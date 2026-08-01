Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 2 августа: Тельцам - неожиданность, Львам - угроза

Руслана Заклинская
1 августа 2026, 15:09
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи рассказали, что предсказывают звёзды на 2 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра, 2 августа: Тельцам — неожиданность, Львам — угроза
Гороскоп на 2 августа 2026 года / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 августа
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 2 августа поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать вас впереди.

Главред расскажет, к чему вам следует подготовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

В этот день стоит сохранять спокойствие и не поддаваться разочарованию. Прошлые финансовые вложения могут принести прибыль, а поддержка семьи придаст сил. Одиночество поможет восстановить внутреннее равновесие, а в личной жизни возможны приятные и романтические моменты.

Гороскоп на завтра - Телец

Спорт на свежем воздухе, медитация и йога принесут вам успех. Сэкономленные в этот день деньги пригодятся в будущем и помогут преодолеть трудности. Домашние дела могут измотать и стать причиной стресса. Ваша улыбка поднимет настроение любимому человеку. Креативность и энтузиазм сделают этот день плодотворным. Ваш муж или жена приятно вас удивят - вы почувствуете это в этот день. Начинайте новые дела без лишних сомнений, сосредоточьтесь на работе и не теряйте концентрацию.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Вы почувствуете облегчение после длительного периода напряжения и трудностей. Пришло время изменить образ жизни, чтобы оставить их в прошлом. Не вкладывайте средства в совместные проекты и сомнительные финансовые схемы. Занимайтесь тем, что поможет найти единомышленников. Личные советы укрепят ваши отношения. Свободное время стоит посвятить интересному журналу или роману. Ваш муж или жена порадуют вас теплом и заботой, забыв обо всех ссорах. Не берите на себя больше, чем можете выполнить.

Гороскоп на завтра - Рак

В этот день ваше здоровье будет крепким, а встречи с друзьями принесут удовольствие. Тем, у кого есть долги, может быть сложно их вернуть. Не позволяйте сомнениям портить отношения - искренний разговор поможет найти решение. Начинайте действовать с позитивным настроем и уделите внимание близким и родственникам.

Гороскоп на завтра - Лев

Духовный человек принесет вам благословение и душевный покой. В этот день берегите свое имущество, ведь оно может оказаться под угрозой. Общение с семьей поможет расслабиться. Наслаждайтесь временем с любимым человеком и не беспокойтесь о мнении окружающих. Одиночество в свободное время пойдет вам на пользу. Вы по-новому оцените свою супружескую жизнь, а книга для размышлений поможет развить мышление.

Гороскоп на завтра - Дева

Ваши усилия и поддержка семьи принесут желаемые результаты, но не прекращайте работать над достижением целей. В этот день возможны финансовые трудности - обратитесь за советом к отцу или близкому человеку. Не пренебрегайте общественной жизнью, уделите время семье и отдыху. Берегите отношения с любимым человеком. Беспокойство о здоровье мужа или жены может повлиять на работу, но вы справитесь. Хобби помогут восстановить силы.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

В этот день ваше здоровье будет крепким, а упорный труд принесет желаемые результаты. Вы сможете привлечь внимание окружающих без лишних усилий. Период одиночества постепенно подойдет к концу, вероятна встреча с близким человеком. Свободное время лучше провести в спокойном месте. Муж или жена порадуют вас теплыми словами, а советы старших помогут получить новые знания.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Медитация и йога будут способствовать духовному и физическому развитию. В этот день вас ждет много энергии и возможные неожиданные достижения. Друзья поддержат вас, но следите за словами. Ваша любовь важна для близкого человека. Не забывайте уделять время себе, а общение с мужем, женой или младшим братом укрепит ваши отношения.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Холодное отношение друга может вас огорчить, но сохраняйте спокойствие. В этот день финансовые дела могут улучшиться, а долги или займы - уменьшиться. Избегайте споров с близкими. Уделите внимание любимому человеку и не забывайте удивлять его. Не тратьте слишком много времени на гаджеты, лучше используйте его для саморазвития.

Гороскоп на завтра - Козерог

Избавьтесь от напряжения ради душевного спокойствия. В этот день финансовые трудности могут огорчить студентов, планирующих обучение за границей. Это благоприятное время для подарков и теплых моментов с любимым человеком. Вы захотите уделить внимание матери, но срочные дела могут помешать. Муж или жена будут стараться сделать вас счастливыми, а совместное приготовление еды укрепит отношения.

Гороскоп на завтра - Водолей

В этот день у вас будет время позаботиться о здоровье и внешнем виде. Возможны споры с мужем или женой из-за финансов, но спокойствие поможет всё решить. Энергия будет способствовать организации встреч и появлению новых идей. Поддержка близкого человека поднимет настроение, а отношения с партнером укрепятся. Время, проведенное с родными или друзьями, доставит удовольствие.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день ваше здоровье останется хорошим, несмотря на насыщенный график. Финансовые дела будут успешными, а часть средств удастся сэкономить. Приятные новости порадуют вас и вашу семью, но контролируйте эмоции. Избегайте давления на партнера и не переживайте из-за мелких недоразумений. Общение с родными поможет преодолеть тоску по дому.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра гороскоп 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:37Синоптик
Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

15:59Война
Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

14:29Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

Белорусов спросили, понимают ли они украинский язык: неожиданные ответы

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

"Не выдержало сердце": мать погибшего воина скончалась по дороге к его могиле

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Как загустить варенье без крахмала: две ложки заменяют час варки

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

Последние новости

16:37

Жара резко усилится: синоптик рассказала, когда стоит ожидать похолодания

16:35

Духовка засияет как новая: простой способ убрать даже многолетний нагарВидео

16:27

Денежный магнит на пороге: как коврик у двери привлекает богатство

16:22

Болезненная потеря для РФ: названы новые вероятные вражеские цели для обстреловВидео

15:59

Дроны поразили три НПЗ в 1600 км от границы и лишили РФ "глаз" - СБУ

Мобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августаМобилизация, пенсии, банки, субсидии и новые правила для бизнеса: что изменится в Украине с 1 августа
15:56

"Как змея на сковороде": эксперт объяснил, что стоит за заявлениями Трампа о России

15:40

Пугают с первого взгляда: три даты рождения с мощнейшей энергетикой

15:29

Путинист Тарзан булит Королеву за внешний вид: какую операцию требует

15:14

Листья на огурцах желтеют: дело не в болезни, а в одной распространенной ошибке

Реклама
15:11

Курорт для шейхов: в горах остались сотни никому не нужных замковВидео

15:09

Гороскоп на завтра, 2 августа: Тельцам — неожиданность, Львам — угроза

15:07

Одна ошибка может лишить урожая: о чем "говорит" листва томатовВидео

14:54

Растворю все: украинка с самыми огромными скулами решила удалять филлеры

14:53

Джордж Клуни с семьей срочно покинул свой дом во Франции - что случилось

14:51

Китайский гороскоп на завтра, 2 августа: Быкам — равновесие, Свиньям — романтика

14:29

Украина потопила гигантский корабль РФ в Чёрном море: появились подробности удара

14:26

Кабачки перестали плодоносить: четыре причины остановки урожая посреди лета

14:14

Можно ли спилить ветки дерева соседа над своим огородом: все решает один нюансВидео

13:55

Леся Никитюк поделилась секретом восстановления после бессонных ночей

13:38

Собака преодолела 965 километров и вернулась к хозяевам спустя 5 летВидео

Реклама
13:22

Трамп резко изменил мнение о ракетах к Patriot для Украины: чего боятся в СШАФото

13:22

Можно ли мыть ламинат уксусом: эксперты по уборке дали неожиданный ответВидео

12:44

Названы месяцы рождения людей, чья жизнь кардинально изменится после 60 лет

12:41

Пыль исчезнет на несколько недель: необычный способ облегчить уборкуВидео

12:28

Главный враг и идеальная пара: с какими знаками Раку лучше не связываться

11:51

Массированный удар по Крыму: в Генштабе сообщили о поражении важных объектов РФ

11:49

Почему 2 августа нельзя работать в саду и на огороде: какой церковный праздник

11:13

Что посадить рядом с гортензией: шесть цветов для роскошной клумбыВидео

11:03

ДНК-тест ради забавы раскрыл 30-летнюю тайну семьи: узнали слишком поздно

10:47

Переговоры между Украиной и РФ могут вскоре возобновиться – Рубио

10:21

Девять жертв и лишь одна сбитая баллистика: детали ракетного удара РФ по Киеву

10:10

КНУ воплощает цифровизацию в жизнь: университет начал сотрудничество с "Дією"

09:58

Захват сел "на бумаге" продолжается: генералы РФ лгут Путину об успехах

09:42

Обстрел Киева: Сибига призвал союзников срочно усилить ПВО Украины

09:25

Гороскоп Таро на завтра 2 августа: Тельцам - жить для себя, Ракам - благодарить

09:10

Взрывы в Крыму: дроны и ракеты атаковали объекты в Севастополе и Керчи

09:10

Звезда "Универа" раскрыла истинное лицо коллег по сериалу

08:39

США больше не будут руководить помощью Украине в рамках НАТО - Politico

08:33

Хотел целовать туфли: в РФ опустили Соседова, который унизил Пугачеву

08:27

Ночной удар по энергетике оккупантов: горит Зуевская ТЭС, Бердянск без света

Реклама
08:21

Три знака почувствуют надежду, которой давно не хватало: что изменится

07:36

Ночная атака на Киев: количество погибших и раненых увеличилосьФото

05:43

Земле грозит мощная магнитная буря: ученые сделали пугающее открытие

05:11

Древнее украинское слово "студенець": что оно на самом деле означает

04:15

Сколько циклов стирки в день выдерживает стиральная машина: ответ удивит многих

04:00

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке обезьянки за 18 с

03:11

Даты рождения самых умных людей — что говорят нумерология и наука

02:31

У одного знака зодиака в августе 2026 исполнится желание: гороскоп Таро на месяцВидео

02:01

В каком возрасте нужно ограничивать экранное время для детей: предупреждение ученых

01:50

В Киеве прогремели мощные взрывы после ракетного удара РФ: детали "прилетов"

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять