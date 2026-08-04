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Совместимость Девы по гороскопу: три знака, с которыми получится идеальный союз

Анна Ярославская
4 августа 2026, 03:34
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Астрологи назвали знак зодиака, который может превратить жизнь Девы в ад.
Гороскоп
Совместимость Девы с другими знаками зодиака: лучшие и худшие партнеры / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • С кем из знаков зодиака Дева создаст идеальный союз
  • Почему Овен и Близнецы провоцируют конфликты с Девой
  • Кто станет лучшим партнером для Девы в работе и бизнесе

Дева - один из самых трудолюбивых и продуктивных знаков зодиака. Именно поэтому к ней часто тянутся люди, которым нужна помощь или дельный совет. Дружба с Девой порой напоминает сеанс у психолога: кажется, что у нее всегда есть ответ на любой вопрос. Однако это вовсе не означает, что Дева легко находит общий язык абсолютно со всеми.

Астрологи рассказали, кто идеальная пара для Девы и кто не подходит этому знаку зодиака.

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Совместимость Девы и Овна

Дева и Овен очень разные, хотя между ними есть и точки соприкосновения. Оба знака нацелены на достижение целей, но идут к ним совершенно разными путями, пишет Elite Daily.

Овен действует смело, быстро и решительно, тогда как Дева предпочитает тщательно продумывать каждый шаг и уделяет большое внимание деталям. Вместе они способны создать сильную команду, однако их подходы нередко вступают в конфликт.

Перфекционизм Девы часто раздражает импульсивного Овна, а Деву, в свою очередь, выводят из себя поспешность и нетерпеливость партнера. Для крепкой дружбы эта пара подходит не лучшим образом, зато в работе или совместном бизнесе они способны удачно дополнять друг друга.

Совместимость Девы и Тельца

Как два земных знака, Телец и Дева ценят стабильность, но понимают ее по-разному.

Телец стремится к комфорту, спокойствию и безопасности, а Дева постоянно ищет способы стать еще продуктивнее и совершеннее. Размеренность Тельца может раздражать Деву, зато Телец учит ее наслаждаться жизнью, а не только работать.

В свою очередь, Дева вдохновляет Тельца чаще выходить из зоны комфорта и развиваться. Если оба научатся уважать особенности друг друга, их отношения могут оказаться очень крепкими и гармоничными.

Совместимость Девы и Близнецов

Несмотря на то что обоими знаками управляет Меркурий, найти общий язык им не так просто.

Близнецы - любознательный воздушный знак, который любит собирать новую информацию. Дева же сосредоточена на анализе, порядке и поиске практических решений.

Деву может раздражать привычка Близнецов перескакивать с темы на тему и не доводить начатое до конца. Близнецам же Дева нередко кажется слишком серьезной и однообразной.

Хотя оба прекрасно умеют общаться, одних разговоров может оказаться недостаточно для долгой и крепкой дружбы.

Совместимость Девы и Рака

Это одна из наиболее гармоничных пар. Рак заботится о людях эмоционально, а Дева проявляет любовь через помощь и конкретные поступки. Они ценят качества друг друга и умеют поддерживать партнера.

Иногда Рак кажется Деве слишком чувствительным, однако именно он напоминает ей о необходимости заботиться не только о других, но и о себе. В ответ Дева помогает Раку сохранять здравый смысл и не поддаваться эмоциям.

При взаимном уважении эти отношения имеют все шансы стать очень долгими.

Совместимость Девы и Льва

Это непростой союз, поскольку Лев и Дева руководствуются совершенно разными мотивами.

Лев любит быть в центре внимания, стремится к признанию и лидерству. Дева предпочитает оставаться в тени и сосредотачиваться на результате.

В профессиональной сфере они способны добиться впечатляющих успехов, но дружба между ними требует постоянной работы. Деву может раздражать стремление Льва командовать, а Льву будет не хватать восхищения и признания со стороны Девы.

Если оба научатся ценить сильные стороны друг друга, отношения смогут стать крепче.

Совместимость двух Дев

Союз двух Дев отличается высокой продуктивностью, но далеко не всегда оказывается простым.

Оба партнера требовательны к себе и окружающим, поэтому могут бесконечно придираться друг к другу. С другой стороны, никто не понимает Деву лучше другой Девы.

Вместе они способны решать практически любые задачи благодаря аналитическому мышлению и любви к порядку. Однако отношениям может не хватать эмоциональной теплоты. Зато общение между ними почти всегда складывается легко и естественно.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, худшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

Совместимость Девы и Весов

У этих знаков разные жизненные приоритеты.

Дева ценит логику, порядок и эффективность. Весы больше ориентированы на отношения, творчество и общение.

Хорошая новость в том, что они редко конфликтуют открыто. Плохая - оба склонны избегать неприятных разговоров, из-за чего проблемы могут накапливаться.

Любовь Весов к насыщенной социальной жизни иногда раздражает Деву, которая предпочитает продуктивность. Если же Дева станет немного менее требовательной, а Весы - более последовательными, союз может оказаться вполне успешным.

Совместимость Девы и Скорпиона

Это очень перспективная комбинация.

Скорпион отличается целеустремленностью и внутренней силой, а Дева - практичностью и внимательностью к деталям. Вместе они способны добиться многого.

Эмоциональность Скорпиона иногда кажется Деве чрезмерной, однако именно она помогает ей лучше понимать собственные чувства. Дева, в свою очередь, привносит в отношения стабильность и рациональность.

Оба знака ценят надежность, поэтому у такого союза хорошие перспективы.

Совместимость Девы и Стрельца

Оба относятся к изменчивым знакам, поэтому легко приспосабливаются к новым обстоятельствам.

Однако Стрелец гораздо более спонтанный и свободолюбивый, чем Дева. Ей он может казаться слишком легкомысленным, а ему Дева - чрезмерно серьезной и осторожной.

Если они найдут компромисс, отношения будут веселыми и интересными. Правда, обоим непросто сохранять постоянство, поэтому долговечность такого союза зависит от желания работать над собой.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры
Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Совместимость Девы и Козерога

Это один из самых удачных союзов.

Оба знака принадлежат к земной стихии и ценят ответственность, стабильность и практичность. Дева прекрасно общается и умеет анализировать, а Козерог создает четкие правила и структуру.

Вместе они способны добиться впечатляющих результатов и прекрасно понимают стремление друг друга к успеху.

Единственный возможный недостаток - обоим иногда не хватает эмоциональной открытости. Тем не менее такие отношения часто оказываются очень прочными.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Совместимость Девы и Водолея

На первый взгляд, эти знаки совершенно разные, но именно это делает их интересными друг для друга.

Дева ценит общение и практические решения, а Водолей отличается нестандартным мышлением и любовью к новым идеям.

Вместе они способны создавать оригинальные проекты и вдохновлять друг друга. При этом Водолей нуждается в большом личном пространстве, поэтому отношения между ними редко бывают слишком эмоциональными.

Их объединяют прежде всего интеллектуальные беседы и общие идеи.

Совместимость Девы и Рыб

Дева и Рыбы - противоположные знаки зодиака, поэтому их союз может стать либо идеальным, либо крайне сложным.

Каждый обладает теми качествами, которых не хватает другому. Рыбы восхищаются логикой и организованностью Девы, а Дева ценит доброту, чувствительность и творческий взгляд Рыб.

Однако различия между ними могут стать причиной конфликтов. Рыбам иногда кажется, что Дева слишком критична и ограничивает их свободу, а Деве Рыбы могут представляться непрактичными и чрезмерно эмоциональными.

Тем не менее при взаимном уважении и терпении эти двое способны многому научиться друг у друга и построить крепкие отношения.

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О ресурсе: Elite Daily

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Elite Daily сотрудничает с профессиональными астрологами.

Одной из самых известных была Челси Джексон - практикующий астролог, работающая с 2019 года. Помимо Elite Daily, она публиковалась в Astrology.com, Refinery29 и Sanctuary Astrology, а также проводит консультации по натальным картам.

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