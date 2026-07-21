Один знак зодиака стоит на пороге перемен: кого в августе ждет взлёт в карьере и любви

В последний месяц лета происходит важнейшее событие -солнечное затмение. Оно запустит важнейшие процессы.

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Гороскоп для Львов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие события запустит солнечное затмение во Льве 12 августа

Как коридор затмений повлияет на ваши финансовые решения

Какие перемены ждут Львов в отношениях и карьере в августе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Львов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в августе для Львов происходит важнейшее событие - 12 числа состоится первое солнечное затмение из целой серии затмений в знаке Льва, которая растянется на полтора года.

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"Солнечное затмение в вашем знаке - это очень важное и очень хорошее затмение, поэтому ожидаем только позитивных событий. Оно проходит в нашем первом доме гороскопа. Когда затмение попадает в первый дом, оно влияет на весь гороскоп в целом", - объяснила специалист.

Поскольку затмения будут идти в течение 18 месяцев, их почувствуют все. Но если у вас есть планетные акценты с 15-го по 20-й градус Льва (например, Луна) или ваш день рождения приходится на период с 9 по 15 августа, то вы ощутите это затмение особенно сильно. Произойдёт что-то действительно важное. И не обязательно строго 12 августа - событие может срезонировать за месяц до или в течение месяца после. Возможно, что-то произошло уже в июле.

Затмение формирует отличные аспекты с сильными планетами. Главное - пребывайте в состоянии изобилия и будьте готовы принимать подарки судьбы: встречу любви или неожиданные шансы. Кто-то переедет, кто-то вступит в брак, кто-то забеременеет или родит ребёнка, у кого-то начнётся новая карьера.

По словам Перл, солнечное затмение всегда даёт старт новому циклу и приносит свежие начинания.

7 августа - Венера входит в 3-й дом. Венера (планета любви и денег) переходит в дом общения, встреч и приятных знакомств. Вас ждут приятное обучение, посиделки, девичники, шопинг или поездки. Третий дом также отвечает за транспорт (возможна покупка автомобиля), отпуск и родственников (братьев, сестёр). Возможно, у близких произойдут радостные события или они приедут к вам на день рождения. Ждите приятной коммуникации, подтягивания соседей и появления новых друзей.

С 10 по 26 августа Меркурий находится в знаке Льва. Как и Венера, он отвечает за общение, звонки и переговоры. Вы станете более общительными, будете много звонить и общаться с людьми. Также это время оформления бумаг, подписания сделок, важных звонков и новых клиентов. Меркурий символизирует ум и живой интерес: вам захочется что-то изучить, о чём-то спросить. Например, поехав в отпуск по Венера, вы решите посетить экскурсии или музеи - информации будет очень много.

Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Коридор затмений в августе

12 августа не только происходит солнечное затмение, но и открывается коридор затмений, который продлится до 28 августа (до лунного затмения в 8-м доме).

В период коридора затмений энергетика бывает непредсказуемой. Если покупаете билеты - берите возвратные. Если планируете крупные покупки (квартира, машина) и хотя бы немного сомневаетесь - лучше подождите до сентября. Но если уверены на 100%, то принятое решение будет иметь долгосрочный эффект.

В этот же день, 12 августа, Марс переходит в ваш 12-й дом изоляции, дальних земель и завершения. Возможны:

поездки, перелёты, путешествия на острова или в круизы;

изолированные места: клиники, санатории, плановые визиты к врачам или операции;

места силы и эзотерика;

духовные практики и самопознание;

время, проведённое в узком, близком кругу друзей или наедине с партнёром;

наведение порядка, избавление от старых вещей, завершение затянувшихся процессов.

24 августа Солнце входит во втором дом денег. 26 августа Меркурий присоединяется к Солнцу.

Второй дом отвечает за заработки, покупки, ценности и самооценку. Вы можете вернуться из отпуска на работу и начать активно зарабатывать, публично выступать, защищать проекты или поднять цены на свои услуги. Появятся уверенность в себе и финансовая прибыль. Меркурий может принести сделки купли-продажи (недвижимость, авто, земля) и финансовые переводы.

28 августа - лунное затмение в восьмом доме. Лунное затмение высвечивает суть и подводит черту. Могут завершиться вопросы, связанные с:

алиментами, наследством, страховками;

банковскими кредитами и картами;

разделом имущества, совместным бизнесом или инвестициями (получение дивидендов, вывод средств);

финансами партнёра (мужа/жены) или помощью родителей.

Финансовая история начинает балансироваться. Окончательную точку в этой теме поставит следующее денежное затмение 6 февраля 2027 года. К тому моменту за полгода у вас полностью перестроится финансовая система, методика заработка или даже смена работы.

Детальный гороскоп для Львов на август 2026 смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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