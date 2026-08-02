Гороскоп Таро с 3 по 10 августа: Львам — спокойствие, а Деву ждет успех

Таро-гороскоп на неделю раскрывает, какие события ждут знаки зодиака, а недельный прогноз Таро показывает, кому стоит действовать, а кому - набраться терпения.

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Городской таро-прогноз на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

Какие карты Таро выпали каждому знаку

Кому неделя принесет новые возможности и успех

Какие талисманы и ритуалы рекомендуются для удачи

Первая полная неделя августа принесет многим знакам зодиака прилив энергии, завершение сложных этапов и новые возможности. Карты Таро указывают на важность внутреннего баланса, решимости и умения отпускать прошлое.

Астрологический прогноз помогает лучше понять текущие тенденции в сфере карьеры, отношений и эмоционального состояния. Главред расскажет подробнее.

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Таро-гороскоп для Овна - Рыцарь Палочек

Эта неделя приносит свежие идеи, увлекательные возможности и новый энтузиазм. Хорошие новости, связанные с работой, учебой или личными проектами, мотивируют вас сделать следующий шаг. Будьте открыты для нового, но сохраняйте терпение - не стоит торопиться с важными решениями.

Чтобы привлечь удачу, обвяжите желтой нитью палочку корицы и держите её на рабочем столе. Вашим талисманом станет солнечный камень, который повышает уверенность и мотивацию.

Таро-гороскоп для Тельца - Пятерка Кубков

Время для эмоционального восстановления. Давние разочарования или недоразумения наконец утратят свою актуальность, что позволит вам двигаться дальше с лёгким сердцем. Сосредоточьте внимание на людях и возможностях, которые вас по-настоящему ценят.

Чтобы очистить энергию, положите горсть каменной соли в миску у входа на один день, после чего выбросьте её за пределы дома. Восстановлению сил будет способствовать родохрозит.

Таро-гороскоп для Близнецов - Восьмерка Жезлов

Настоящий прилив энергии поможет вам вернуться к активной жизни после более спокойного периода. Это благоприятное время для смелых шагов и начала новых проектов, однако избегайте спешки в деталях.

Зажгите свечу с гвоздикой на несколько минут, сосредоточившись на своей цели. Ваш камень на эту неделю - сердолик, который вдохновляет на решительные действия.

Таро-гороскоп для Рака - Семерка Денариев

Успех придет благодаря постепенному и дисциплинированному труду. Терпение и тщательное планирование помогут укрепить финансовое положение и обеспечить стабильный прогресс в делах.

Для поддержания финансового потока носите три листика базилика в кошельке до конца недели. Камнем-талисманом станет зеленый авантюрин, способствующий процветанию.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Таро-гороскоп для Льва - Девятка Мечей

Важно отделить факты от собственных опасений и не перегружать себя лишними размышлениями. Полноценный отдых, установление личных границ и честные разговоры помогут восстановить уверенность к выходным.

Перед сном поставьте миску с водой у кровати, а утром вылейте её. Уменьшить тревожность и гармонизировать эмоции поможет лепидолит.

Таро-гороскоп для Девы - Колесница

Решительность и настойчивость позволят преодолеть любые препятствия. Если вы откладывали важный шаг, эта неделя является наиболее благоприятной для его осуществления.

Нарисуйте стрелку вверх на лавровом листе и держите его в дневнике до воскресенья. Укрепить дисциплину и уверенность поможет красная яшма.

Таро-гороскоп для Весов - Умеренность

Соблюдение баланса станет вашим главным преимуществом. Сотрудничество на работе и терпение в отношениях помогут достичь долгосрочного и стабильного результата без крайностей.

Добавьте щепотку куркумы в миску с водой и поставьте её на час у солнечного окна. Камень недели - голубой агат, который способствует мирному общению.

Таро-гороскоп для Скорпиона - Десятка Мечей

Не пытайтесь решать все проблемы самостоятельно и берите на себя только свою ответственность. Попросите о помощи и избавьтесь от лишней нагрузки, чтобы освободить место для новых перспективных возможностей.

Уберите один ненужный предмет с рабочего стола и отдайте его на переработку или пожертвуйте. Снять стресс поможет дымчатый кварц.

Таро-гороскоп для Стрельца - Верховная Жрица

Полагайтесь на собственную интуицию при принятии решений. Спокойные размышления в одиночестве помогут найти ответы на важные вопросы гораздо лучше, чем чужие советы.

Положите белый цветок в воду на несколько часов, думая о своём главном желании. Усилить интуицию поможет лунный камень.

Таро-гороскоп для Козерога - Дурак

Вас ждет начало нового этапа и новые возможности. Будьте открыты для перемен, новых впечатлений и смелых идей - это позволит успешно двигаться вперед.

В понедельник утром переступайте порог дома правой ногой, мысленно настраиваясь на успех. Вашим талисманом станет лабрадорит.

Таро-гороскоп для Водолея - Туз Мечей

Период неопределённости заканчивается, и к вам возвращается ясность ума. Откровенные разговоры и новые идеи помогут быстро решить давние вопросы и найти нужные ответы.

Напишите на бумаге убеждение, которое вам мешает, и разорвите лист на мелкие кусочки. Улучшить концентрацию и коммуникацию поможет содалит.

Таро-гороскоп для Рыб - Смерть

Выйти из изнурительной ситуации поможет окончательное завершение старого этапа. Не возвращайтесь к тому, что больше не приносит пользы, ведь впереди вас ждут восстановление и более лёгкий путь.

На закате трижды хлопните в ладоши у входной двери для очищения энергии. Эмоциональную защиту обеспечит чёрный турмалин.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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