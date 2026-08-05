Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам - путешествия, Петухам - выбор

Марина Иваненко
5 августа 2026, 12:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Китайский гороскоп на 6 августа 2026 подскажет, кому предстоят романтические события, финансовые успехи и важные перемены. Прогноз восточного календаря.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Кому повезет 6 августа по китайскому гороскопу
  • Каким знакам стоит быть осторожными
  • Что ждет каждый знак восточного календаря

6 августа 2026 года пройдет под энергией, которая будет побуждать к искреннему общению, переоценке приоритетов и заботе о близких. Для кого-то день станет идеальным для романтики, другим стоит внимательнее отнестись к финансам или здоровью. Главред расскажет, что ждет именно ваш знак по восточному календарю.

Китайский гороскоп на завтра - Крыса

Сегодня вы буквально будете притягивать людей. Общение с друзьями подарит хорошее настроение, а романтическая атмосфера сделает вечер особенно тёплым. Если вы давно хотели уделить больше внимания любимому человеку - сейчас самое время.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра - Бык

День благоприятен для решения семейных вопросов и откровенных разговоров с близкими. Ваши практичные идеи найдут поддержку. Не спешите делать выводы о новых знакомых, а также найдите время для общения с мамой или другой важной для вас пожилой женщиной.

Китайский гороскоп на завтра - Тигр

Чрезмерная занятость может привести к истощению. Позвольте себе немного отдохнуть и насладиться жизнью. Не сравнивайте себя с другими - уверенность в себе станет вашим главным союзником. Если есть возможность, проведите время на природе.

Китайский гороскоп на завтра - Кролик

Не перегружайте себя физически - организм нуждается в бережном отношении. День больше подходит для покоя, отдыха и восстановления сил. Уединение сегодня поможет лучше понять собственные желания.

Китайский гороскоп на завтра - Дракон

Если вы знакомите партнера со своими друзьями, это может свидетельствовать о серьёзности ваших намерений. Откровенность и взаимная симпатия станут основой гармоничных отношений. Не скрывайте своих истинных чувств.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра - Змея

Будьте осторожны в финансовых вопросах - чрезмерная самоуверенность может дорого обойтись. Если сомневаетесь, обратитесь за советом к опытным людям. Также день прекрасно подходит для ухода за собой, косметических процедур или небольшого обновления гардероба.

Китайский гороскоп на завтра - Лошадь

В центре внимания окажутся дом и семья. Чем лучше вы контролируете свои финансы, тем легче будет принимать правильные решения. Если какая-то ситуация давно не меняется, возможно, пришло время отпустить её и двигаться дальше.

Китайский гороскоп на завтра - Коза

Утро может оказаться напряжённым, но трудности быстро останутся позади. Сосредоточьтесь на практических делах и не спешите рисковать. Вечер в кругу друзей или семьи поможет восстановить внутреннее равновесие, хотя романтические мысли могут немного отвлекать.

Китайский гороскоп на завтра - Обезьяна

Прекрасный день для путешествий, новых впечатлений или смены обстановки. На работе не пытайтесь контролировать всех вокруг - это только отнимет силы. Лучшие результаты принесут дела в небольшом кругу людей, которым вы доверяете.

Китайский гороскоп на завтра - Петух

Сегодня вы мыслите стратегически и хорошо видите перспективу. Используйте свои ресурсы разумно, но не позволяйте скрытым мотивам помешать честности. Поспешные решения могут обернуться ошибками.

Китайский гороскоп на завтра - Собака

День наполнен оптимизмом и новыми возможностями. Самое время строить долгосрочные планы вместе с друзьями или семьёй. Задумайтесь над тем, каким вы хотите видеть своё будущее, и сделайте первый шаг к нему.

Китайский гороскоп на завтра - Свинья

Ваши организаторские способности сегодня помогут добиться успеха в командной работе. Окружение высоко оценит ваши старания. Также день благоприятен для прощения старых обид и восстановления душевного спокойствия. Вечером можно позволить себе немного домашнего уюта и отдыха.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп Китайский гороскоп гороскоп на завтра интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

13:57Война
РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

13:13Украина
"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по Сумам

12:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем яд

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют его

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожай

Последние новости

14:11

Сорняки исчезнут, а почва станет более плодородной: чем опытные дачники устилают огород

14:10

Почему дети никогда не рождаются с зелёными глазами: неожиданный факт

14:10

Почему нельзя оставлять ложку в супе: химическая опасность и народные приметы

13:59

Быстро забывают все обиды: когда рождаются люди с особой чертой

13:57

РФ будет запускать по Украине до 100 ракет ежемесячно: "Флэш" назвал новые цели

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
13:39

Зачем добавлять соду при обжаривании лука: секретный лайфхак поваров

13:21

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

13:14

Как освежить тусклые стены всего за несколько минут: ремонт не понадобитсяВидео

13:13

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару: какие области под угрозой

Реклама
13:08

Тест на IQ: нужно найти пять отличий на картинке с бобрами за 12 с

12:58

Как сохранить урожай до весны: что нужно сделать с картофелем после сбора

12:50

Как замораживать продукты в стекле: простая хитрость убережет банки от трещин

12:49

"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

12:40

"Детей не смогла спасти": мать потеряла двух дочерей из-за атаки РФ по СумамФото

12:36

Европа и РФ провели тайную встречу по поводу войны в Украине: Bloomberg узнал подробности

12:36

Китайский гороскоп на завтра, 6 августа: Обезьянам — путешествия, Петухам — выбор

12:20

Одна баночка - и захочется еще: рецепт хрустящих кабачков по-фински на зимуВидео

12:20

Жена Кличко показала взрослых детей от боксера

12:10

Почему стоит выбросить коврик для ванной: чем его лучше заменить

12:00

Слива из косточки: можно ли вырастить дерево и когда ждать плодовВидео

Реклама
11:45

Путин размещает войска КНДР с более сотней ракет у границы Украины - Reuters

11:42

Несмотря на риски, связанные с санкциями, МВД готовит переезд крупнейшего сервисного центра Киева № 8041 в Blockbuster Mall

11:30

Черные пятна на помидорах: простое средство поможет спасти урожайВидео

11:18

Сколько украинцев уехали за границу из-за агрессии РФ: Лубинец озвучил печальные цифры

11:14

Оригинальные летние блины с секретным ингредиентом: рецепт за 15 минут

10:45

Коварный тест по ПДД, вызывающий споры: кто из водителей нарушает правилаВидео

10:43

Гороскоп на завтра, 6 августа: Близнецам — гармония, Стрельцам — риск

10:25

"Загребать" россиян в армию будут без объявления мобилизации: что задумал Путин

10:04

В ЕС вступили в силу новые правила для украинцев: кому откажут во временной защите

09:48

Смертельный удар по Киевщине: Зеленский сообщил о 17 жертвах и потребовал срочных решенийФото

09:23

После удара по Киеву МО РФ опубликовало циничный пост с угрозами: к чему готовитьсяФотоВидео

08:44

Не сбили ни одной баллистической ракеты: в ВС сообщили о последствиях атаки РФФото

08:40

Люди погибли на ж/д платформе: число жертв атаки РФ на Киевщину выросло до 14Фото

08:13

Оккупанты заявили о мощной контратаке Украины: где Силы обороны оттесняют врага

07:43

Горит гигантский хаб Wildberries: дроны атаковали Тульскую область РФ

06:41

РФ ударила баллистикой по Киеву и области: вспыхнули пожары, много жертвФотоВидео

05:41

Три знака зодиака испытают настоящий прилив счастья — кому улыбнется удача

05:11

О запахе пота можно забыть на целый день: названа дешевая альтернатива дезодорантам

04:37

Поливать или нет: как ухаживать за помидорами в жару, чтобы не потерять урожайВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 10 отличий на картинке полицейских участков за 25 с

Реклама
03:23

Как избавиться от ржавчины на сковородке за одну ночь: простой трюк

01:28

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

00:31

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

04 августа, вторник
23:42

Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

23:39

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:30

Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техникиВидео

23:05

Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушитьВидео

22:57

Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

22:47

Мясо получится невероятно нежным и будет таять во рту: что добавить перед жаркой

22:44

Магия зеркальной даты: кто вскоре окажется среди любимчиков судьбы

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять