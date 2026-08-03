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Проблемы останутся позади: какие три знака зодиака почувствуют облегчение

Марина Иваненко
3 августа 2026, 19:06
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Три знака Зодиака получат шанс наладить отношения после перехода Венеры в прямое движение. Период будет способствовать искренним разговорам и взаимопониманию.
Для кого жизнь станет лучше
Для кого жизнь станет лучше / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Для кого жизнь станет легче 4 августа
  • Каким знакам повезет в любви
  • Как Венера повлияет на эмоции и общение

Во вторник, 4 августа 2026 года, астрологическая ситуация, по прогнозу астрологов, изменится к лучшему. После перехода Венеры в прямое движение многие люди могут почувствовать больше гармонии, легкости и открытости в отношениях. Главред расскажет об этом подробнее.

Как отмечается в материале YourTango, в этот период станет проще говорить о своих истинных чувствах. Откровенные разговоры помогут избавиться от эмоционального груза, укрепить доверие и вернуть ощущение внутренней легкости.

видео дня

Рак

Для Раков этот период станет благоприятным для улучшения общения с близкими. Венера завершает пребывание в знаке Девы перед переходом в Весы, создавая благоприятное время для искренних и конструктивных разговоров.

Если между вами и близким человеком возникли недоразумения или вы долго не решались обсудить важную тему, этот день может помочь сделать первый шаг. Если вы цените свои отношения, не бойтесь открытого диалога. Откровенный разговор поможет преодолеть недоразумения и вернуть ощущение спокойствия и взаимопонимания.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

В последнее время Козероги могли испытывать усталость от постоянного напряжения. По прогнозу, во вторник появится возможность взглянуть на ситуацию по-новому и восстановить гармонию в доме и отношениях.

Вы чётче поймёте свои истинные приоритеты и осознаете, что некоторые конфликты не стоят затраченных сил. Не позволяйте гордости мешать примирению. Откровенный разговор и готовность сделать первый шаг могут стать началом позитивных перемен.

Рыбы

Для Рыб прямое движение Венеры может стать одним из самых благоприятных астрологических периодов. Оно будет способствовать эмоциональной близости, взаимопониманию и укреплению отношений.

Этот день подходит для того, чтобы уладить мелкие недоразумения с партнером и восстановить тёплую атмосферу во взаимоотношениях. Позвольте себе быть искренними и не скрывайте собственных эмоций. Это поможет избавиться от лишних переживаний и вновь наслаждаться гармоничными отношениями.

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