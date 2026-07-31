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Главные враги Стрельца в любви: астрологи назвали четыре знака зодиака

Анна Ярославская
31 июля 2026, 12:12
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Совместимость в паре зависит не только от чувств, но и от характера. Какие знаки зодиака несовместимы со Стрельцом?
Гороскоп, Стрелец
Совместимость Стрельца - четыре знака, с которыми отношения часто обречены / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Не каждый способен выдержать ритм жизни Стрельца. Пока одни восхищаются его оптимизмом и жаждой приключений, другие быстро устают от постоянной непредсказуемости. Именно поэтому некоторые знаки зодиака считаются для Стрельца самыми сложными партнерами.

Астрологи рассказали, какие знаки зодиака хуже всего совместимы со Стрельцом.

Какой знак зодиака больше всего не подходит Стрельцам

Как пишет Elite Daily, Стрелец - изменчивый огненный знак, связанный с девятым домом астрологии, который отвечает за путешествия, приключения, поиск смысла жизни и расширение горизонтов. Однако далеко не каждый готов отказаться от привычного комфорта и стабильности ради очередной спонтанной авантюры - и именно это Стрельцам бывает сложно понять.

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Если непредсказуемость становится образом жизни, то она подходит не каждому. Таким образом, самыми сложными партнерами для Стрельца астрологи считают Тельца, Рака, Деву и Козерога.

"Разумеется, совместимость зависит не только от солнечного знака - на отношения влияет вся натальная карта. Тем не менее именно эти сочетания чаще всего требуют от обоих партнеров серьезной работы над собой", - подчеркивают эксперты.

Телец и Стрелец: разные взгляды на жизнь

Телец - фиксированный земной знак, который ценит стабильность, предсказуемость и надежность в отношениях. Для него важно понимать, чего ждать от партнера и можно ли на него положиться. Телец стремится к финансовой безопасности, прочному будущему и долгосрочным обязательствам.

Со Стрельцом все иначе. Этот изменчивый огненный знак дорожит свободой и не спешит связывать себя обещаниями, если не уверен в своих чувствах. Ради новых впечатлений Стрелец готов рискнуть всем, тогда как Телец прежде всего хочет чувствовать себя защищенным.

Именно поэтому их жизненные приоритеты часто оказываются противоположными.

Тем не менее, если практичный Телец и свободолюбивый Стрелец научатся понимать друг друга, они смогут открыть для себя совершенно новый взгляд на отношения.

Рак и Стрелец: эмоции против свободы

Чтобы вести ту жизнь, о которой мечтает Стрелец, ему важно не позволять эмоциям ограничивать свою свободу. Вместо того чтобы глубоко переживать чувства, Стрелец предпочитает отвлекаться путешествиями, новыми впечатлениями и яркими событиями.

Рак же, напротив, живет сердцем. Для него главное - любовь, эмоциональная близость, семья и ощущение дома. Построить крепкие отношения для Рака - самое большое жизненное приключение.

Стрелец далеко не всегда разделяет такой подход. Его независимость и постоянная тяга к открытиям могут восприниматься Раком как недостаток внимания и тепла.

Однако этот союз способен удивить. Многие забывают, что Рак - кардинальный знак, обладающий сильной внутренней энергией и инициативностью. А Стрелец, несмотря на страх перед эмоциональной зависимостью, нередко оказывается очарован искренностью и энтузиазмом Рака.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, худшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Дева и Стрелец: критика против спонтанности

Любой огненный знак отличается сильной гордостью. А главный "экзаменатор" зодиака - Дева.

Этот изменчивый земной знак замечает малейшие ошибки, недостатки и несовершенства и стремится их исправить.

Стрелец же привык действовать по вдохновению. На пути к своей цели он легко допускает промахи, но редко переживает из-за этого. Для него гораздо важнее сам процесс поиска нового, чем идеальный результат.

Постоянные замечания Девы способны быстро лишить Стрельца энтузиазма и желания двигаться вперед.

Впрочем, и здесь есть чему поучиться друг у друга. Стрельцу не помешает немного больше организованности и внимания к деталям, а Деве - умение расслабиться, меньше контролировать ситуацию и чаще доверять жизни.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Козерог и Стрелец: прагматизм против риска

Для Стрельца нет ничего сложнее, чем чувствовать, что его постоянно оценивают и ограничивают. Именно поэтому отношения с Козерогом нередко становятся испытанием.

Стрелец предпочитает мыслить масштабно и не боится ошибок, если они помогают двигаться вперед.

Козерог же действует совершенно иначе. Он ценит дисциплину, репутацию, тщательно планирует каждый шаг и стремится доводить начатое до конца.

Стремление Стрельца к приключениям, риску и спонтанным решениям часто сталкивается с холодным прагматизмом Козерога. Если для Стрельца риск - часть жизни, то Козерог воспринимает его как источник ненужных проблем.

Тем не менее этот союз может оказаться успешным, если оба готовы искать компромисс. Если Козерог позволит себе иногда выходить за рамки привычного, а Стрелец научится дисциплине и последовательности, вместе они смогут добиться гораздо большего, чем по отдельности.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Ранее Главред писал, кто идеальная пара для Тельца - с кем этот знак зодиака будет по-настоящему счастлив.

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О ресурсе: Elite Daily

Elite Daily - это одно из крупнейших американских digital-изданий для аудитории миллениалов и поколения Z. Ресурс считается одним из лучших в США.

Сайт принадлежит медиакомпании Bustle Digital Group (BDG), которая владеет рядом популярных lifestyle-проектов.

Раздел Elite Daily Astrology включает:

  • ежемесячные гороскопы;
  • статьи о ретроградном Меркурии, затмениях, полнолуниях;
  • совместимость знаков;
  • астрологический разбор отношений знаменитостей;
  • материалы, связанные с поп-культурой (например, совместимость участников реалити-шоу или знаки героев сериалов).

Elite Daily сотрудничает с профессиональными астрологами.

Одной из самых известных была Челси Джексон - практикующий астролог, работающая с 2019 года. Помимо Elite Daily, она публиковалась в Astrology.com, Refinery29 и Sanctuary Astrology, а также проводит консультации по натальным картам.

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