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Кому нельзя пить алкоголь по дате рождения: астрологи назвали даты

Анна Ярославская
9 июня 2026, 12:18
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Люди, рожденные в определенные дни, слишком чувствительны к алкоголю. С ними праздник со спиртным закончится либо дракой, либо "мыльной оперой".
Нумерология, алкоголь
Какие даты рождения астрологи считают несовместимыми с алкоголем / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Ключевые тезисы:

  • Алкоголь может усиливать отдельные черты характера
  • Некоторые даты рождения считаются более уязвимыми
  • Вторник и суббота названы неблагоприятными днями для употребления спиртного

Многие люди интересуются тем, может ли дата рождения влиять на характер, привычки и даже отношение к алкоголю. Хотя подобные выводы не имеют научного подтверждения и относятся к области астрологии и эзотерики, сторонники таких взглядов считают, что определённые особенности личности, связанные с датой рождения, могут повышать склонность к рискованному поведению или, наоборот, делать человека более чувствительным к последствиям употребления спиртного.

Издание The Times of India написало, как определенные даты рождения и положения планет могут повлиять на чувствительность человека к алкоголю.

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Кому стоит избегать алкоголя по дате рождения

Рожденные 2, 11, 20, 29 числа любого месяца (под влиянием Луны).

Люди, родившиеся в эти даты, часто очень эмоциональны и чувствительны. Алкоголь может усиливать эти эмоции, приводя к драматическим вспышкам, повышенной чувствительности и потенциально иррациональным решениям. Они могут обнаружить, что даже небольшое количество алкоголя может превратить их в "ходячую мыльную оперу".

Рожденные 7, 16, 25 числа любого месяца (под влиянием Кету).

Люди, находящиеся под влиянием Кету, как правило, загадочны, глубоко мыслят и обладают развитой интуицией. При употреблении алкоголя их умы могут склоняться к теориям заговора, бессвязным мыслям или чрезмерной концентрации на абстрактных, иногда тревожных идеях. Их обычно интроспективная натура может стать нестабильной или чрезмерно аналитичной в негативном смысле.

Рожденные 9, 18, 27 числа любого месяца (под управлением Марса)

Люди, рожденные в эти даты, часто вспыльчивы, энергичны и могут быть темпераментными. Алкоголь может усугубить эти черты, потенциально приводя к импульсивным действиям, ссорам, дракам в барах или решениям, о которых они потом пожалеют. Возможно, они и не ищут драмы, но алкоголь, безусловно, может ее к ним притянуть.

Смотрите видео - Каким людям противопоказан алкоголь:

В какие дни недели не стоит пить алкоголь

Согласно ведической астрологии, употребление невегетарианской пищи или алкоголя по вторникам (управляемым Марсом) и субботам (управляемым Сатурном) не рекомендуется. Считается, что это может спровоцировать негативную энергию этих "жестоких" планет, потенциально приводя к проблемам в браке, финансовым трудностям и другим несчастьям.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вам интересно, какие даты рождения ведут к успеху, читайте о людях-"четверках" в материале: Обладают особой энергией: в какие даты рождаются самые успешные люди.

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Об источнике: Times of India

Times of India - индийская англоязычная ежедневная газета и цифровое новостное медиа, принадлежащее и управляемое The Times Group. Это четвертая по тиражу газета в Индии и самая популярная англоязычная ежедневная газета в мире. В опросе 2021 года Институт Рейтер признал TOI самым доверенным медиа-брендом среди англоязычных пользователей онлайн-новостей в Индии, сообщает Википедия.

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