Гороскоп Таро с 3 по 10 августа: Львам — спокойствие, а Деву ждет успех

Читайте в материале:
- Какие карты Таро выпали каждому знаку
- Кому неделя принесет новые возможности и успех
- Какие талисманы и ритуалы рекомендуются для удачи
Первая полная неделя августа принесет многим знакам зодиака прилив энергии, завершение сложных этапов и новые возможности. Карты Таро указывают на важность внутреннего баланса, решимости и умения отпускать прошлое.
Астрологический прогноз помогает лучше понять текущие тенденции в сфере карьеры, отношений и эмоционального состояния. Главред расскажет подробнее.
Таро-гороскоп для Овна - Рыцарь Палочек
Эта неделя приносит свежие идеи, увлекательные возможности и новый энтузиазм. Хорошие новости, связанные с работой, учебой или личными проектами, мотивируют вас сделать следующий шаг. Будьте открыты для нового, но сохраняйте терпение - не стоит торопиться с важными решениями.
Чтобы привлечь удачу, обвяжите желтой нитью палочку корицы и держите её на рабочем столе. Вашим талисманом станет солнечный камень, который повышает уверенность и мотивацию.
Таро-гороскоп для Тельца - Пятерка Кубков
Время для эмоционального восстановления. Давние разочарования или недоразумения наконец утратят свою актуальность, что позволит вам двигаться дальше с лёгким сердцем. Сосредоточьте внимание на людях и возможностях, которые вас по-настоящему ценят.
Чтобы очистить энергию, положите горсть каменной соли в миску у входа на один день, после чего выбросьте её за пределы дома. Восстановлению сил будет способствовать родохрозит.
Таро-гороскоп для Близнецов - Восьмерка Жезлов
Настоящий прилив энергии поможет вам вернуться к активной жизни после более спокойного периода. Это благоприятное время для смелых шагов и начала новых проектов, однако избегайте спешки в деталях.
Зажгите свечу с гвоздикой на несколько минут, сосредоточившись на своей цели. Ваш камень на эту неделю - сердолик, который вдохновляет на решительные действия.
Таро-гороскоп для Рака - Семерка Денариев
Успех придет благодаря постепенному и дисциплинированному труду. Терпение и тщательное планирование помогут укрепить финансовое положение и обеспечить стабильный прогресс в делах.
Для поддержания финансового потока носите три листика базилика в кошельке до конца недели. Камнем-талисманом станет зеленый авантюрин, способствующий процветанию.
Таро-гороскоп для Льва - Девятка Мечей
Важно отделить факты от собственных опасений и не перегружать себя лишними размышлениями. Полноценный отдых, установление личных границ и честные разговоры помогут восстановить уверенность к выходным.
Перед сном поставьте миску с водой у кровати, а утром вылейте её. Уменьшить тревожность и гармонизировать эмоции поможет лепидолит.
Таро-гороскоп для Девы - Колесница
Решительность и настойчивость позволят преодолеть любые препятствия. Если вы откладывали важный шаг, эта неделя является наиболее благоприятной для его осуществления.
Нарисуйте стрелку вверх на лавровом листе и держите его в дневнике до воскресенья. Укрепить дисциплину и уверенность поможет красная яшма.
Таро-гороскоп для Весов - Умеренность
Соблюдение баланса станет вашим главным преимуществом. Сотрудничество на работе и терпение в отношениях помогут достичь долгосрочного и стабильного результата без крайностей.
Добавьте щепотку куркумы в миску с водой и поставьте её на час у солнечного окна. Камень недели - голубой агат, который способствует мирному общению.
Таро-гороскоп для Скорпиона - Десятка Мечей
Не пытайтесь решать все проблемы самостоятельно и берите на себя только свою ответственность. Попросите о помощи и избавьтесь от лишней нагрузки, чтобы освободить место для новых перспективных возможностей.
Уберите один ненужный предмет с рабочего стола и отдайте его на переработку или пожертвуйте. Снять стресс поможет дымчатый кварц.
Таро-гороскоп для Стрельца - Верховная Жрица
Полагайтесь на собственную интуицию при принятии решений. Спокойные размышления в одиночестве помогут найти ответы на важные вопросы гораздо лучше, чем чужие советы.
Положите белый цветок в воду на несколько часов, думая о своём главном желании. Усилить интуицию поможет лунный камень.
Таро-гороскоп для Козерога - Дурак
Вас ждет начало нового этапа и новые возможности. Будьте открыты для перемен, новых впечатлений и смелых идей - это позволит успешно двигаться вперед.
В понедельник утром переступайте порог дома правой ногой, мысленно настраиваясь на успех. Вашим талисманом станет лабрадорит.
Таро-гороскоп для Водолея - Туз Мечей
Период неопределённости заканчивается, и к вам возвращается ясность ума. Откровенные разговоры и новые идеи помогут быстро решить давние вопросы и найти нужные ответы.
Напишите на бумаге убеждение, которое вам мешает, и разорвите лист на мелкие кусочки. Улучшить концентрацию и коммуникацию поможет содалит.
Таро-гороскоп для Рыб - Смерть
Выйти из изнурительной ситуации поможет окончательное завершение старого этапа. Не возвращайтесь к тому, что больше не приносит пользы, ведь впереди вас ждут восстановление и более лёгкий путь.
На закате трижды хлопните в ладоши у входной двери для очищения энергии. Эмоциональную защиту обеспечит чёрный турмалин.
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Что следует учитывать читателю
Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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