таро на сегодня, Четверка Кубков, приглашает вас позволить этому затишью пройти. Вы даете своему разуму отдохнуть и, таким образом, даете себе возможность расслабиться и взглянуть на вещи в новом свете.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Туз Кубков, перевернутый

Туз Кубков в перевернутом положении подчеркивает чувство неуверенности в себе и сомнения. Рак, сейчас самое время серьезно задуматься о своих сильных и слабых сторонах.

Для вас открывается окно возможностей, особенно в вашей карьере, чтобы заняться любыми вопросами, касающимися ваших недостатков и навыков. Сейчас самое время составить список этих недостатков и начать работать над ними в своем темпе. Нет необходимости делать всё сразу.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Туз Мечей, перевёрнутый

Некоторые люди просто не умеют общаться, Лев. У вас есть шанс поговорить с партнёром, но, похоже, он не хочет обсуждать проблемы, которые вас волнуют.

Вы можете изо всех сил стараться, но карта Таро дня, Туз Мечей, подчёркивает барьеры, которые возникают, когда человек не заинтересован в разговоре. На данный момент, возможно, лучше отложить всё на потом.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Отшельник, перевёрнутый

Карта Отшельника говорит об интроспекции, но в перевёрнутом виде она приглашает вас к общению с другими после короткого момента тишины и уединения. В субботу вы можете обнаружить, что готовы открыто рассказать о ситуации на работе.

Вы можете поделиться своими мыслями и идеями. Поначалу это будет непросто. Но, немного попрактиковавшись и набравшись смелости, да, Дева, ты найдешь свой внутренний голос, и он подскажет тебе, что и когда говорить.

Весы

Карта Таро для Весов на субботу: Паж Пентаклей, перевернутая

Никому не нравится, когда его финансы застают врасплох, Весы, но есть определенные вещи, которые нужно делать, когда вы тратите деньги на школьные принадлежности или пользуетесь осенними распродажами.

Паж Пентаклей - это карта Таро, которая подчеркивает ответственные действия, но в перевернутом положении она напоминает вам о необходимости быть очень осторожным. Вам нужно планировать заранее и не покупать вещи импульсивно. В субботу избегайте плохого финансового планирования, чтобы потом не жалеть о покупке.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Четверка Пентаклей

Четверка Пентаклей - очень хорошая карта для тех, кто относится к денежному знаку, а вы именно такой. Скорпион, в эту субботу у вас есть возможность лучше контролировать свои расходы и финансы в целом.

Сегодня идеальное время, чтобы провести небольшой обзор всех ваших долгов и подумать, как вы можете погасить их или накопить деньги на будущее.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Верховная Жрица, перевернутая

Вы не всегда считаете себя интуитивным человеком; чаще всего вы считаете себя очень умным.

Иногда вы не слышите свой внутренний голос, даже когда хотите. Вам все равно приходится принимать решения, и вы это делаете, Стрелец. Перевернутая карта Таро "Верховная Жрица" указывает на моменты, когда ваша интуиция заблокирована. Сегодня практика медитации или время, проведенное в спокойном наблюдении, могут помочь.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Смерть, перевернутая

Есть вещи, которые вы знаете, что нужно сделать, но иногда вам приходится работать с людьми, которые действительно не любят перемен.

В субботу перевернутая карта Таро "Смерть" указывает на друзей, которые спорят со всем, что нарушает статус-кво. Вы можете попытаться убедить людей в том, что это хорошая идея, но пока они могут не понимать вашу точку зрения. Вы не станете её принимать, но можете почувствовать лёгкое нетерпение.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Тройка Кубков, перевёрнутая

В субботу вы можете почувствовать себя совершенно одиноким в мире, не потому что хотите, а потому что люди заняты, а вам скучно. Это время, чтобы заняться своими хобби и исследовать то, что вам нравится.

Тройка Кубков, перевёрнутая карта Таро, напоминает вам, что время, проведённое в одиночестве, может быть продуктивным, и к концу дня вы будете благодарны за возможность заняться чем-то без помех со стороны других.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Рыбы, в субботу, планирование и разработка плана действительно важны прямо сейчас. Тройка Жезлов, перевёрнутая, означает отсутствие видения, а без него планы сложнее строить. Вы знаете, что люди и графики обычно бывают немного напряженными, поэтому задавайте вопросы, когда это необходимо. Не ждите, пока все произойдет само собой или люди сами к вам обратятся.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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