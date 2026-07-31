Гороскоп на неделю 3-9 августа: Овнам — силы, Львам — любовь, Тельцам — успех

Гороскоп с 3 по 9 августа расскажет, какие изменения принесет Венера в Весах. Астрологический прогноз поможет подготовиться к новым возможностям и вызовам.

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Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Как Венера в Весах повлияет на знаки

Кому предстоят перемены в любви и карьере

Астрологический прогноз на первую полную неделю августа обещает период трансформаций, повышение самооценки и эмоциональное восстановление. Главным событием станет переход Венеры в знак Весов, что повлияет на сферу любви, дипломатии и гармонии в отношениях. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает YourTango, эта неделя пройдет под знаком последовательной смены лунных фаз, которые помогут раскрыть внутренний потенциал и пересмотреть собственные приоритеты.

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Начало недели под влиянием Луны в Овне побуждает отстаивать собственные границы и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. С среды Луна в Тельце сместит акцент на любовь к себе и финансовые ценности, а Луна в Близнецах 7 августа в сочетании с Ураном будет способствовать интеллектуальным прорывам и новым знакомствам. Завершится неделя Луной в Раке 9 августа, что поможет восстановить эмоциональный баланс и уделить время отдыху.

Гороскоп на неделю - Овен

В начале недели Луна в вашем знаке образует благоприятный тригон с Юпитером, что позволит вернуть контроль над событиями и смело отстоять собственные убеждения. В среду, после перехода Луны в Телец, уделите внимание анализу финансовых целей и восстановлению связей с друзьями. В конце недели стоит отложить дела и посвятить воскресенье полноценному отдыху.

Гороскоп на неделю - Телец

Начало недели потребует мобилизации внутренних сил для преодоления текущих вызовов. В среду Луна в вашем знаке поможет раскрыть скрытые таланты и почувствовать уверенность в собственных силах. Не бойтесь пересматривать планы, если появятся новые возможности. Воскресенье принесет ощущение эмоционального исцеления и поможет отпустить старые обиды.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Неделя побуждает действовать без спешки и сосредоточиться на долгосрочных целях. Переход Луны в Телец подтолкнет к саморазвитию, обучению или повышению квалификации. С появлением Венеры в Весах возможно возобновление давних романтических отношений или новое знакомство. В конце недели обязательно найдите время для себя.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Рак

Луна в Овне в начале недели поможет лучше выразить свои идеи и заслужить уважение в коллективе даже в условиях новых обязанностей. В середине недели вы сможете поддержать близких людей. В конце недели Луна в вашем знаке принесет ощущение долгожданного комфорта и внутреннего спокойствия.

Гороскоп на неделю - Лев

Вы остаетесь в центре внимания благодаря сезону вашего знака и поддержке Юпитера. Луна в Тельце принесет профессиональное признание. Переход Венеры в Весы и Луна в Близнецах обогатят ваше воображение и придадут творческого вдохновения. Выходные подходят для отдыха и восстановления эмоционального равновесия.

Гороскоп на неделю - Дева

Начало августа поможет заставить замолчать внутреннего критика и вернуть контроль над делами. Марс в Близнецах придаст необходимый импульс для работы и планирования. В конце недели Луна в Раке откроет прекрасные возможности для новых знакомств, выхода в свет и укрепления социальных связей.

Гороскоп на неделю - Весы

Энергия отношений станет главной темой этой недели. Одинокие представители знака лучше поймут, кого ищут, а те, кто находится в отношениях, получат возможность для важных разговоров. Венера в вашем знаке усилит личную привлекательность, дипломатичность и уверенность в себе.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Луна в Овне поможет оставить прошлое позади. Вы сможете уладить давние недоразумения и восстановить важные связи. Венера в Весах укрепит уверенность в себе и поможет скорректировать планы на будущее.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Если в последнее время вы испытывали недостаток вдохновения, Луна в Овне вернет творческий задор. Изменения, которые уже произошли в вашей жизни, станут особенно заметными под влиянием Луны в Тельце. Выходные стоит посвятить отдыху и внутреннему восстановлению.

Гороскоп на неделю - Козерог

В начале недели внимание сместится на домашние дела и общение с близкими. Венера в Весах побудит пересмотреть карьерные планы, а выходные принесут ощущение поддержки и душевного тепла.

Гороскоп на неделю - Водолей

Первые дни недели благоприятны для активного общения и новых знакомств. Венера в Весах вместе с Луной в Близнецах настроит на романтический лад. В конце недели усилятся профессиональные амбиции и желание двигаться вперед.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Начало августа располагает к активному нетворкингу и развитию деловых контактов. Вы будете чувствовать себя увереннее, презентуя свои идеи и планируя будущее. Поддержка Урана и Марса поможет расширить горизонты, найти новое увлечение и завершить неделю с чувством вдохновения.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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