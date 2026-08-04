Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Дни баланса идеально подходят для того, чтобы навести порядок в жизни.

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Для кого заканчиваются трудности / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кому День баланса принесет облегчение

Кто наконец решится на важный шаг

Уже во вторник, 4 августа, четырем китайским знакам зодиака удастся забыть обо всех трудностях. Причиной этого станет День баланса, которым управляет энергия Металлической Собаки.

Астрологи YourTango говорят, что Дни баланса идеально подходят для того, чтобы навести порядок в жизни. Такие дни предназначены для действий, которые движут жизнь вперед, пишет Главред.

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Кто сможет вздохнуть с облегчением

Лошадь

4 августа вы выберете место и время, где сможете встретиться с человеком, который действительно много для вас значит. Ваше последнее общение закончилось ссорой, поэтому вы готовы прояснить ситуацию. Это именно то, что положит конец трудностям.

Тигр

Вы долго откладывали предложение, поступившее от близких или друзей, но во вторник вы наконец согласитесь. Сразу после этого вы почувствуете настоящее облегчение, ведь стресс был настолько тягостным, что вы этого даже не осознавали.

Собака

В последние дни у вас возникали проблемы с планированием встреч с кем-то. Всегда находилась причина, по которой вы не могли встретиться, и казалось, что этого никогда не произойдет, но 4 августа все изменится. Эта встреча покажет вам, что все трудности были напрасны.

Коза

В этот день у вас появится время сделать то, что вы давно откладывали. Интересно, как одна мелочь может быть простой, но когда ее нет, жизнь кажется тяжелой. Вы поймете, что вам это было нужно больше, чем вы думали.

Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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