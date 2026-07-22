Судьбоносная любовь до конца лета: знаки зодиака, которым суждено счастье

Любовный гороскоп обещает большие перемены для четырёх знаков. Любовный гороскоп кому-то предсказывает новый роман, укрепление отношений и судьбоносную встречу.

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Кто найдет любовь до конца лета / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Кому астрологи предсказывают судьбоносную встречу

Почему август станет особенным в романтической сфере

После периодов разочарований, болезненных разрывов и неопределенности в отношениях наступает время позитивных перемен. К концу лета представители четырех знаков зодиака погрузятся в глубокие и искренние чувства.

Как сообщает издание YourTango, вторая половина сезона будет максимально благоприятна для романтики и развлечений благодаря скоплению планет в знаке Льва. В этот период чувства становятся сильнее, люди проявляют больше щедрости и находят радость в ярких романтических поступках.

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Овен

Для Овнов наступает время сильного влечения к любви. Юпитер вошел в их пятый дом любви и романтических отношений, что в сочетании с солнечным затмением 12 августа обещает резкий поворот в личной жизни.

В конце лета возможна встреча с человеком, который полностью изменит представление об отношениях и подарит ощущение "родственной души". Для тех Овнов, которые уже находятся в отношениях, астрологи прогнозируют новый виток страсти и потепление чувств.

Лев

После сложного периода в личной жизни Львы наконец-то почувствуют долгожданную гармонию и спокойствие. Их ждет особый этап - от неожиданных предложений до глубокой трансформации существующих отношений.

Представители знака, которым долгое время не везло в любви, встретят человека, способного подарить ощущение уюта и совершенно новый уровень заботы.

гороскоп, совместимость знаков зодиака, лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Водолей

Водолеи, которые могли испытывать скуку или разочарование в романтической сфере, переживут настоящую перезагрузку. Августовское полное солнечное затмение считается одним из самых сильных астрологических факторов, способствующих началу судьбоносных отношений.

Важные изменения начнутся уже после перехода Солнца в знак Льва 22 июля. По прогнозу астрологов, Вселенная готовит награду для Водолеев за то, что в последнее время они повысили собственные стандарты и требования к партнерам.

Стрелец

Благодаря влиянию Урана в седьмом доме серьезных отношений Стрельцов ждет настоящее любовное приключение.

К концу лета в жизни представителей этого знака может внезапно появиться новый человек, или же давняя дружба неожиданно перерастёт в страстный роман. Этот период заставит Стрельцов по-новому взглянуть на любовь и переосмыслить прошлый опыт.

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Что следует учитывать читателю Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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