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Главная ловушка августа 2026: кому астрологи запретили рисковать до сентября

Анна Ярославская
22 июля 2026, 20:34
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Анжела Перл пообещала Стрельцам деньги и резкий взлет в карьере в последний месяц лета.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Стрельцов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем рассказала Анжела Перл:

  • В августе 2026 года Стрельцов ждут два судьбоносных затмения
  • Коридор затмений с 12 по 28 августа изменит жизнь и карьеру
  • Конец месяца принесет деньги, переезды и важные семейные вести

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август - очень важный месяц, потому что будут два затмения. 12 августа - солнечное затмение, а 28 - лунное. Одно затмение будет начинать новый цикл и смещать фокус на новую сферу вашей жизни, а другое - завершать какую-то историю.

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"С 12 по 28 августа нас ждет коридор затмений. Считается, что в это время энергетика очень нестабильна. Поэтому, если будете принимать какое-то решение, подумайте очень осторожно: действительно ли это то, чего вы хотите? Если да - тогда можно действовать. А если в чем-то не уверены, то подождите до сентября. Потому что решение, принятое в коридоре затмений, потом сложно поменять или отменить, и у него могут быть долгие последствия", - долгосрочные последствия.

7 августа Венера - планета любви, денег, гармонии и красоты - меняет знак и входит в ваш 11-й дом, дом дружбы, друзей и подруг.

Возможно, вас ждет встреча с подругами или приглашение на красивое мероприятие. Может, кто-то из друзей пришлет цветы, вас с кем-то познакомят или вы проведете время в приятной компании. Вас могут пригласить на день рождения или свадьбу, а может, вы сами будете что-то организовывать.

Венера пробудет в вашем 11-м доме целый месяц - примерно с 7 августа по 11 сентября. Это очень социальный и общественный сектор гороскопа. Он говорит о том, что у вас будет много встреч, поездок, веселья и приглашений. Вы будете много времени проводить в приятной компании и делать что-то в удовольствие - например, заниматься своим хобби. Появятся приятные планы на будущее.

11-й дом - это еще и дом результатов, когда можно получить финансовые плоды (Венера - планета денег). Это могут быть подарки, финансовый результат, вас могут как-то отметить или наградить. Очень вероятно, что придут какие-то ожидаемые деньги.

10 августа Меркурий входит в 9-й дом гороскопа. Это всё, что касается дальних земель и заграницы. Возможно, вы будете покупать билеты, бронировать отель, планировать отпуск или куда-то лететь. Не исключены знакомство с иностранцем, общение с кем-то из другой страны или изучение иностранного языка.

Также 9-й дом отвечает за образование. Может быть, вы будете сдавать экзамен, поступать на учебу или планировать преподавать.

Солнечное затмение: чего ждать Стрельцам

12 августа произойдет солнечное затмение. Это очень мощное событие, потому что оно открывает новый цикл затмений на ближайшие полтора года на оси 9-го и 3-го домов.

Вас расширение вашего сознания и физических горизонтов:

  • Вы можете куда-то выехать, эмигрировать, переехать или купить квартиру за границей.
  • Обычно по солнечному затмению что-то начинается: могут завязаться отношения или даже брак с человеком издалека, иностранцем или представителем другой культуры.
  • Вы можете пойти учиться новой профессии или открыть свою академию и начать преподавать.
  • Это сектор публикаций и типографии: возможно, вы напишете и издадите свою книгу.

Начиная с 12 августа вас ждет полтора года, когда могут меняться ваши убеждения и менталитет благодаря поездкам, обучению и новым знакомствам. Это время встречи учителя.

Также 9-й дом связан с внуками - если возраст позволяет, у вас может родиться внук или внучка. Вы можете сменить гражданство или получить документы на паспорт новой страны. Даже если вы раньше никуда не выезжали, вы можете впервые отправиться за границу.

"12 августа - потрясающее, очень хорошее затмение. Вы получите новые знания - и практичные, и те, которые сформируют вашу будущую профессию, убеждения или сознание. Это может произойти благодаря ситуации, учителю, отношениям или обучению. Кто-то может почувствовать влияние затмения за месяц до него или месяц спустя (в сентябре), но большинство Стрельцов ощутят его в районе 12 августа", - рассказала Анжела Перл.

В этот же день, 12 августа, Марс входит в ваш 8-й дом гороскопа- это ресурсы других людей, чужие финансы. Марс покажет, куда вы будете прилагать усилия.

Возможно, вы будете оформлять финансовые документы, брать или погашать кредит, заниматься инвестициями или общим бизнесом. Также 8-й дом связан с разделом имущества при разводе, финансированием детей и вопросами купли-продажи автомобиля.

С 12 августа вам нужно будет предпринимать активные действия: собирать и предоставлять документы, что-то доказывать (вплоть до судебных заседаний) или решать кризисные финансовые ситуации (например, искать деньги на операцию).

Марс в восьмом доме может проявиться и по-другому, ведь 8-й дом - это психология и психотерапия. Вы можете пойти в терапию, чтобы избавиться от какой-то зависимости.

24 августа Солнце входит в ваш 10-й дом гороскопа (работа, карьера, статус). Здесь будут какие-то новости, касающиеся вашей деятельности.

26 августа туда же входит Меркурий. Это затронет ваши цели, амбиции, достижения, бизнес, информацию о клиентах, вашей организации или начальстве. В последнюю неделю августа вы можете быть очень загружены на работе или столкнетесь с переменами. По Солнцу могут высветиться новые проекты, заказы или клиенты. Кроме того, 10-й дом отвечает за отца, поэтому возможны новости, связанные с ним.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Лунное затмение 28 августа

28 августа состоится лунное затмение, которое завершает важный цикл. Это последнее затмение в вашем четвертом доме гороскопа (семья, место жительства, недвижимость, родители), где затмения шли весь последний год-полтора.

Все эти темы, волновавшие вас долгое время, подходят к логическому финалу:

  • Если вы не могли продать или сдать дом, сейчас придет решение или завершающий этап.
  • Возможны новости у родителей (особенно у мамы) или важные решения, связанные с ними.
  • Изменения в составе семьи: может родиться ребенок, а может, наоборот, взрослый сын или дочь съедут и начнут жить отдельно. Вы можете создать новую семью.
  • Оформление документов: получение виз, ПМЖ, гражданства, документов на место жительства или смена фамилии (например, возврат на девичью).
  • Может всплыть какая-то нераскрытая семейная история.
  • Вы можете завершить строительство дома и отпраздновать новоселье.

В районе 28 августа эта страница будет закрыта. По лунному затмению также возможен переезд или даже эмиграция.

Детальный гороскоп для Стрельцов на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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