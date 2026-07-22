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Рывок в карьере и тайный поклонник: кому август 2026 принесет прорыв - гороскоп

Анна Ярославская
22 июля 2026, 21:06
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Одно ошибочное решение может "зацементировать" судьбу Скорпионов. Детали раскрыла Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Скорпионов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред: фото: скриншот, ua.depositphotos.com

О чем рассказала Анжела Перл:

  • В августе 2026 года Скорпионов ждут два судьбоносных затмения
  • Опасный коридор затмений заставит пересмотреть работу и статус
  • Конец месяца принесет рождение детей, поездки и новые доходы

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 12 августа будет солнечное затмение, а 28 августа - лунное. Между ними образуется коридор затмений - период, когда энергетика становится более нестабильной, бушующей и эмоциональной.

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"Если будете принимать какое-либо решение с 12 по 28 августа, будьте осторожны: подумайте трижды, действительно ли вы этого хотите. Если не уверены, лучше отложите решение на период после 28-го число. В коридоре затмений потом сложно что-то поменять или передумать - эти события буквально цементируются", - предупредила Перл.

7 августа Венера входит в ваш 12-й дом гороскопа на целый месяц (с 7 августа по 11 сентября).

12-й дом - это дом отдыха, изоляции, дальних странствий, отелей, островов или круизов. Возможно, вы решите побывать в одиночестве или уедете на дачу. В начале месяца вам не захочется быть в шумящих компаниях и тусовках. Всё пройдет в приватной обстановке: если и будете с кем-то встречаться, то максимум с подругой, мужем, женой или любимым человеком.

Также 12-й дом отвечает за заграницу. Вы можете отправиться в поездку или получить откуда-то издалека посылку, цветы и подарок. Не исключено появление тайного поклонника.

Поскольку Венера отвечает за красоту и деньги, то могут произойти такие события:

  • возможно, вы решите сделать процедуру или операцию красоты;
  • проиграются темы благотворительности, возврата долгов или финансовой помощи;
  • вы можете помочь кому-то или сами получить поддержку (не обязательно деньгами);
  • романтика на расстоянии, совместная поездка с любимым человеком далеко от всех или отношения, которые вы не захотите афишировать.

10 августа Меркурий входит в 10-й дом (карьера, достижения, статус, работа). Ждите новостей, звонков или работы с документами. Вы можете подписывать контракт, выступать на собрании или получить новости, касающиеся вашей компании или бизнеса.

12 августа в 10-м доме произойдет солнечное затмение. Оно открывает новый 18-месячный цикл затмений на оси 10-го и 4-го домов.

"Десятый дом - это работа, карьера, статус и цели. Четвертый дом - семья, недвижимость, дом и родители. Эти сферы начнут активно меняться в ближайшие полтора года. Не обязательно всё проиграется ровно 12 августа - влияние затмения может ощущаться за месяц до или месяц спустя (в сентябре)", - рассказала Перл.

Скорпионов ждет смена статуса. Это может быть повышение, предложение руки и сердца, брак или, наоборот, решение о расставании. Возможно, вы узнаете, что станете родителями. Появятся мысли о смене работы, профессии или закрытии/открытии бизнеса. У вас могут полностью поменяться жизненные цели и ориентиры: вы поймете, что старых высот уже достигли, и захотите двигаться в абсолютно новом направлении.

12 августа Марс входит в ваш 9-й дом гороскопа. Это всё, что связано с дальними землями и заграницей: путешествия, бронирование билетов, получение виз, покупка недвижимости за рубежом.

Вы можете пойти учиться или, наоборот, открыть свою школу и начать преподавать. Появятся задачи, связанные с рекламой, блогом, подкастом или изданием книги (договор с издательством, статьи в журнал).

Начиная с 12 августа вы можете тратить много энергии на оформление юридических документов, работу с адвокатом или судебные процессы.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

24 августа Солнце входит в 11-й дом гороскопа (общественные дела, социум), а 26 августа туда же присоединяется Меркурий.

Если начало месяца было закрытым и приватным, то последняя неделя августа станет очень активной:

  • Ждите встреч с друзьями, вечеринок, походов на кофе или шопинг.
  • Возможны участия в конференциях, вебинарах, семинарах или совместных проектах с единомышленниками.
  • Вы можете вступить в новую группу, клуб по интересам или купить абонемент в спортзал. Появится много новых знакомых и интересное хобби.

28 августа состоится лунное затмение в вашем пятом доме (любовь, творчество, дети, радость). Оно завершает цикл затмений, который шел здесь весь последний год.

Пришло время подводить итоги и принимать решения. Если вы с кем-то встречаетесь, затмение заставит сделать выбор - переходить на новый уровень (начинать жить вместе, планировать брак, детей) или двигаться дальше.

Некоторых Скорпионов ждет рождение ребенка, новость о беременности, решение стать крестными или открытие детского бизнеса (например, детского сада).

Возможны важные события в жизни ваших взрослых детей или рождение внуков.

Затмение подтолкнет вас поменять образ жизни, вспомнить о своих истинных хобби и увлечениях.

"Лунное затмение поможет вам понять, в чем ваша радость жизни, и вырвет из серой рутины. Вспомните, о чем мечтал ваш внутренний ребенок! В районе 28 августа вас вполне может ждать настоящий праздник", - резюмировала Анжела Перл.

Детальный гороскоп для Скорпионов на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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