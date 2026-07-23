Богатство и успех с рождения: нумерологи выделили особые даты

Вы узнаете:
- Родившиеся 1, 5, 10, 19 или 28 числа
- Родившиеся 8, 14, 17 или 26 числа
- Родившиеся 3, 12, 21, 23 или 30 числа
Дата рождения человека может оказывать влияние на его характер, карьерные перспективы и отношение к деньгам, считают нумерологи. Они убеждены, что некоторые числа обладают особой энергетикой, которая якобы помогает привлекать успех, материальное благополучие и удачные возможности. Об этом сообщает издание Главред со ссылкой на Times of India.
Согласно данной теории, люди, появившиеся на свет в определенные дни месяца, чаще проявляют качества, способствующие достижению финансовых целей.
Наибольшие шансы разбогатеть имеют те, кто родился в такие дни:
Родившиеся 1, 10, 19 или 28 числа
Таких людей считают прирожденными лидерами. Им приписывают уверенность, амбициозность и готовность рисковать, поэтому они якобы склонны к предпринимательству и ведению собственного бизнеса.
Родившиеся 8, 17 или 26 числа
Этих людей ассоциируют с финансовой сообразительностью, дисциплиной и настойчивостью. Считается, что богатства они достигают благодаря долгосрочному планированию и терпению.
Родившиеся 3, 12, 21 или 30 числа
Таких людей описывают как хороших коммуникаторов и творческих личностей, которые якобы успешно реализуются в сфере образования, шоу-бизнеса и СМИ.
Родившиеся 5, 14 или 23 числа
С этими датами связаны сразу две характеристики: гибкость, быстрое мышление и умение замечать возможности раньше других – а также финансовая стабильность, ответственность и успех на руководящих должностях.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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