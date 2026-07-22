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Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади: кому улыбнется удача

Виталий Кирсанов
22 июля 2026, 15:20
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Для представителей пяти знаков зодиака благоприятный период ознаменует окончание затяжной "черной полосы" и откроет новые возможности.
Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади
Пять знаков зодиака оставят все проблемы позади / Коллаж Главред, фото: Reddit, Freepik

Вы узнаете:

  • Гороскоп для Рака, Овна и Льва
  • Гороскоп для Весов и Близнецов

Сезон Льва, который продлится с 22 июля по 22 августа 2026 года, обещает стать периодом мощного энергетического подъема и позитивных перемен. Для представителей пяти знаков зодиака это время ознаменует окончание затяжной "черной полосы" и откроет новые возможности. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на YourTango.

Рак

Для Раков сезон Льва станет временем финансового роста и укрепления уверенности в себе. Благодаря влиянию Юпитера, Солнца, а затем и Меркурия активизируется денежная сфера, что может принести увеличение доходов или новые перспективы в работе. Постепенно материальные проблемы останутся позади.

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Значительные перемены ожидаются и в личной жизни. С 6 августа Венера усилит стремление к гармоничным отношениям, а тем, кто уже состоит в паре, поможет легче находить общий язык с любимым человеком.

После того как 10 августа Марс войдет в знак Рака, представители знака почувствуют прилив сил и мотивации. Захочется запускать новые проекты, принимать важные решения и уверенно двигаться вперед. Солнечное затмение 12 августа поможет окончательно определиться с дальнейшим жизненным курсом.

Овен

Для Овнов этот период станет особенно удачным в сфере любви и личных отношений. Одинокие представители знака могут встретить человека, который сыграет важную роль в их судьбе, а существующие союзы станут крепче и гармоничнее. Благоприятное влияние сезона коснется также тем, связанных с детьми.

Кроме того, наступает прекрасное время для творчества и любимых занятий. Скопление планет во Льве усилит вдохновение, а после 9 августа вероятны хорошие новости, связанные с семьей, друзьями или романтической сферой.

Солнечное затмение 12 августа откроет путь к новому жизненному этапу, а Марс, который с 10 августа перейдет в знак Рака, направит энергию на решение домашних вопросов, укрепление семейных отношений или даже переезд.

Лев

Для Львов начинается один из самых успешных и ярких периодов года. Солнце и Юпитер, находящиеся в их знаке, подарят уверенность, харизму и ощущение, что удача вновь сопутствует во всех начинаниях. Представителям этого знака будет легче привлекать внимание окружающих и добиваться поставленных целей.

Меркурий усилит коммуникативные способности и поможет ярче проявить себя. После перехода Венеры в Весы общение станет более приятным и насыщенным, а некоторые Львы могут начать отношения, основанные на интеллектуальной симпатии.

Главным астрологическим событием станет солнечное затмение 12 августа. Оно символизирует начало нового этапа, позволяя окончательно оставить прежние трудности в прошлом и открыть новую страницу жизни.

Весы

Весам сезон Льва принесет множество новых знакомств и расширение круга общения. Это удачное время для укрепления полезных связей, поиска единомышленников и продвижения к долгосрочным целям.

Особенно благоприятным окажется период после 6 августа, когда Венера войдет в знак Весов. Представители знака станут заметно привлекательнее и харизматичнее, благодаря чему будут чаще получать внимание и симпатию окружающих.

Юпитер и Меркурий активизируют сферу дружбы, коллективной работы и исполнения желаний. Новые знакомства могут сыграть важную роль в будущем, а солнечное затмение 12 августа поможет избавиться от всего лишнего, освободив место для более перспективных возможностей.

Близнецы

Для Близнецов сезон Льва станет периодом насыщенного общения, свежих идей и активной деятельности. Влияние сразу трех планет усилит интеллектуальную активность, желание учиться, ездить по делам и проводить больше времени с близкими людьми.

Венера наполнит сферу любви, отдыха и развлечений приятными событиями. Захочется чаще встречаться с друзьями, заниматься любимыми увлечениями и получать удовольствие от жизни.

Юпитер принесет удачу в вопросах общения, обучения и обмена знаниями. Особенно успешным этот период окажется для писателей, журналистов, преподавателей и всех, чья профессия связана с работой со словом.

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