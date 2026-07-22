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Подарки судьбы и рост доходов: какой знак зодиака станет главным богачом августа

Анна Ярославская
22 июля 2026, 03:20
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Последний месяц лета 2026 запустит полтора года масштабных перемен. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Дев на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие денежные сюрпризы обещает Девам Венера с 7 августа
  • Как солнечное затмение 12 августа повлияетна переезд и работу
  • Что принесёт лунное затмение 28 августа в сферу брака и бизнеса

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Дев.

7 августа Венера входит во второй дом денег.

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"Это шикарная новость, потому что Венера символизирует прибыль, финансы и щедрость. Вы можете получить подарки или приятные финансовые предложения. Возможно, кто-то за вас что-то оплатит. Вероятны новая работа, повышение на прежнем месте с увеличением зарплаты или приход новых клиентов", - сказала Перл на своем Youtube-канале.

С 7 августа вас ждёт явное улучшение финансового положения. Конечно, возможны и траты, но это будут покупки, которые вам очень нравятся и представляют для вас высокую ценность. Это может быть что-то приятное: цветы, сладости или торт.

10 августа Меркурий входит в ваш 12-й дом гороскопа и пробудет там 16 дней, до 26 августа. Меркурий отвечает за поездки, общение, переговоры и информацию, а 12-й дом - за дальние края и уединение.

Что ждет Дев:

  • поездка за границу, в другой город, а также активное общение с кем-то издалека;
  • вам могут прийти письма или посылки из-за рубежа;
  • поездка на остров, в круиз, санаторий, ретрит, поход в горы или выезд на дачу;
  • появится желание временно изолировать себя от социума.

12 августа состоится первое солнечное затмение в вашем 12-м доме гороскопа. Оно запускает важный цикл, который растянется на полтора года.

В течение этого периода у вас могут появиться новые фундаментальные цели:

  • Мысли об эмиграции, переезде в другую страну или жизни за городом (например, покупка дома с участком).
  • Погружение в творчество или науку: написание книги, исследовательская работа.
  • Переход на дистанционную работу из дома в одиночестве.
  • Забота о здоровье: планирование лечения, оздоровления или проведения операции.

Коридор затмений 12–28 августа

12 августа открывается коридор затмений, который продлится до лунного затмения 28 числа.

Кроме того, 12-й дом - это дом очищения и избавления. В ближайшие полтора года вы будете от чего-то освобождаться: от лишнего веса, вредных привычек или старого имущества перед началом нового жизненного этапа.

"Энергетика в коридоре затмений очень нестабильна. Принимая судьбоносные решения, будьте крайне осторожны и тщательно взвешивайте свои желания", - предупредила Анжела Перл.

Кроме того, 12 августа Марс меняет знак и переходит в ваш 11-й дом друзей, соцсетей и планов на будущее.

Повысится активность в социальных сетях, возможен запуск интернет-проектов или работы онлайн.

Появится желание чаще встречаться с друзьями, ходить на шопинг, организовывать совместные мероприятия и строить общие планы.

Вы можете заняться организацией дня рождения, праздника, конференции, семинара, концерта или выставки. Это время работы в командах и получения результатов за ранее проделанную работу. Начиная с 12 августа, вы будете гораздо более социальными.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Месяц завершается лунным затмением 28 августа в вашем седьмом доме - это сектор партнерства, брака и отношений. Это последнее затмение в этом секторе, которое подведёт черту под прошлым этапом.

Почувствуют это затмение сильнее всего Девы, у которых ключевые показатели находятся с 0 по 10 градус знака, а также Девы, родившиеся с 25 по 31 августа.

Как может проиграться лунное затмение:

Личная жизнь: завершение бракоразводного процесса, окончательное решение о расставании либо предложение руки и сердца, помолвка, брак, встреча своего человека.

Бизнес и работа: подписание важного контракта, начало совместного бизнеса, выкуп доли партнера, продажа бизнеса или завершение определенного рабочего проекта.

Окружение: перемены в жизни супруга/супруги, сменится круг общения (уход одних клиентов/друзей и приход новых), смена личных специалистов (адвоката, бухгалтера, дизайнера).

"Август принесёт смещение фокуса. Тема взаимодействия с другими людьми подходит к логическому завершению, а внимание смещается на вас самих. Окончательную точку в личных решениях поставит следующее затмение в знаке Девы 20 февраля 2027 года, когда вы окончательно измените свой статус или роль в обществе. Дорогие Девы, вас ждёт очень интересный и важный месяц", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Дев на август 2026 смотрите на видео:

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