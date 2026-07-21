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Кто закроет старые долги и начнет жизнь с чистого листа: гороскоп на август 2026

Анна Ярославская
21 июля 2026, 19:10
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Планета любви и денег входит в первый дом гороскопа Весов и принесет подарки, деньги, любовь, гармонию и красоту.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп для Весов на август 2026 года / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие подарки и предложения принесёт Весам Венера с 7 августа
  • Как повлияет солнечное затмение 12 августа на ваш статус и карьеру
  • Какие затяжные конфликты и проблемы разрешатся 28 августа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, период с 12 по 28 августа образует так называемый коридор затмений, когда энергетика становится более бушующей и нестабильной. Считается, что если вы принимаете какие-то решения в коридоре затмений, нужно быть очень осторожными и уверенными в них на 1000%, потому что отменить или поменять их последствия потом будет крайне сложно.

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7 августа Венера (планета-управитель Весов) входит в первый дом гороскопа Весов. Венера здесь очень сильная, она находится у себя дома и пробудет тут до 11 сентября.

"Почти полтора месяца Венера будет дарить вам подарки, деньги, любовь, гармонию и красоту. Вы будете выглядеть прекрасно, от вас будет исходить состояние полной гармонии. Венера отвечает за любовь, красоту, финансы, подарки и комфорт. Вам могут дарить цветы. Вы окажетесь в красивых местах или классном отеле, вас пригласят на изысканный ужин. Вы легко прийдёте к соглашению в переговорах, будь то личные отношения или бизнес-сделки (купли/продажи). Возможно подписание контракта, новое знакомство или предложение руки и сердца", - прогнозирует Анжела Перл.

Она добавила: когда планета гармонии находится в вашем знаке, все вопросы, касающиеся любых отношений - романтических, дружеских и рабочих, - решаются намного проще и лучше.

С 10 по 26 августа Меркурий переходит в ваш 11-й дом - это очень социальный сектор гороскопа.

Вас ждёт много общения и встреч:

  • посиделки с друзьями, шопинг, походы в кафе, совместные поездки;
  • участие в группах и коллективах: групповые турпоездки, семинары, конференции, организация онлайн-вебинаров;
  • приглашения на свадьбу или день рождения;
  • появление новых друзей и интересных новостей;
  • присоединение к новым сообществам: спортивный зал, бассейн, музыкальная группа или клуб по интересам.

12 августа в 11-м доме горосокпа происходит солнечное затмение. Это первое затмение в этом секторе за 18 месяцев (полтора года).

Это затмение открывает новый цикл - фокус сместится на общественные и социальные дела, командные проекты и новые масштабные цели.

Вы загоритесь новым направлением в жизни. Поскольку 11-й дом также связан с любовью и детьми, вы можете узнать о беременности, рождении ребёнка, либо произойдут важные события в жизни ваших взрослых детей.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Кроме того, 12 августа Марс меняет знак и входит в ваш 10-й дом, который отвечает за достижения, статус, карьеру и бизнес.

Вас ждет:

  • Выход на работу из отпуска, новые задачи и масштабные цели у себя в бизнесе.
  • Повышение в должности, сменяемость работы или деловые командировки.
  • Потребуется тратить больше энергии на рабочие процессы, но это принесёт результаты.

24 августа Солнце входит в двенадцатый дом гороскопа, поэтому в последнюю неделю месяца вам захочется провести время в уединении:

  • Работа в одиночестве: подготовка к экзаменам, написание книги, удалённая работа онлайн.
  • Поездки: отдых на даче, дальняя поездка, путешествие в санаторий, ретрит или монастырь, подготовка документов на эмиграцию/переезд.
  • Тайны и духовность: вам не захочется делиться своими планами с окружающими. Отличное время для медитаций, йоги, эзотерики и гармонизации состояния.
  • Здоровье: прохождение медицинского обследования, визиты к врачам.

Месяц завершается лунным затмением 28 августа в вашем шестом доме, который отвечает за режим дня, работу, здоровье, домашних животных и решение проблем.

Затмения шли по этому дому целый год, и теперь эта тема полностью закрывается. Вы подведёте черту и получите окончательные результаты:

Весы будут принимать решения по поводу питания, физических нагрузок, лечения или операции. Не исключена смена врача. Ожидается принятие важных решений по работе или бизнесу, найм ассистента или помощницы по дому, увольнение персонала.

Возможно завершение затянувшихся конфликтов и ситуаций, отнимавших энергию последние полтора года.

Если у вас затянулся развод или раздел имущества, наступит финальная стадия и вы прийдёте к окончательным договорённостям.

Детальный гороскоп для Весов на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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