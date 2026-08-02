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В августе жизнь 5 знаков изменится навсегда: астрологи назвали главных счастливчиков

Сергей Кущ
2 августа 2026, 09:28
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Именно они смогут воспользоваться мощной астрологической поддержкой месяца, добиться прогресса в важных сферах жизни.
В августе жизнь 5 знаков изменится навсегда: астрологи назвали главных счастливчиков
В августе жизнь 5 знаков изменится навсегда / Колаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие знаки станут главными счастливчиками августа
  • Кому звезды обещают любовь, успех и новые возможности
  • Как затмения повлияют на жизнь пяти знаков

Август 2026 года обещает стать особенно благоприятным месяцем для пяти знаков зодиака. По мнению астрологов, именно в этот период они смогут добиться успехов в карьере, укрепить отношения, найти новые возможности для развития и почувствовать мощную поддержку Вселенной.

Влияние Венеры, Меркурия, Марса и августовских затмений откроет перед ними новые перспективы и поможет сделать важный шаг вперед.

видео дня

Лев

Для Львов август станет одним из самых ярких месяцев года. Пока Солнце находится в их знаке до 22 августа, представители этого созвездия будут полны энергии и мотивации для достижения своих целей. Даже если выполнить все задуманное не удастся, результаты окажутся впечатляющими.

Особенно удачным станет период после 6 августа, когда Венера войдет в знак Весов. Этот транзит поможет Львам уделить больше внимания близким людям, укрепить отношения с друзьями и семьей, а также восстановить важные эмоциональные связи.

9 августа Меркурий войдет в знак Льва, усиливая интеллектуальные способности, креативность и уверенность в себе. Новолуние с затмением 12 августа может принести новые знакомства, расширение круга общения и интересные предложения. Конец месяца поможет закрепить успехи и использовать опыт, полученный ранее.

Весы

Для Весов август станет месяцем любви к себе, внутреннего роста и карьерного продвижения. Уже с 6 августа Венера - их планета-покровитель - войдет в знак Весов, усиливая привлекательность, уверенность и способность строить гармоничные отношения.

После 9 августа Меркурий поможет добиться успехов в учебе, работе и переговорах. А 11 августа Марс активизирует карьерную сферу, открывая возможности для повышения, новых проектов и полезных знакомств.

Новолуние 12 августа станет хорошим моментом для постановки новых целей. В конце месяца астрологи советуют уделить больше внимания отдыху, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Водолей

Август принесет Водолеям множество возможностей для развития отношений и расширения горизонтов. Венера в Весах с 6 августа вдохновит представителей этого знака на новые знакомства, путешествия и обучение.

После 9 августа Меркурий поможет улучшить общение с друзьями, партнерами и коллегами. Многие смогут разрешить старые недоразумения и вывести отношения на новый уровень.

Затмение 12 августа подчеркнет важность гармонии в партнерстве, а конец месяца станет отличным временем для внутреннего обновления. Полнолуние 28 августа поможет оставить позади все лишнее и начать новый жизненный этап.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Овен

Для Овнов август станет месяцем пробуждения и новых эмоций. После периода застоя представители этого знака почувствуют прилив вдохновения и желание двигаться вперед.

С 6 августа Венера усилит романтическую сферу, а Меркурий, который войдет в знак Льва 9 августа, сделает Овнов более открытыми и харизматичными. Их идеи будут получать поддержку окружающих, а новые знакомства окажутся перспективными.

Новолуние 12 августа особенно благоприятно для любви. Одинокие Овны могут встретить интересного человека, а те, кто уже состоит в отношениях, смогут укрепить эмоциональную связь с партнером.

Во второй половине месяца стоит уделить внимание рабочим обязанностям, а в дни полнолуния 28 августа - прислушаться к своим истинным желаниям и не забывать о полноценном отдыхе.

Близнецы

Август обещает стать для Близнецов временем личного роста и новых возможностей. Пока Солнце находится во Льве, представители этого знака смогут проявить лидерские качества и успешно реализовать совместные проекты.

С 6 августа Венера будет способствовать появлению новых творческих идей и интересных инициатив. После перехода Меркурия во Льва 9 августа Близнецы окажутся в центре внимания, а их способности получат заслуженное признание.

Новолуние 12 августа может стать началом нового жизненного этапа, который будет приносить положительные изменения в течение следующих месяцев. Конец августа поможет лучше понять свои профессиональные цели и определить дальнейшее направление развития.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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