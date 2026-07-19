Кого ждет новая работа, крупные траты и покупка жилья: гороскоп на август 2026

В последний месяц лета Близнецы столкнутся с мощным ураганом энергий.

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Гороскоп для Близнецов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / скриншот

Кратко:

Два затмения в августе запустят у Близнецов новые циклы на 1,5 года

Венера с 7 августа откроет возможности для любви и творчества

Марс до конца сентября перенаправит энергию знака в сферу денег

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Близнецов.

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Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август - невероятно важный и месяц, так как нас ждут сразу два затмения: солнечное 12 августа и лунное 28 августа числа.

"Период между ними (с 12 по 28 августа) образует так называемый коридор затмений. Затмения всегда приносят в нашу жизнь перемены. В это время энергетика будет очень мощной и нестабильной, похожей на ураган. Поэтому, если вам предстоит принимать важные решения в августе, думайте очень серьезно и действуйте осторожно. Если есть возможность, лучше отложите их хотя бы до сентября", - предупредила специалист.

Знаки зодиака - стихия воздух / Инфографика: Главред

7 августа Венера меняет знак и входит в пятый дом любви, удовольствий, радости и отдыха, где пробудет до 11 сентября.

Для свободных Близнецов это прекрасное время для романтических знакомств и начала новых отношений. Для тех, кто в паре, это отличный период, чтобы проявить любовь к себе: съездить в отпуск, сходить в театр, на выставку или в ресторан.

Пятый дом также отвечает за детей. Вас могут ждать приятные новости о беременности, рождении ребенка или крестинах. Взрослые дети порадуют своими успехами, например, поступлением в университет.

У Близнецов появится время и желание заняться любимым хобби. Возможно, вы откроете в себе новые таланты.

10 августа Меркурий переходит в третий дом гороскопа. Меркурий обожает этот сектор, ведь он отвечает за коммуникацию, информацию, звонки, переговоры и новые знакомства. Ждите новостей от родственников, встреч с друзьями и близкими. Возможны частые поездки, оформление документов, отправка или получение посылок. Это отличное время для обучения: просмотр вебинаров, прослушивание подкастов, запись на курсы и получение сертификатов.

12 августа произойдет солнечное затмение в третьем доме Близнецов (там же, где находится Меркурий). Это очень позитивное затмение, которое символизирует новые начинания. Оно может принести судьбоносное знакомство или начало обучения в группе невероятно интересных людей.

"Это затмение открывает новый цикл, который продлится 1,5 года (18 месяцев). В конце июля в ваш третий дом как раз входит кармический узел, смещая туда весь фокус вашего внимания и энергии. Поскольку третий дом - это еще и сектор переездов, вы можете начать оформлять документы для смены места жительства (этот процесс может планомерно завершиться к концу цикла затмений). Также возможны важные события у ваших братьев или сестер (свадьба, рождение детей, переезд)", - свидетельствует гороскоп.

Третий дом - это еще и дом смелости. Вы можете решить сменить профессию или уйти из найма, чтобы стать независимым фрилансером и работать на себя. Вы откроете в себе новые навыки и перестанете бояться заявлять о себе. Возможно, начнете писать книгу или выступать на публике.

12 августа Марс входит во второй дом гороскопа (сектор денег) и останется там до 29 сентября. Марс приносит активность и требует усилий.

Работы станет больше, вырастет поток клиентов или вы перейдете на новую должность. Финансовый поток активизируется.

Марс также стимулирует траты. Деньги будут активно приходить и уходить. Это время может быть связано с решением крупных финансовых вопросов: оформлением кредитов, ипотеки, налогов, страховок, алиментов или разделом имущества при разводе.

Кто-то в этот период получит крупные выплаты при увольнении, а кто-то сможет успешно погасить старые долги. Возможна оценка или продажа/покупка ценных вещей и коллекций.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 августа Солнце входит в четвертый дом гороскопа, который отвечает за семью и домашний очаг. 26 августа туда же переходит Меркурий. Это принесет много семейных новостей. К вам могут приехать гости. Также это прекрасное время для решения жилищных вопросов: осмотра квартир, заключения договоров аренды или покупки недвижимости. Возможно оформление документов, связанных с местом жительства (визы, паспорта, гражданство).

28 августа лунное затмение в вашем десятом доме завершает цикл затмений в этом секторе, который длился весь прошлый год. Десятый дом отвечает за карьеру, работу, статус, цели и достижения.

Лунное затмение всегда приносит кульминацию и результаты вашей работы за последние полтора года:

в карьере это может быть долгожданное повышение, переход на работу мечты, смена профессии, выход на пенсию или закрытие/продажа бизнеса (или доли в нем);

в личной жизни ждите перемены статуса - свадьба, развод или новость о том, что вы скоро станете родителями. Также это может быть окончание университета и получение диплома.

Лунное затмение поможет вам принять окончательное решение. Возможно, ваша старая цель потеряет актуальность и вы выберете совершенно другое направление, либо вы наконец-то получите триумфальный результат, к которому долго шли.

Детальный гороскоп для Близнецов на август 2026 смотрите на видео:

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