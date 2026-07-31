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Большой куш и счастливый шанс: что карты Таро сулят Водолеям в августе 2026

Анна Ярославская
31 июля 2026, 15:50
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В последний месяц лета наступит время принимать жесткое решение, предупредила Анжела Перл.
Анжела Перл, карты Таро
Гороскоп Таро для Водолеев на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pexels.com

Читайте в материале:

  • Водолеев ждут резкие перемены и важные финансовые сделки
  • Придется быстро принимать решение без отлагательств
  • Финансовый успех и поддержка близких принесут стабильность

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на август 2026 для знака зодиака Водолей.

Таро-прогноз для Водолеев на август 2026

5 жезлов - Таро значение

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Пятерки - это всегда перемены: могут быть новости, планы будут меняться или события так сложатся, что в вашей жизни что-то изменится, рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Еще это карта конкуренции и соревнований: может быть, вы будете сдавать экзамены или проходить собеседование на новую работу.

Королева жезлов - Таро значение

Это карта творчества, энергии, желания что-то делать.

Также эта карта символизирует девушку или женщину, с которой вы будете общаться в августе. Может быть это Овен, Лев или Стрелец по гороскопу.

9 мечей - Таро значение

Карта принятия решений. Она говорит о том, что некогда ждать, нужно будет быстро принимать решение и не откладывать.

Девятка - это кульминация, когда вы уже пришли к той точке, что дальше так продолжаться не может и нужно обязательно что-то предпринимать.

4 мечей - Таро значение

Четверка мечей говорит о том, что вы сидите и думаете. Это карта отдыха, паузы, может быть, даже поездки в клинику или в ретрит. Это время, когда мы останавливаемся, выпадаем из привычной жизни, уезжаем куда-то на отдых или лечение.

"Все-таки вы возьмете паузу, но ненадолго, потому что нужно будет что-то решать. Четверка мечей может показывать и четыре дня - возможно, вы куда-то поедете на четыре дня", - рассказала таролог.

6 пентаклей - Таро значение

Карта получения денег. Возможно, вы будете кому-то помогать финансово. А может быть, это сделка: вы что-то покупаете и оплачиваете или продаете дом, квартиру, машину. Если вы ждете деньги, вы их получите.

6 жезлов - Таро значение

Это карта победы, успеха, празднования. Очень хорошая карта. Вам будут аплодировать, вы будете рассказывать всем свои хорошие новости. Эта шикарная карта, которая может означать даже свадьбу.

Паж мечей - Таро значение

Вы будете что-то анализировать, искать, наблюдать за чем-то, или же за вами могут следить - в интернете, Инстаграме или физически, так что будьте осторожны. Если же речь о вас, вы будете собирать информацию. Например, у вас есть цель или план, и вы изучаете, как лучше поступить.

4 кубков - Таро значение

Еще одна карта паузы. Может быть, вы все-таки поедете отдыхать в отпуск на пляж. Или эта карта говорит о состоянии "больше не хочу, хватит": не хочу принимать предложения, общаться или выходить на эту работу.

Также это карта ожидания. Вы все-таки будете брать паузу, прежде чем на что-то решитесь.

10 пентаклей - Таро значение

Завершение сделки, продажа бизнеса или завершение проекта, за который вы получите хорошую сумму. Это прекрасная семейная карта, когда в семье всё хорошо. И шикарная карта по здоровью - она дает энергию и ресурсы.

5 мечей - Таро значение

Вы с кем-то не сойдетесь во мнениях, возможен конфликт на работе. Пятерка мечей предупреждает: вас вряд ли поддержат.

2 кубков - Таро значение

Роман, любовь, влюбленность, знакомство, свидание, встреча, второй медовый месяц с супругом. Также может обозначать рабочие партнерские отношения, успешную коллаборацию или сделку.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Суд - Таро значение

Возможно, у вас будет судебный процесс или вы будете подавать в суд. Но также эта карта символизирует осознание и просветление. Вы поймете, чего вы хотите на самом деле, в чем ваше предназначение, кем вы хотите быть. Этот вопрос встанет остро в августе, и из-за этого жизнь может поменяться: вы можете сменить профессию, выйти из отношений, начать бракоразводный процесс. Появится смелость принять решение и конкретно изменить свою жизнь.

9 пентаклей - Таро значение

Шикарная карта для финансов. Денег хватает на все. Кроме того, есть время, энергия, здоровье и финансы. Вы можете позволить себе быть звездой, проявиться, купить новое платье, пойти в караоке или на концерт. Карта подарков: за вас могут что-то оплатить или сделать приятный презент.

Колесо фортуны - Таро значение

Карта судьбы, поворотов и счастливых возможностей. Не упустите свой шанс: в августе для вас неожиданно откроются новые врата.

2 жезлов - Таро значение

Карта путей, путешествий, поездок за границу, расширения или даже эмиграции. Двойка - это пара, общение, работа с клиентами, романтическая связь или совместный проект. Карта масштабирования, желания познать новое и смелости: "я хочу попробовать, поучиться, открыть другой бизнес или переехать". Это карта желания жить.

Смотрите видео - Таро-прогноз для Водолеев на август 2026 от Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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