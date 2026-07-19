Мечты станут реальностью: какие три знака зодиака вступят в новую эру

Известная астролог Руби Миранда заявила, что судьбоносное выравнивание Марса и Сатурна откроет для трёх знаков зодиака портал успеха.

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Три знака зодиака вступят в новую эру / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие три знака зодиака почувствуют влияние 19 июля

Почему именно выравнивание Марса и Сатурна важно

Что изменится в жизни Овна, Козерога и Весов

С 19 июля, когда Марс выровняется с Сатурном, три знака зодиака вступят в новую мощную астрологическую эру. Об этом рассказала астролог YourTango Руби Миранда, отметив, что транзит принесет этим знакам долгожданный успех и уверенность.

Главред узнал, какие три знака зодиака вступают в мощную эру 19 июля.

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По словам Миранды, выравнивание планет действует как катализатор для тех, кто долго шел к своей цели. Вселенная как будто открывается навстречу, а положительная энергия усиливается для представителей трех знаков зодиака.

Овен

Астролог обращает внимание на способность Овнов доводить идеи до конца, как только они появляются. Соединение Марса и Сатурна усилит именно эту черту.

"Сила, которую вы сейчас высвобождаете, интенсивна и позитивна. Вы видите, что не просто говорите. Вы на самом деле также живете этим делом", - отмечает Миранда.

Небольшая идея, которую Овен вынашивал долгое время, по словам астролога, перерастет в нечто гораздо большее и принесет величие в жизнь этого знака.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Козерогам, когда они находятся в правильном состоянии, удается творить чудеса - и они сами это хорошо знают, подчеркивает Миранда.

"Вы способны привлечь к себе ту силу, которая поможет вам осуществить ваши мечты. Вы уже делали это раньше, и вы сделаете это снова, в этом вы не сомневаетесь", - утверждает астролог.

Транзит 19 июля, по её словам, станет точкой, которая закрепит в сознании Козерога уверенность в собственном величии и успехе.

Весы

Для Весов влияние выравнивания проявится прежде всего через общение с важным для них человеком.

"Любые слова, которыми вы обмениваетесь с другим влиятельным человеком, прокладывают прямой путь к успеху. Вы доверяете друг другу, поэтому вы оба сможете преодолеть этот путь", - объясняет Миранда.

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Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

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