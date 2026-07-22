Кто цепляется за отношения до последнего: как ведут себя знаки зодиака после разрыва

Один огненный знак зодиака не будет долго обижаться и станет удивительно хорошим бывшим.

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Какой знак зодиака тяжелее всех переживает разрыв / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Вы узнаете:

Почему с Рыбами труднее всего расстаться

Какой знак становится хорошим бывшим партнёром

Как Стрелец переживает разрыв без обид

Расставания редко проходят легко, но некоторым людям отпустить отношения гораздо сложнее, чем другим. Астрологи считают, что эта разница в поведении после разрыва может быть связана именно со знаком зодиака.

Как пишет PureWow, Рыбы - знак зодиака, с которым труднее всего расстаться, тогда как Стрелец, наоборот, становится удивительно хорошим бывшим партнёром.

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Какой знак зодиака тяжелее всего переживает расставание

Если вы решили расстаться с Рыбами, приготовьтесь: этот процесс вряд ли будет быстрым. Представители этого водного знака считаются одними из самых интуитивных в зодиаке, поэтому, скорее всего, они почувствовали приближение разрыва задолго до вашего разговора. Но это вовсе не означает, что им будет легко отпустить отношения.

Рыбы могут казаться одиночками, однако если они выбрали человека своим самым близким, то привязываются к нему очень сильно. Мысль о том, что придется оставить позади всё, во что были вложены время, силы и чувства, а затем начинать жизнь заново, дается им особенно тяжело.

Поэтому, заметив, что вы отдаляетесь, Рыбы нередко начинают еще крепче держаться за отношения. Они могут неожиданно предложить романтическое свидание, внезапно заинтересоваться вашими тренировками или приносить домашнюю еду, даже если готовить - совсем не их любимое занятие.

После расставания Рыбы, скорее всего, еще долго будут писать сообщения и искать объяснения, задавая вопросы вроде: "Что я мог(ла) сделать лучше?", "Можем поговорить?" или "Неужели между нами действительно всё кончено?".

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Знак зодиака, который становится отличным бывшим

Английский поэт Альфред Теннисон однажды написал: "Лучше любить и потерять, чем никогда не любить". И, пожалуй, именно Стрельцы лучше всего понимают смысл этих слов.

У представителей этого огненного знака большое сердце, поэтому они переживают разбитые чувства не менее глубоко, чем Рыбы. Но если Рыбы готовы бороться за отношения до последнего, то Стрельцы, почувствовав, что искра между партнерами угасла, скорее предпочтут отпустить ситуацию и двигаться дальше.

При этом Стрельцы известны своей любовью к общению и веселью. Поэтому если уже через неделю после расставания вы увидите их на вечеринке, наслаждающимися жизнью, не спешите делать вывод, что они быстро забыли вас. Скорее всего, им просто легче справляться с переживаниями в компании людей.

Еще одна особенность Стрельцов - они редко затаивают обиды. Даже после разрыва они могут поздравить вас с днем рождения, Рождеством или написать теплое сообщение, если в вашей жизни произошло что-то важное.

Благодаря своей открытости и легкому характеру Стрельцы нередко остаются тем самым бывшим партнером, о котором семья вспоминает с теплотой, даже если он появился на одном семейном празднике всего лишь однажды.

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Как писал Главред, ранее астрологи назвали знаки зодиака, которые никогда не забывают обиды.

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