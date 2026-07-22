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Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания

Мария Николишин
22 июля 2026, 05:50
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Именно в среду у представителей китайских знаков зодиака может появиться интересная и важная возможность.
Начинается период большой удачи: три знака зодиака окажутся в вихре процветания
Кому скоро повезет / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто наконец вспомнит о старой идее
  • Для кого закончится долгое ожидание

Три китайских знака зодиака привлекут к себе удачу и процветание 22 июля. В китайском гороскопе среда - это Полный день, которым управляет энергия Огненного Петуха.

Астрологи подчеркивают, что это именно тот день, когда все наконец-то складывается. Под влиянием энергии Огненного Петуха все, что строилось ранее, начинает обретать очертания, пишет Главред со ссылкой на YourTango.

видео дня

Каким знакам зодиака скоро повезет

Петух

22 июля кто-то поймет, что чуть не потерял вас, и постарается сделать все, чтобы этого не произошло. Отношение к вам изменится, и вы это почувствуете, хотя будете сосредоточены на своей жизни. Люди начали замечать вашу ценность, и вам это нравится.

Лошадь

У вас неделями крутилась в голове идея, но вы всегда говорили себе, что подумаете о ней позже. Уже в среду вы вспомните о ней и не станете игнорировать. Иногда процветание проявляется именно как идея, которая сможет изменить всю жизнь через несколько месяцев.

Дракон

В этот день долгое ожидание наконец закончится. Тот, кто медлил, готов принять решение, и оно, вероятно, намного лучше, чем то, к которому вы готовились. Теперь вы действительно знаете, каков ваш следующий шаг, и он хорош.

Китайский гороскоп
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

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