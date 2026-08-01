Главный враг и идеальная пара: с какими знаками Раку лучше не связываться

Астрологи рассказали, с кем у Раков лучшая и худшая совместимость.

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Совместимость Рака с другими знаками: кто станет его судьбой, а кто - главным испытанием / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему Лев может задеть чувства Рака

Чем два Рака полезны друг другу

Почему союз с Близнецами почти не работает

Раков часто называют "матерями зодиака", и это неспроста. Эти люди всегда заботятся о комфорте окружающих людей и стремятся защитить то, что приносит им ощущение безопасности. Благодаря острой интуиции, они точно знают, что нужно людям. Однако, несмотря на невероятную доброту Раков, это не обязательно означает, что они ладят со всеми.

Астрологи рассказали, с какими знаками зодиака Ракам может быть сложно общаться и строить романтические отношения. Как пишет Elite Daily, Раки образуют самые прочные пары с Тельцом, Скорпионом, Рыбами и Козерогом, а наибольшие трудности их ждут с Близнецами, Стрельцом и Водолеем.

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Совместимость Овна и Рака

Огненные и напористые Овны - самые целеустремленные представители зодиакального круга. Они также невероятно независимы, что объединяет их с Раками. Однако разница заключается в способах выражения эмоций.

Оба знака ориентированы на действие, но Раки гораздо более эмоциональны, в то время как Овны - нет. Это может привести к тому, что Рак будет чувствовать себя эмоционально обделенным, что вызовет некоторую напряженность в этой паре (и пассивно-агрессивное поведение со стороны Рака).

Овнам, возможно, понравится компания Рака, поскольку этот знак, вероятно, будет напоминать им о необходимости замедлиться и учитывать эмоции других. В целом, эта пара, возможно, не идеальна, но она может сложиться, если Овен и Рак готовы отложить свои разногласия в сторону.

Совместимость Тельца и Рака

Тельца и Рака мотивируют комфорт и безопасность, что делает их совместимость очень сильной. Тельцы терпеливы, спокойны и невозмутимы, что может помочь сбалансировать переменчивый характер Раков, в то время как Раки могут раскрыть мягкую, чувствительную сторону Тельца. В целом, совместимость между этими двумя знаками невероятно сильна, и они дополняют друг друга таким образом, что могут побудить друг друга стать лучшими версиями самих себя. Телец позаботится о том, чтобы Рак был сыт, а Рак позаботится о том, чтобы Телец не пренебрегал своими эмоциями.

Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Совместимость Близнецов и Рака

Близнецы - невероятно жизнерадостные, любознательные натуры, в основном мотивированные интеллектуальными занятиями, а Раки - это люди, ориентированные на свои чувства, что делает отношения между ними довольно сложными.

Хотя Близнецы могут научить Рака не воспринимать вещи слишком серьезно, Раку может казаться, что Близнецы невнимательны или пренебрежительно относятся к их чувствам.

Близнецы - шутники зодиака, поэтому они склонны легкомысленно относиться к тяжелым чувствам, что в конечном итоге это может выявить неприглядную сторону Рака. Хотя эти двое могли бы многому научиться друг у друга, в конечном итоге это может не стоить затраченных усилий.

Совместимость двух Раков

Два Рака могут построить очень крепкие и надёжные отношения. Преимущество таких отношений в том, что участникам не придётся объяснять свою чувствительность - они просто будут понимать друг друга. Однако эта динамика может быть временами сложной, особенно если один из Раков чувствует, что его потребности не удовлетворяются.

Раки склонны становиться немного раздражительными, если чувствуют, что кто-то ими пользуется, поэтому важно, чтобы эти двое подтверждали чувства друг друга, когда это необходимо. В целом, эта динамика, безусловно, будет сильной - в ней каждый человек заботится о другом и поддерживает его, удовлетворяя его потребности так, как другие не могут.

Совместимость Льва и Рака

Рак - кардинальный водный знак, а Лев - фиксированный огненный, что делает их способы самовыражения совершенно разными. Лев постоянно ищет подтверждения и признания, в то время как Рак ищет эмоциональной связи.

Будучи заботливым знаком зодиака, Рак может чувствовать себя обманутым Львом, поскольку эти люди склонны к эгоцентризму. Однако Лев может заставить Рака почувствовать себя ценным и уважаемым, если он помнит о том, что Раку тоже необходимо подтверждение своих чувств.

Совместимость Девы и Рака

Поскольку Дева - продуктивный помощник, она довольно хорошо ладит с Раком. Оба могут извлечь пользу из качеств друг друга: Рак напоминает Деве о необходимости заботиться о себе, а Дева требует от Рака ответственности за свои обязанности. Хотя Дева, возможно, не всегда хорошо умеет управлять эмоциями других, Рак может научить Деву тому, что забота о своих чувствах - это не пустая трата времени.

Рак и Дева могут стать отличной парой, если они будут проявлять терпение друг к другу.

Совместимость Весов и Рака

Будучи воздушным и водным знаками, эти двое имеют мало общего. Они могли бы довольно быстро подружиться, но эта динамика, возможно, не будет самой долговременной.

Весы - кардинальный воздушный знак, который не всегда отличается стабильностью, в то время как Рак склонен к излишней привязанности. Поскольку оба они мотивированы заботой и установлением связей с другими, эта связь, скорее всего, будет лишена конфликтов - но она может оказаться не такой глубокой, как та, которую в конечном итоге ищет Рак.

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Совместимость Скорпиона и Рака

Как два водных знака, Рак и Скорпион способны понимать друг друга так, как не могут другие люди. Именно поэтому они могут сразу же сблизиться. Хотя Скорпион гораздо осторожнее и сдержаннее Рака, это не отпугивает Рака, поскольку он тоже склонен к скрытности. Эта динамика, безусловно, будет очень глубокой и эмоционально насыщенной.

Отношения Рака и Скорпиона способны выдержать испытание временем - особенно учитывая, что Скорпион является одним из самых верных знаков зодиака, а преданность Рака не ослабевает, когда он заботится о ком-то.

Совместимость Стрельца и Рака

Эти знаки совершенно разные - Рак ценит безопасность и эмоциональную заботу, а Стрелец - свободу, рост и спонтанность. Хотя эти два знака, безусловно, многому научат друг друга, такие отношения вряд ли продлятся долго.

Стрельцы ненавидят чувствовать себя связанными обязательствами, и хотя Раки желают добра, они склонны казаться немного навязчивыми тем, кто просто ищет веселья и беззаботного времяпрепровождения.

Раки нуждаются во внимании, что в конечном итоге может отпугнуть Стрельца.

Совместимость Козерога и Рака

Рак и Козерог имеют гораздо больше общего, чем могут себе представить. Они являются "мамой и папой" зодиака. Раки заботятся о ваших эмоциональных потребностях, а Козероги помогают составить план и достичь целей. Вместе они прекрасно дополняют друг друга - Рак напоминает Козерогу о необходимости замедлиться, отдохнуть и позаботиться о себе, а Козерог объяснит Раку, что эмоции не всегда должны стоять выше логики. Хотя это очень сильный дуэт, они склонны немного действовать друг другу на нервы, но у них большой потенциал.

Совместимость Водолея и Рака

Раки не всегда могут найти общий язык с бунтарями-новаторами зодиака, Водолеями. Эти два знака невероятно разные: Водолей - фиксированный воздушный знак, а Рак - кардинальный водный.

Водолеи стремятся к интеллектуальному развитию, в то время как Раки - к чувственному. Вместе они похожи на масло и воду - просто хотят от жизни совершенно разных вещей. Из-за этого они не всегда могут найти общий язык, поэтому совместимость между ними может быть не совсем гладкой.

Водолеи очень спокойные люди, а Раки довольно чувствительны, из-за чего иногда чувствуют себя эмоционально обделенными вниманием Водолеев. Однако они могли бы научить Водолеев уделять больше внимания своим чувствам, если Водолей им это позволит.

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Совместимость Рыб и Рака

Совместимость Рака и Рыб довольно проста, поскольку они инстинктивно понимают эмоции друг друга: Рак заботится об эмоциональном благополучии Рыб, а Рыбы - о душе Рака.

Рыбы подобны "губке" зодиака, благодаря чему они очень чутко воспринимают эмоциональные потребности Рака, оставляя последнего в чувстве безопасности и заботы, что очень важно.

Единственная проблема этой пары заключается в том, что Рыбы - изменчивый знак, склонный к некоторой непостоянности, в то время как Рак немного более последователен. Тем не менее, у этих двоих редко возникают проблемы, потому что они оба - невероятно понимающие и заботливые по своей природе.

Ранее Главред писал, какие знака зодиака больше всего склонны к ностальгии.

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