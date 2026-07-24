Будут купаться в деньгах: какие три знака зодиака сорвут куш в конце июля

Астролог Кейт Роуз определила три знака зодиака, у которых с 27 июля по 2 августа появится шанс существенно улучшить своё финансовое положение.

https://horoscope.glavred.info/budut-kupatsya-v-dengah-kakie-tri-znaka-zodiaka-sorvut-kush-v-konce-iyulya-10783076.html Ссылка скопирована

Три знака зодиака поймают финансовую волну / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие знаки зодиака ждет финансовый успех

Как события 29 июля повлияют на деньги

Какие возможности откроются Ракам, Козерогам и Львам

Три знака зодиака в течение недели, с 27 июля по 2 августа, могут ощутить изменения в финансовой сфере и получить новые возможности для развития. По словам духовной астролога и писательницы Кейт Роуз, представители этих трех знаков могут пересмотреть свои прежние решения и открыться новым путям к успеху.

Главред узнал, какие три знака зодиака поймают волну финансовой удачи с 27 июля.

видео дня

Как пишет YourTango, 29 июля произойдет астрологическое выравнивание Солнца и Юпитера, которое считается одним из самых благоприятных периодов года. Это событие совпадает с началом нового цикла Юпитера в Льве и, по словам астролога, может подтолкнуть людей к активным действиям ради достижения финансовых целей.

В то же время в этот же день ожидается полнолуние в Водолее, которое, как отмечает Роуз, может принести неожиданные изменения. Они способны повлиять на способы заработка, финансовые планы или цели, но могут стать шансом для личного развития.

Рак

Для Раков этот период может стать временем новых возможностей. По прогнозу Кейт Роуз, сочетание энергии Солнца и Юпитера поможет представителям этого знака стать более уверенными в финансовых вопросах и смелее двигаться к своим целям.

Астролог советует не сопротивляться изменениям и быть готовыми воспользоваться возможностями, которые могут появиться в ближайшие дни. В то же время важно не бояться корректировать планы и открываться новому опыту.

Козерог

Козерогам на этой неделе стоит пересмотреть привычные подходы к работе и заработку. По словам Роуз, представители этого знака могут почувствовать потребность выйти за пределы привычного сценария и попробовать новые направления.

Особое внимание астролог советует обратить на современные способы получения дохода, в частности на технологии и удаленную работу. Также этот период может быть благоприятным для поиска дополнительных источников прибыли.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Лев

Львам, согласно прогнозу Кейт Роуз, стоит быть открытыми к новым идеям и помощи со стороны других людей. Сочетание Венеры в Деве и Марса в Близнецах, как отмечает астролог, может создать условия для улучшения финансовой ситуации.

В то же время представителям этого знака важно уделить внимание планированию бюджета и более ответственному отношению к расходам. Это поможет использовать новые возможности и укрепить финансовое положение.

Читайте также:

Об источнике: Your Tango YourTango - это популярное онлайн-издание, специализирующееся на темах любви, отношений, эмоционального благополучия и саморазвития. Оно было основано Андреа Миллер в 2009 году как цифровая версия печатного журнала Tango, который выходил с 2005 по 2007 год 13. Основная цель YourTango - помогать людям строить глубокие связи, улучшать эмоциональное состояние и находить вдохновение через личные истории, советы экспертов и аналитические материалы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред