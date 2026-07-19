Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026

Анна Ярославская
19 июля 2026, 04:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
В последний месяц лета Близнецы столкнутся с мощным ураганом энергий.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Близнецов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Кратко:

  • Два затмения в августе запустят у Близнецов новые циклы на 1,5 года
  • Венера с 7 августа откроет возможности для любви и творчества
  • Марс до конца сентября перенаправит энергию знака в сферу денег

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Близнецов.

Если вам интересно, как влюбить в себя любого Близнеца, читайте материал: Язык любви каждого знака зодиака: кого покорят слова, а кого - поступки.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август - невероятно важный и месяц, так как нас ждут сразу два затмения: солнечное 12 августа и лунное 28 августа числа.

"Период между ними (с 12 по 28 августа) образует так называемый коридор затмений. Затмения всегда приносят в нашу жизнь перемены. В это время энергетика будет очень мощной и нестабильной, похожей на ураган. Поэтому, если вам предстоит принимать важные решения в августе, думайте очень серьезно и действуйте осторожно. Если есть возможность, лучше отложите их хотя бы до сентября", - предупредила специалист.

знаки зодиака, стихия воздух, знаки воздуха, гороскоп
Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

7 августа Венера меняет знак и входит в пятый дом любви, удовольствий, радости и отдыха, где пробудет до 11 сентября.

Для свободных Близнецов это прекрасное время для романтических знакомств и начала новых отношений. Для тех, кто в паре, это отличный период, чтобы проявить любовь к себе: съездить в отпуск, сходить в театр, на выставку или в ресторан.

Пятый дом также отвечает за детей. Вас могут ждать приятные новости о беременности, рождении ребенка или крестинах. Взрослые дети порадуют своими успехами, например, поступлением в университет.

У Близнецов появится время и желание заняться любимым хобби. Возможно, вы откроете в себе новые таланты.

10 августа Меркурий переходит в третий дом гороскопа. Меркурий обожает этот сектор, ведь он отвечает за коммуникацию, информацию, звонки, переговоры и новые знакомства. Ждите новостей от родственников, встреч с друзьями и близкими. Возможны частые поездки, оформление документов, отправка или получение посылок. Это отличное время для обучения: просмотр вебинаров, прослушивание подкастов, запись на курсы и получение сертификатов.

12 августа произойдет солнечное затмение в третьем доме Близнецов (там же, где находится Меркурий). Это очень позитивное затмение, которое символизирует новые начинания. Оно может принести судьбоносное знакомство или начало обучения в группе невероятно интересных людей.

"Это затмение открывает новый цикл, который продлится 1,5 года (18 месяцев). В конце июля в ваш третий дом как раз входит кармический узел, смещая туда весь фокус вашего внимания и энергии. Поскольку третий дом - это еще и сектор переездов, вы можете начать оформлять документы для смены места жительства (этот процесс может планомерно завершиться к концу цикла затмений). Также возможны важные события у ваших братьев или сестер (свадьба, рождение детей, переезд)", - свидетельствует гороскоп.

Третий дом - это еще и дом смелости. Вы можете решить сменить профессию или уйти из найма, чтобы стать независимым фрилансером и работать на себя. Вы откроете в себе новые навыки и перестанете бояться заявлять о себе. Возможно, начнете писать книгу или выступать на публике.

12 августа Марс входит во второй дом гороскопа (сектор денег) и останется там до 29 сентября. Марс приносит активность и требует усилий.

Работы станет больше, вырастет поток клиентов или вы перейдете на новую должность. Финансовый поток активизируется.

Марс также стимулирует траты. Деньги будут активно приходить и уходить. Это время может быть связано с решением крупных финансовых вопросов: оформлением кредитов, ипотеки, налогов, страховок, алиментов или разделом имущества при разводе.

Кто-то в этот период получит крупные выплаты при увольнении, а кто-то сможет успешно погасить старые долги. Возможна оценка или продажа/покупка ценных вещей и коллекций.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 августа Солнце входит в четвертый дом гороскопа, который отвечает за семью и домашний очаг. 26 августа туда же переходит Меркурий. Это принесет много семейных новостей. К вам могут приехать гости. Также это прекрасное время для решения жилищных вопросов: осмотра квартир, заключения договоров аренды или покупки недвижимости. Возможно оформление документов, связанных с местом жительства (визы, паспорта, гражданство).

28 августа лунное затмение в вашем десятом доме завершает цикл затмений в этом секторе, который длился весь прошлый год. Десятый дом отвечает за карьеру, работу, статус, цели и достижения.

Лунное затмение всегда приносит кульминацию и результаты вашей работы за последние полтора года:

  • в карьере это может быть долгожданное повышение, переход на работу мечты, смена профессии, выход на пенсию или закрытие/продажа бизнеса (или доли в нем);
  • в личной жизни ждите перемены статуса - свадьба, развод или новость о том, что вы скоро станете родителями. Также это может быть окончание университета и получение диплома.

Лунное затмение поможет вам принять окончательное решение. Возможно, ваша старая цель потеряет актуальность и вы выберете совершенно другое направление, либо вы наконец-то получите триумфальный результат, к которому долго шли.

Детальный гороскоп для Близнецов на август 2026 смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Близнецы гороскоп гороскоп на август гороскоп Близнецы Анжела Перл
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

02:48Украина
Новая высокая должность для Федорова: СМИ о неожиданном решении Зеленского

Новая высокая должность для Федорова: СМИ о неожиданном решении Зеленского

23:45Украина
РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейских

РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейских

21:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Назван сценарий отставки Сырского: какое условие выдвинул Зеленский и кто его заменит

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Почувствуют вкус богатства: какие знаки зодиака станут магнитом для денег

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

Китайский гороскоп на завтра, 19 июля: Лошадям - радость, Козлам - открытия

Последние новости

05:02

Помидоры будут краснеть на глазах: что нужно сделать в июле для рекордного урожая

04:30

Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026Видео

04:01

Боятся обидеть ложью: астролог назвала самые честные знаки зодиака

03:36

Мечты станут реальностью: какие три знака зодиака вступят в новую эру

03:03

Почему на окнах обязательно должны быть занавески — основные приметы о шторах

Путин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – СотникПутин готовит новое оружие, способное изменить ход войны: Украине надо спешить – Сотник
02:48

В Киеве ад: РФ устроила самый массированный удар баллистикой по столице

01:30

Сенсационное открытие ученых: вирусы нашли новый способ обмануть иммунитет

18 июля, суббота
23:45

Новая высокая должность для Федорова: СМИ о неожиданном решении Зеленского

22:55

"Сподобився" или "змилувався": как на украинском заменить кальку "снизошол"

Реклама
22:49

Фронт под давлением: в DeepState раскрыли, где продвинулись российские войска

22:05

Неприятно: стало известно, как прошла встреча принца Гарри и Меган с королем

21:48

РФ массированно ударила по Харьковщине: много раненых, среди них 5 полицейскихФото

21:19

"Слышу, что говорят люди": Зеленский анонсировал важные решения по армии

21:19

Как часто нужно мыть голову — советы голливудской парикмахерши

20:46

Как правильно добавлять ваниль в тесто — способы сохранить аромат

20:37

РФ ударила ракетой по парку развлечений на Одесщине: есть погибшие и пострадавшие

20:31

Командир "Волков Да Винчи" получил выговор от Сырского — в Генштабе назвали причину

20:30

Массовые акции из-за отставки Федорова: у Зеленского готовят важные решенияВидео

20:24

Сильные дожди накроют Украину: где синоптики объявили первый уровень опасности

19:42

Гороскоп Таро на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — плоды, Весам — выбор

Реклама
19:29

Грызуны больше не появятся: найден дешевый способ отпугнуть крыс и мышейВидео

19:22

Под ударом оказались дети: Россия атаковала Запорожье КАБами, куда попалиФото

19:21

Депутаты направили запрос Зеленскому относительно возможного увольнения СырскогоФото

19:10

Тревожный рекорд РФ: Коваленко об ударах по Украинемнение

19:02

Что делать после плохого сна — почему он снится и как действовать утром

18:41

Раскрыты запасы ракет в РФ после ударов по Украине: в разведке назвали число

18:37

Как реже менять губку для мытья посуды — понадобятся всего два ингредиента

18:20

Китайский гороскоп на 20–26 июля: Драконам — приключения, Лошадям — ожидание

18:05

Кремль готовит масштабный сценарий войны: в СНБО предупредили о новой угрозе

17:46

Сорняки больше не вернутся: простой и быстрый способ удивит результатомВидео

17:38

Украина бьет по тылу россиян: поражено более 80 энергоузлов оккупантов

17:13

Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Тельцам — планы, Скорпионам — карьера

16:53

"Не могу встать": Яна Глущенко сообщила о серьезных проблемах со здоровьем

16:50

Можно ли стирать детскую одежду вместе со взрослой — ответ специалистов

16:47

Супруги обменяли дом на участок в лесу: спустя год они нашли "сокровище"Видео

16:38

Как вырастить огромный урожай помидоров: 7 секретов, о которых молчат соседиВидео

16:36

Бунт в РФ против Путина: Сотник раскрыл главный сценарий и назвал условиеВидео

16:29

Хрустящие огурцы под капроновой крышкой — рецепт, который получается у всех

16:04

Меладзе окончательно отказался от РФ и принял решение — детали

15:59

Случается раз в 100 лет: четырех знаков зодиака ждут большие перемены

Реклама
15:51

Начался пожар, есть погибший и пострадавшие: Россия атаковала Кривой Рог

15:46

Как использовать просроченную крупу: полезные советы для дома и сада

15:45

"Задача выполнена": ВСУ зачистили от россиян большой город на Донбассе и подняли флаг

15:27

Гороскоп Таро на завтра 19 июля: Близнецам - баланс, Рыбам - закрыть глаза

15:22

Нужно ли выключать всю технику во время грозы – физик поставил точку в вопросеВидео

15:22

Рецепт домашнего пломбира из простых ингредиентов — готовится за 25 минут

15:22

Рыба с человеческими зубами держит в страхе курорт: что грозит туристам

15:18

Секреты стиля Тины Кароль: как одевается звезда согласно типажу внешностиВидео

15:10

Лысина у бабки: "облезлую" Повалий случайно засняли на улице в Москве

15:04

Украина поразила российский корабль "Светляк": Генштаб раскрыл подробности

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растения
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять