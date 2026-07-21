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Гороскоп Таро на сегодня 22 июля: Весам - верность, Рыбам - время для себя

Алена Кюпели
21 июля 2026, 16:33
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 февраля
Гороскоп Таро на 22 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Мир

Луна находится в Скорпионе, вашем доме тайн и глубокой близости. Сегодня, Овен, у вас есть шанс открыть свое сердце и впустить кого-то в свою жизнь! 22 июля, когда Солнце войдет в ваш дом радости, это прекрасное время для новых начинаний.

Карта Таро "Мир" призывает вас завершить прошлое и сосредоточиться на будущем. Завершая сезон Рака, воспринимайте свои возможности как изобильные. Вчерашний день позади, и сегодня у вас есть новая энергия для работы.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Девятка Пентаклей

Вы - любящий человек, Телец, и когда у вас есть возможность показать свою нежную сторону, вы делаете это со вкусом.

Телец, карта Таро "Девятка Пентаклей" символизирует материальный успех и то, как приятно его достичь. 22 июля, когда Луна находится в Скорпионе, вы оглядываетесь вокруг, чтобы понять, с кем вы можете поделиться своим счастьем.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Двойка Пентаклей, перевернутая

Вы всегда полны жизни и энергии. Находясь под управлением Меркурия, вы - скорость в человеческом обличье! Поскольку Луна находится в вашем доме здоровья, пришло время сосредоточиться на том, что позволяет вам функционировать наилучшим образом. Сейчас важен баланс между отдыхом и работой.

Карта Таро "Двойка Пентаклей" означает плохое управление временем, и это может быть даже не из-за ваших ошибок, Близнецы. 22 июля важно проверить, как вы планируете свой график.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Король Пентаклей

Король Пентаклей символизирует материальный успех, и с Луной в Скорпионе вы можете испытывать чувство вины по этому поводу. Часть вас будет желать, чтобы другие могли испытать ту же радость, которую вы испытываете сейчас.

22 июля вы будете готовы искать новые способы поделиться советами или оказать другим ту помощь, которая вам самой была нужна в трудные жизненные времена.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Семерка Жезлов

Лев, ты очень смелый и решительный, и иногда это делает тебя уязвимым. Ты часто считаешь, что можешь справиться с гораздо большим, чем следовало бы. 22 июля пришло время это изменить.

Поскольку Луна сосредоточена на комфорте, а твоя ежедневная карта Таро, Семерка Жезлов, - настало время установить границы. Обращая внимание на то, что кажется неправильным, ты поймешь, в каких областях нужно двигаться дальше.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Туз Жезлов

Ты открыт и готов общаться с близкими о том, что тебя волнует, но с Луной в Скорпионе чувства все еще трудно по-настоящему понять.

22 июля Туз Жезлов приглашает тебя определить, что именно для тебя означает новое начало. Записывание мыслей вслух поможет тебе обрести необходимую ясность, чтобы лучше говорить о том, что тебя беспокоит, с другими.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Семерка Пентаклей, перевернутая

Вам несложно отдавать себя другим, Весы. Это то, что вы любите делать. Вы - щедрый человек. Семерка Пентаклей, перевернутая, говорит о нетерпении, что для вас необычно, поскольку вы понимаете, что людям нужно время, чтобы сделать определенные вещи. Вы обычно не торопитесь и не любите торопить других.

Однако 22 июля может появиться другая причина для срочных действий. Вы можете не понимать, что происходит, но постарайтесь оставаться верными своему обычному пониманию.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Рыцарь Пентаклей, перевернутая

С Луной в вашем знаке вы готовы пробовать новое и делать все возможное для самосовершенствования.

Рыцарь Пентаклей, перевернутый, подчеркивает скуку и чувства, которые вы часто испытываете, когда в вашей жизни нет ничего нового. Сегодня и завтра у вас есть шанс открыть для себя занятия, которые помогут вам вновь раскрыть свой творческий потенциал.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Колесо Фортуны, перевернутое

Сегодняшняя Луна в Скорпионе напоминает вам, что что-то должно уйти, и, возможно, сейчас самое время попрощаться.

Вхождение Солнца в Лев активизирует вашу склонность к приключениям. Колесо Фортуны, перевернутая карта Таро, символизирует невезение. Вы никогда не позволяете негативной энергии задерживаться слишком долго. 22 июля вы смотрите на завершение дел свежим взглядом и хотите сосредоточиться только на том, что вам нравится.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Шестерка Мечей, перевернутая

Все меняется, и часть вас будет рада, что Солнце покидает Рак. Теперь вы можете переключить внимание с отношений на другие важные для вас вещи в жизни, связанные с деньгами и общим богатством.

22 июля вы можете всё ещё чувствовать себя застрявшими в переходном режиме, поскольку перевёрнутая карта Шестерка Мечей символизирует эмоции, которые ещё не выражены. Сегодняшний день хорош для создания доски визуализации или чего-то, что поможет вам обрести ясность относительно следующих 30 дней.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Тройка Мечей

Вы часто держитесь на безопасном расстоянии и не слишком погружаетесь в чувства, но когда вы впускаете кого-то в свою жизнь, вы делаете это, потому что действительно считаете это особенным.

Чувства очень сложны, и когда вашей ежедневной картой Таро является Тройка Мечей, вы всё ещё можете испытывать боль от потерянной любви. Однако 22 июля воспоминания можно использовать позитивно, и лучше всего стремиться к исцелению.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Императрица, перевернутая

Перевернутая карта Таро "Императрица" говорит о пренебрежении собой и является сигналом к ​​тому, чтобы очень хорошо заботиться о себе эмоционально и психически.

Возможно, вы не осознаете, как мало времени вы уделяете своей собственной жизни, Рыбы. Помогать другим может быть очень приятно и даже вызывать привыкание. Но 22 июля ваша карта дня напоминает вам о необходимости выделить время для себя.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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