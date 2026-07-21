Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Четыре даты рождения связывают с "душой святого": в чем их особенность

Константин Пономарев
21 июля 2026, 19:18
google news Подпишитесь
на нас в Google
В нумерологии выделяют четыре даты рождения, которым приписывают особую духовную силу, милосердие, мудрость и стремление делать добро.
Некоторые даты рождения наделяют человека особыми качествами характера
Некоторые даты рождения наделяют человека особыми качествами характера / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

  • Какие четыре даты рождения считают самыми добрыми
  • Почему этих людей называют обладателями души святого
  • Какие качества объединяют рожденных в эти даты

По мнению нумерологов, люди, родившиеся в эти дни, отличаются состраданием, мудростью и стремлением помогать другим.

В нумерологии существует мнение, что некоторые даты рождения наделяют человека особыми качествами характера. Сторонники этого подхода считают, что люди, появившиеся на свет 7, 9, 11 и 24 числа любого месяца, обладают особенно развитой эмпатией, внутренней мудростью и желанием делать добро. Об этом пишет Parade.

видео дня

Важно отметить, что подобные трактовки относятся к сфере нумерологии и не имеют научного подтверждения. Тем не менее многие воспринимают их как интересный способ взглянуть на особенности личности.

Рожденные 7-го числа

Согласно нумерологическим представлениям, число 7 символизирует духовный поиск, размышления и стремление к познанию. Люди, родившиеся 7-го числа, часто любят проводить время в одиночестве, анализируя происходящее и прислушиваясь к собственной интуиции.

Считается, что именно благодаря этому они способны давать взвешенные советы и сохранять спокойствие даже в сложных жизненных ситуациях.

Рожденные 9-го числа

Число 9 в нумерологии традиционно связывают с бескорыстием, милосердием и желанием помогать окружающим. По этой причине рожденных 9-го числа нередко называют людьми с большим сердцем.

Сторонники нумерологии уверены, что такие личности редко осуждают других, стараются понять чужие поступки и готовы поддержать тех, кто оказался в трудной ситуации.

Рожденные 11-го числа

11 считается одним из так называемых мастер-чисел. Ему приписывают высокую чувствительность, развитую интуицию и способность быстро замечать эмоциональное состояние окружающих.

Люди, появившиеся на свет 7, 9, 11 и 24 числа любого месяца, обладают особенно развитой эмпатией
Люди, появившиеся на свет 7, 9, 11 и 24 числа любого месяца, обладают особенно развитой эмпатией / Фото: Freepik

По мнению нумерологов, люди, родившиеся 11-го числа, не остаются в стороне, если видят, что кому-то нужна помощь. Они стремятся поддержать близких и даже незнакомых людей, проявляя заботу и участие.

Рожденные 24-го числа

Дата 24-го числа связывается с энергией гармонии, дружелюбия и заботы о других. Считается, что такие люди легко создают теплую атмосферу вокруг себя и умеют объединять самых разных людей.

Нумерологи полагают, что рожденные в этот день часто становятся опорой для семьи, друзей и коллег, а их стремление к взаимопониманию помогает укреплять отношения и создавать крепкие сообщества.

Ранее Главред писал о том, какие люди родились для семейной жизни. Некоторые даты рождения связывают с умением создавать традиции, поддерживать родных и укреплять отношения между поколениями.

Также сообщалось о том, что названы самые токсичные пары по знаку зодиака. Токсичные отношения знаков портят жизнь миллионам. Возможно, все дело в звездах.

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп характер знаки зодиака астрология нумерология
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

20:22Политика
Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

20:03Украина
"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

19:25Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Сорняки засохнут за день вместе с корнями: простое средство из кухни

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Томаты будут как мед и без трещин: простая схема подкормки на стадии созревания

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке девушки в кофейне за 19 с

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Тарифа в 90 грн для киевлян не будет: в КГГА назвали реальную цену на воду

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

Зеленский рассматривает отставку Сырского: в Bloomberg назвали вероятного преемника

Последние новости

20:22

Михаила Федорова начали готовить к президентским выборам – The Times

20:21

Какие украинские имена имеют греческие корни: они годами остаются популярными

20:03

Издевательства над бойцами ВСУ: раскрыты первые детали проверки в Скеле

19:26

Украина помешала РФ подключить ЗАЭС к своей энергосистеме – Greenpeace

19:25

"Ситуация назрела": у Зеленского сделали заявление о будущем Сырского

Россия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - ГардусРоссия исчерпала резервы: запрет экспорта дизеля не спасет Кремль от кризиса - Гардус
19:23

Будет исчезать со стола первым: интересный рецепт салата из огурцов на зимуВидео

19:18

Четыре даты рождения связывают с "душой святого": в чем их особенность

19:10

Кто закроет старые долги и начнет жизнь с чистого листа: гороскоп на август 2026Видео

19:01

Бананы останутся свежими на неделю дольше: поможет один простой трюкВидео

Реклама
18:48

Как проверить полис ОСАГО в базе МТСБУ в 2026 году новости компании

18:40

Скончался звезда криминальных российских кино и сериалов

18:36

Какие помидоры дают максимум пользы организму: ответ удивит многихВидео

18:33

Малоизвестное правило этикета: как носить солнцезащитные очки летом

18:30

Скрученные листья на томатах — тревожный сигнал: огородник рассказал, что нужно сделатьВидео

18:26

Три Спаса в 2026 году: когда отмечают Медовый, Яблочный и Ореховый

18:23

Семья разбогатела на мусоре: вещи с помойки принесли целое состояние

18:19

Ржавчины и налета на унитазе не останется: простой трюк заменит магазинную химиюВидео

18:09

Турецкий мачо Бурак Озчивит выгулял на пляже заплывший торс

18:06

Один знак зодиака стоит на пороге перемен: кого в августе ждет взлёт в карьере и любвиВидео

17:34

Умер украинский артист и танцор, который выступал в победоносном Евровидении

Реклама
17:29

"Его любили все!": на фронте погиб известный украинский актер

17:25

Какие люди рождены под знаком денег: четыре даты, притягивающие богатство

17:24

В Азербайджане прошли тайные переговоры с россиянами по войне в Украине — СМИ

17:04

Как отмыть кухонную раковину без химии за 5 минут — универсальное средство

16:54

Россия перешла к новой тактике ударов по Украине: какие города и объекты станут целью

16:52

Пассажир "Титаника" написал письмо перед катастрофой: что в нем было

16:45

Стиралка ломается быстрее из-за одного режима: специалисты назвали главную ошибку

16:33

Гороскоп Таро на сегодня 22 июля: Весам - верность, Рыбам - время для себя

16:30

Огородники раскрыли секрет крупных помидоров: нужно успеть до конца июляВидео

16:24

45-летняя Кристина Агилера тайно вышла замуж – СМИ

16:05

Доллар и евро синхронно взлетели: официальный курс валют на 22 июля

16:03

Древнее украинское слово "реманент": что оно на самом деле означает

15:49

Хитрый тест ПДД, который запутывает водителей: кто кому обязан уступить дорогуВидео

15:45

Россия может открыть новый фронт: какой у Кремля план войны за пределами Украины

15:29

Мухи больше не испортят лето: забудьте о мертвых насекомых на окнах

15:19

Перец перестал расти и сбрасывает цветы — что не так с растением и что делатьВидео

15:16

Поражено техники на $45 миллионов: ВСУ ударили по аэродрому РФ в Курской областиВидео

14:54

Александр Свищев - Федерация водного поло определила приоритеты развития на новый сезон

14:51

Не требуют постоянного полива: какие цветы украсят участок даже в засушливое лето

14:14

"Будет жарко": синоптик назвала даты, когда в Украине резко изменится погода

Реклама
14:09

Звезда первой величины готовится вернуться на шоу Victoria’s Secret

13:49

Художник случайно изобразил "путешественника во времени": что его выдало

13:27

Как количество детей может влиять на продолжительность жизни — ученые дали ответ

13:16

Россия ударила по центру Одессы ракетами и БПЛА: есть раненыеФото

13:15

О слове "благополучие" стоит забыть: как сказать по-украински красивее и естественнее

13:08

Чайник заблестит как новый: женщина раскрыла, что добавить при кипяченииВидео

13:02

Китайский гороскоп на завтра, 22 июля: Крысам - идеи, Обезьянам - сюрпризы

12:45

Жена оккупанта переехала в чужое жилье и пожаловалась на грязь - реакция украинцев

12:24

Почему одна кошка постоянно лижет другую: учёные раскрыли язык мурлык

12:16

Очередная фейковая "победа" РФ в Константиновке: в ISW рассказали о текущей ситуация

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияАвтоВсе о салеСтиркаУборка
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять