Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

Некоторые числа обладают особой энергетикой, которая якобы помогает привлекать успех, материальное благополучие.

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Нумерологи назвали дни рождения, которые сулят богатство и успех / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Родившиеся 1, 5, 10, 19 или 28 числа

Родившиеся 8, 14, 17 или 26 числа

Родившиеся 3, 12, 21, 23 или 30 числа

Дата рождения человека может оказывать влияние на его характер, карьерные перспективы и отношение к деньгам, считают нумерологи. Они убеждены, что некоторые числа обладают особой энергетикой, которая якобы помогает привлекать успех, материальное благополучие и удачные возможности. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на Times of India.

Согласно данной теории, люди, появившиеся на свет в определенные дни месяца, чаще проявляют качества, способствующие достижению финансовых целей.

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Наибольшие шансы разбогатеть имеют те, кто родился в такие дни:

Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа

Таких людей считают прирожденными лидерами. Им приписывают уверенность, амбициозность и готовность рисковать, поэтому они якобы склонны к предпринимательству и ведению собственного бизнеса.

Родившиеся 8, 17 или 26 числа

Этих людей ассоциируют с финансовой сообразительностью, дисциплиной и настойчивостью. Считается, что богатства они достигают благодаря долгосрочному планированию и терпению.

Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа

Таких людей описывают как хороших коммуникаторов и творческих личностей, которые якобы успешно реализуются в сфере образования, шоу-бизнеса и СМИ.

Родившиеся 5, 14 или 23 числа

С этими датами связаны сразу две характеристики: гибкость, быстрое мышление и умение замечать возможности раньше других – а также финансовая стабильность, ответственность и успех на руководящих должностях.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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