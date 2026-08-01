Любовный гороскоп на 3–9 августа: Ракам — уют, Тельцам — романтика

Любовный гороскоп на 3–9 августа рассказывает, как Венера в Весах повлияет на отношения. Астрологи подскажут, кому предстоит новый роман и важные перемены.

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Любовный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Как Венера в Весах повлияет на романтические отношения

Кому неделя принесет новые знакомства

Какие советы астрологи дали каждому знаку

Первая неделя августа 2026 года станет переломным периодом в сфере отношений. Космические энергии переключатся со смелого самовыражения на поиск гармонии и построение равноправного партнерства.

Главным событием недели станет переход планеты любви Венеры в знак Весов, который состоится 5 августа. Это изменит романтическую атмосферу: вместо практической заботы на первый план выйдут красота, баланс и взаимопонимание в отношениях. Главред расскажет подробнее.

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Любовный гороскоп - Овен

Вас ждет гармоничный баланс между страстью и умением слушать. Одиноким Овнам стоит чаще выходить в свет - ваша смелость привлекает. Для тех, кто находится в отношениях, настало время поговорить о совместном будущем.

Любовный гороскоп - Телец

Внимание будет сосредоточено на уюте и повседневных ритуалах. После 5 августа у одиноких Тельцов романтическая искра может вспыхнуть прямо на работе или в спортзале. Семейным парам астрологи советуют готовить вместе или обустраивать дом.

Любовный гороскоп - Близнецы

Слова станут вашим главным оружием. Тем, кто ищет любовь, астрологи советуют чаще флиртовать и выходить в свет. Парам стоит организовать необычное свидание и добавить в отношения больше радости.

Любовный гороскоп - Рак

Неделя подходит для укрепления самооценки и создания собственного "панциря". Одиноких Раков ждет встреча с человеком, рядом с которым будет уютно, как дома. Тем, кто находится в отношениях, важно обсудить общие ценности.

Любовный гороскоп - Лев

Солнце в вашем знаке продолжает наделять вас особым магнетизмом. После 5 августа обычная дружеская беседа может перерасти в роман. Тем, у кого уже есть пара, стоит не только сиять, но и внимательно слушать партнера.

Любовный гороскоп - Дева

Марс в вашем знаке даёт импульс к действиям. С середины недели сосредоточьтесь на своей ценности и не соглашайтесь на меньшее, чем заслуживаете. В отношениях доказывайте любовь не словами, а поступками.

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Любовный гороскоп - Весы

Вы становитесь главным космическим любимцем недели. После 5 августа Венера в вашем знаке максимально раскроет ваш шарм. Не нужно ни за чем гнаться - любовь и внимание сами найдут к вам путь.

Любовный гороскоп - Скорпион

Наступает время для внутреннего исцеления и отпускания прошлых обид. Доверяйте своей интуиции. Откровенный разговор с партнером поможет выйти на новый уровень доверия в отношениях.

Любовный гороскоп - Стрелец

Ваш оптимизм покоряет сердца. Одиноким Стрельцам стоит искать человека, который разделяет их жажду приключений. Парам астрологи советуют запланировать совместное путешествие или обучение.

Любовный гороскоп - Козерог

У одиноких представителей этого знака романтический интерес может возникнуть в профессиональной среде. Тем, кто находится в отношениях, стоит найти баланс между работой и личной жизнью.

Любовный гороскоп - Водолей

Ваши нестандартные идеи привлекают окружающих. После 5 августа возможны интересные знакомства в интернете или во время путешествий. В отношениях важно находить новые общие увлечения.

Любовный гороскоп - Рыбы

Сочетайте заботу о быте с глубокими разговорами. Практическая помощь любимому человеку укрепит ваш союз лучше, чем любые подарки, а одинокие Рыбы смогут встретить надежного человека.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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