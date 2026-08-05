Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Тельцу - решать, Стрельцу - шаги

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 6 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Семерка Кубков, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро на четверг, 6 августа, - Семерка Кубков, перевернутая, что подчеркивает необходимость взглянуть правде в глаза, которая может оказаться не той, которую вы хотите услышать. Луна в Тельце указывает на то, что вы столкнетесь с вопросами, связанными с финансами.

Денежные вопросы, какими бы прекрасными они ни были, все же требуют практичности. Сегодня, рассматривая дела, требующие решения, учитывайте общую картину, но не забывайте также о деталях.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Королева Кубков

У вас большое сердце, Телец, и это видно. 6 августа ваша карта Таро говорит обо всей той доброте, которую вы можете выразить. Королева Кубков символизирует сострадание.

Кто в вашей жизни нуждается в поддержке? Быть рядом с другом - это не просто ждать, пока он скажет, что ему нужно поговорить. Сегодня, когда вы о них думаете, свяжитесь с ними.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Двойка Мечей, перевернутая

Вы всегда думаете, и это сильная сторона вашей личности, Близнецы. Вы ничего не упускаете из виду, когда вам нужно действительно обдумать свои варианты.

Согласно вашей карте Таро, Двойке Мечей, перевернутой, вам предстоит принять очень трудное решение. Запишите свои мысли и идеи. Подумайте обо всем, что вам нужно проработать, и, как только вы примете решение, не оглядывайтесь назад.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Тройка Жезлов

Вы не всегда любите перемены, но когда вам нужно что-то сделать, вы берете на себя обязательства и идете к цели. Вы с нетерпением ждете новых перемен в своей жизни, Рак, и Тройка Жезлов предсказывает новое начало.

Вы можете встретить кого-то нового в своем кругу друзей, и этот человек познакомит вас с возможностью, которая направит вашу жизнь по новому пути.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Звезда, перевернутая

Если вы боретесь с недостатком веры, Лев, не отчаивайтесь. Солнце все еще в вашем знаке, и вы извлекаете уроки на будущее.

Звезда в перевернутом положении напоминает вам, что ваша ситуация может измениться. Приложив немного усилий, со временем все может улучшиться. Составьте план, который соответствует вашим желаниям и потребностям. Помните, что нужно оставаться верным себе.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Десятка Кубков

Дева, вы очень скрупулезны. Вы постоянно думаете о следующем шаге и о том, как сделать его правильно.

Именно это ведет к вашему счастью. Сегодня вам, возможно, придется попрощаться с какой-то старой привычкой, но это принесет чувство покоя. Десятка Кубков в масти Кубков символизирует высшее эмоциональное и духовное удовлетворение. Это позитивный знак для любых решений, которые вы примете в четверг.

Весы

Карта Таро для Весов на четверг: Мир, перевернутая

Всему нужно время, и вы можете попытаться отложить сроки, но это может обернуться против вас.

Если вас беспокоит незавершенность проекта, то именно поэтому вам выпала карта Таро "Мир", перевернутая, в сегодняшнем раскладе. Она говорит о том, что задержка - это часть вашего пути. Возможно, чтобы научить вас доверию и терпению.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на четверг: Король Жезлов

Скорпион, Король Жезлов, подчеркивает сильные лидерские качества. Сейчас считайте, что вы стремитесь узнать что-то новое и укрепить свои способности руководить другими.

Выберите один навык для изучения в четверг. Каждый раз вы будете осваивать новый навык, требующий много времени и вдумчивых усилий. Ваши инвестиции в себя окажутся оправданными.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Императрица

Ваша карта Таро на 6 августа - Императрица, и она говорит об изобилии. Вы один из самых удачливых знаков зодиака, потому что вами управляет Юпитер.

Вы обнаруживаете, что ваша интуиция относительно благоприятной ситуации совершенно верна. Вы знаете, что делать в дни, когда ваше внутреннее чутье подсказывает вам сделать что-то важное. Вы действуете и предпринимаете шаги.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Король Кубков, перевернутый

Будьте осторожны с тем, как другие разговаривают с вами 6 августа, особенно если у вас есть карта Таро, представляющая эмоциональную манипуляцию. Перевернутый Король Кубков говорит об использовании чувств для контроля.

Кто-то в разговоре может попытаться воздействовать на ваши чувства по неправильным причинам. Вы можете почувствовать, что вас просят думать определенным образом, который противоречит вашим ценностям. Сегодня постарайтесь твердо стоять на своих личных убеждениях и не колебаться.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Верховная Жрица

В четверг ваша интуиция будет сильна, и карта Таро "Верховная Жрица" напоминает вам о необходимости прислушаться к своему внутреннему голосу. Сегодня он много говорит, и вам захочется услышать, что он хочет сказать.

6 августа вам может понадобиться покой и тишина, но если вы не можете их найти, не отчаивайтесь. Тихий голос можно услышать даже в самых громких ситуациях. Важно быть готовым его услышать.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Четверка Мечей

Вас, Рыбы, ждет что-то приятное и безмятежное. Четверка Мечей говорит о мягком исходе в будущем.

Вы так стремитесь увидеть, как изменится ситуация в жизни вашего друга, и его счастье станет вашим собственным. В четверг с вашим другом может произойти что-то хорошее, и когда вы об этом узнаете, обязательно отпразднуйте это.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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