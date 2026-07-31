Гороскоп на неделю 3-9 августа: Овнам — силы, Львам — любовь, Тельцам — успех

Читайте в материале:
- Что сулят звёзды на неделю с 3 по 9 августа
- Как Венера в Весах повлияет на знаки
- Кому предстоят перемены в любви и карьере
Астрологический прогноз на первую полную неделю августа обещает период трансформаций, повышение самооценки и эмоциональное восстановление. Главным событием станет переход Венеры в знак Весов, что повлияет на сферу любви, дипломатии и гармонии в отношениях. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает YourTango, эта неделя пройдет под знаком последовательной смены лунных фаз, которые помогут раскрыть внутренний потенциал и пересмотреть собственные приоритеты.
Начало недели под влиянием Луны в Овне побуждает отстаивать собственные границы и не соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. С среды Луна в Тельце сместит акцент на любовь к себе и финансовые ценности, а Луна в Близнецах 7 августа в сочетании с Ураном будет способствовать интеллектуальным прорывам и новым знакомствам. Завершится неделя Луной в Раке 9 августа, что поможет восстановить эмоциональный баланс и уделить время отдыху.
Гороскоп на неделю - Овен
В начале недели Луна в вашем знаке образует благоприятный тригон с Юпитером, что позволит вернуть контроль над событиями и смело отстоять собственные убеждения. В среду, после перехода Луны в Телец, уделите внимание анализу финансовых целей и восстановлению связей с друзьями. В конце недели стоит отложить дела и посвятить воскресенье полноценному отдыху.
Гороскоп на неделю - Телец
Начало недели потребует мобилизации внутренних сил для преодоления текущих вызовов. В среду Луна в вашем знаке поможет раскрыть скрытые таланты и почувствовать уверенность в собственных силах. Не бойтесь пересматривать планы, если появятся новые возможности. Воскресенье принесет ощущение эмоционального исцеления и поможет отпустить старые обиды.
Гороскоп на неделю - Близнецы
Неделя побуждает действовать без спешки и сосредоточиться на долгосрочных целях. Переход Луны в Телец подтолкнет к саморазвитию, обучению или повышению квалификации. С появлением Венеры в Весах возможно возобновление давних романтических отношений или новое знакомство. В конце недели обязательно найдите время для себя.
Гороскоп на неделю - Рак
Луна в Овне в начале недели поможет лучше выразить свои идеи и заслужить уважение в коллективе даже в условиях новых обязанностей. В середине недели вы сможете поддержать близких людей. В конце недели Луна в вашем знаке принесет ощущение долгожданного комфорта и внутреннего спокойствия.
Гороскоп на неделю - Лев
Вы остаетесь в центре внимания благодаря сезону вашего знака и поддержке Юпитера. Луна в Тельце принесет профессиональное признание. Переход Венеры в Весы и Луна в Близнецах обогатят ваше воображение и придадут творческого вдохновения. Выходные подходят для отдыха и восстановления эмоционального равновесия.
Гороскоп на неделю - Дева
Начало августа поможет заставить замолчать внутреннего критика и вернуть контроль над делами. Марс в Близнецах придаст необходимый импульс для работы и планирования. В конце недели Луна в Раке откроет прекрасные возможности для новых знакомств, выхода в свет и укрепления социальных связей.
Гороскоп на неделю - Весы
Энергия отношений станет главной темой этой недели. Одинокие представители знака лучше поймут, кого ищут, а те, кто находится в отношениях, получат возможность для важных разговоров. Венера в вашем знаке усилит личную привлекательность, дипломатичность и уверенность в себе.
Гороскоп на неделю - Скорпион
Луна в Овне поможет оставить прошлое позади. Вы сможете уладить давние недоразумения и восстановить важные связи. Венера в Весах укрепит уверенность в себе и поможет скорректировать планы на будущее.
Гороскоп на неделю - Стрелец
Если в последнее время вы испытывали недостаток вдохновения, Луна в Овне вернет творческий задор. Изменения, которые уже произошли в вашей жизни, станут особенно заметными под влиянием Луны в Тельце. Выходные стоит посвятить отдыху и внутреннему восстановлению.
Гороскоп на неделю - Козерог
В начале недели внимание сместится на домашние дела и общение с близкими. Венера в Весах побудит пересмотреть карьерные планы, а выходные принесут ощущение поддержки и душевного тепла.
Гороскоп на неделю - Водолей
Первые дни недели благоприятны для активного общения и новых знакомств. Венера в Весах вместе с Луной в Близнецах настроит на романтический лад. В конце недели усилятся профессиональные амбиции и желание двигаться вперед.
Гороскоп на неделю - Рыбы
Начало августа располагает к активному нетворкингу и развитию деловых контактов. Вы будете чувствовать себя увереннее, презентуя свои идеи и планируя будущее. Поддержка Урана и Марса поможет расширить горизонты, найти новое увлечение и завершить неделю с чувством вдохновения.
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