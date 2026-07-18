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Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам - планы, Скорпионам - карьера

Марина Иваненко
18 июля 2026, 17:13
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Гороскоп на 20–26 июля обещает облегчение после окончания ретроградного Меркурия. Как астропрогноз повлияет на карьеру, отношения и финансовые решения знаков.
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие знаки получат наибольшее облегчение
  • Когда наступит прилив мотивации и сил
  • Почему выходные станут проверкой на зрелость

Наступает переломная неделя июля, которая принесет облегчение всем знакам зодиака. Главным астрологическим событием периода станет завершение ретроградного движения Меркурия, которое состоится 23 июля. Мышление станет более четким, а неопределенность наконец исчезнет. В то же время 22 июля Солнце перейдет в знак Льва, что вместе с Луной в Стрельце 23 июля подарит мощный прилив энергии, мотивации и сил для выхода из затяжного застоя.Главред расскажет подробнее.

Как сообщает YourTango, этот период потребует баланса между динамичной огненной энергией и практическим подходом к делам. В конце недели, 26 июля, Луна в Козероге и начало ретроградного Сатурна заставят найти внутреннюю опору и сосредоточиться на самом важном.

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Гороскоп на неделю - Овен

В начале недели Овнам стоит внимательно контролировать рабочую нагрузку. Не берьтесь за несколько проектов одновременно, а результаты своей работы тщательно проверяйте. Середина недели принесет ясность мыслей и удачные идеи для карьеры или учебы. Огненная энергия выходных поможет сохранить концентрацию, однако астрологи советуют избегать импульсивных решений на пути к цели.

Гороскоп на неделю - Телец

Отношения станут главной темой недели для Тельцов. Появится возможность сформировать долгосрочные планы, реализацию которых можно начать уже с четверга, когда Меркурий вернется к прямому движению. Во вторник и среду усилится эмоциональная связь с близкими. Переход Солнца в знак Льва в конце недели активизирует творческое воображение и станет идеальным моментом для завершения домашних дел.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Для Близнецов ситуация начнёт развиваться максимально благоприятно, ведь их покровитель Меркурий возобновит прямое движение. Начало недели подарит романтическое настроение и ощущение поддержки, а вторник пробудит профессиональные амбиции. С 23 июля ожидается яркое оживление социальной жизни - это прекрасное время для расширения круга общения и путешествий.

Гороскоп на неделю - Рак

Ракам начало недели принесет вдохновение для обновления рабочего пространства или дома. С четверга, когда Меркурий вернется к прямому движению, исчезнет ощущение неопределенности, что придаст уверенности при принятии важных решений. Энергия Солнца в Льве активизирует финансовую сферу и будет мотивировать к работе, а выходные укрепят связи с близкими.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю - Лев

Для Львов начинается период солнечного возвращения. Переход Солнца в родной знак вернет ощущение контроля и придаст уверенности перед любыми вызовами. Начало недели будет посвящено семье и переосмыслению жизненных приоритетов. С 23 июля откроются возможности для реализации масштабных задач и творческих амбиций.

Гороскоп на неделю - Дева

Девам на этой неделе необходимо поставить на первое место заботу о собственном самочувствии, особенно в условиях напряженного рабочего графика. Этот период потребует выхода из зоны комфорта и проявления лидерских качеств. Прямой Меркурий поможет лучше понимать друзей, которые обратятся за советом, а конец недели будет благоприятным для семейного общения.

Гороскоп на неделю - Весы

Неделя начнётся с Луны в знаке Весов, что будет способствовать независимости и саморефлексии. Со вторника появится сильное желание учиться новому и обсуждать интересные темы с единомышленниками. В конце недели усилится уверенность в собственных идеях, а выходные создадут условия для закладки фундамента будущих проектов.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Начало недели принесет Скорпионам гармонию в общении, возможно даже примирение с людьми из прошлого. Середина недели укрепит внутреннюю силу и поможет отпустить то, что мешает двигаться вперед. С четверга карьерные цели станут более чёткими, а выходные потребуют практичного и эффективного планирования на несколько месяцев вперёд.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Для Стрельцов первая половина недели пройдет под знаком активного общения и укрепления дружеских и романтических связей. С четверга, когда Луна войдет в этот знак, а Меркурий вернется к прямому движению, наступит благоприятное время для обучения и интеллектуальной работы. Воскресенье придаст дисциплинированности и уверенности в собственных силах перед новыми вызовами.

Гороскоп на неделю - Козерог

Сезон Рака научил Козерогов сочувствию, но теперь Солнце в Льве сместит фокус на новые прагматичные цели. С середины недели астрологи советуют действовать на опережение, чтобы оставаться на шаг впереди обстоятельств. Конец недели потребует максимальной концентрации и сохранения энергии для будущих достижений.

Гороскоп на неделю - Водолей

Водолеи на этой неделе будут активно планировать будущие путешествия. Середина недели вернёт интерес к старым творческим проектам или вдохновит на создание новых. Сезон Льва откроет двери для внутреннего исцеления и самопознания, а выходные стоит посвятить делам, которые приносят настоящую радость.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Для Рыб период ретроградного Меркурия стал временем переосмысления личных отношений и собственных ожиданий от партнерства. Во вторник и среду придется взять на себя решение бытовых или семейных вопросов. Уже с четверга карьерные цели станут значительно более достижимыми, а прилив энергии поможет четко понять, куда направить свои силы.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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