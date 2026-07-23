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Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Тельцам - гордость, Весам - думать

Алена Кюпели
23 июля 2026, 12:42
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп на завтра 24 июля
Гороскоп на завтра 24 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Жезлов

Сегодня пятница, и вы прекрасно проводите время. Рыцарь Жезлов указывает на импульсивные действия, совершаемые вами просто потому, что вы готовы отправиться исследовать мир.

После двух дней, проведенных Луной в вашем доме тайн, вы немного более уязвимы, чем обычно, и готовы рассказать все. Будьте осторожны с тем, кому вы доверяете, выражая свои мысли сейчас. Избегайте говорить то, что может привлечь внимание сплетен в будущем.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Мир

Все готово, Телец! Ваша карта Таро на 24 июля - Мир, и это расклад, полный вдохновляющей энергии и праздничной магии! Вы вот-вот завершите важный проект или преодолеете важный этап в ваших отношениях.

Пришло время вечеринки, даже если вы просто проводите время со своей второй половинкой. Наслаждайтесь и рассказывайте о прекрасных вещах, которых вы достигли. Гордитесь собой!

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Императрица

Ваше настроение улучшится, и вы сможете больше внимания уделить себе, своим потребностям и желаниям. Сегодня вам стоит поспать подольше или вздремнуть, если есть возможность.

Пришло время позаботиться о вашем метафорическом саду, Рак. Императрица управляет деньгами, и, поскольку Луна наконец-то выходит из знака, который сильнее всего влияет на ваши эмоции, вы готовы заняться тем, что вызывало у вас беспокойство.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Семерка Мечей

О, Лев, Семерка Мечей указывает на вещи с сомнительной стороны. 24 июля вам нужно быть осторожными, когда вы чувствуете, что что-то не так или человек лжет. Просто поступайте, как вы обычно поступаете, и задавайте вопросы.

Не чувствуйте давления окружающих, чтобы делать что-то, в чем вы не уверены, даже если аргумент человека убедителен или кажется логичным. Думайте самостоятельно.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Двойка Кубков

Это очень гармоничное время для начала отношений или для размышлений о них, если вы долгое время были одиноки.

В пятницу в сфере любви и отношений все выглядит довольно хорошо. Двойка означает, что вы готовы к партнерству. Кубки означают, что ваше настроение направлено на поддержку других людей в их жизни. Ваши чувства открыты, и вы очень выразительны. Идите и найдите свою вторую половинку, Дева!

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Перевернутая Королева Жезлов

Ничего страшного, если вы не уверены в том, чего хотите, Весы, потому что иногда правда в том, что вы не знаете.

В пятницу, 24 июля, перевернутая Королева Жезлов - это неустойчивая эмоциональная энергия, которая сочетает вашу силу (а иногда и слабость) с гибкостью. Вы улавливаете вибрации вокруг себя. Дайте себе время, чтобы обработать их и убедиться в том, что вам нужно.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Девятка Пентаклей

Вы - денежный знак, Скорпион, поэтому, когда в вашем раскладе Таро всплывает тема денег, вам очень полезно предпринять действия.

Сегодня для вас очень хороший день с точки зрения денег и удачи. В пятницу Девятка Пентаклей символизирует финансовую безопасность, которую вы создаёте собственным трудом. Это идеальный день, чтобы изучить способы увеличения дохода на дому или разработать план действий для будущего бизнеса.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Четверка Жезлов, перевёрнутая

Иногда вы так близки к достижению цели, а затем происходит что-то, что мешает её осуществлению. Именно такое ощущение создаёт перевёрнутая Четверка Жезлов: потрясение, которое может сбить с толку.

В пятницу не позволяйте проблемам со временем испортить вам настроение. Сегодня Луна входит в ваш знак. Это означает, что к вам придёт прилив новой энергии, которую вы сможете направить на поиск необходимого решения.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Смерть

Завершения действительно могут стать позитивным переходным периодом в вашей жизни, Козерог, даже если поначалу так не кажется. В пятницу, 24 июля, карта Таро "Смерть" символизирует завершение. Возможно, вы заключаете сделку или вносите изменения в отношения, которые давно назрели.

Это прекрасные моменты для размышлений и ощущения, будто вам дарована новая жизнь. Увидьте этот дар таким, какой он есть, даже если вы не уверены в том, что ждёт вас в будущем.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Паж Пентаклей

Ваш знак зодиака - управитель инноваций, и это то, за что вы не всегда берёте на себя ответственность или используете в полной мере. Сегодня всё это может измениться, если вы этого захотите, Водолей.

Вы должны приложить к этому усилия. В пятницу Паж Пентаклей символизирует гениальность воображения. На горизонте маячит проницательность. Используйте её в своих интересах во всём, чего пожелает ваше сердце в пятницу. Получайте от этого удовольствие!

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Десятка Пентаклей

Думайте о своих мечтах заранее, Рыбы. Так легко поддаться моменту, особенно если сейчас есть ситуация, затрагивающая семью.

Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь сегодня, возникли не за одну ночь, поэтому и их решение потребует времени. Десятка Пентаклей напоминает вам о важности сохранения наследия и построения будущего. Воспринимайте пятницу как отправную точку. Установите крайний срок для достижения своей цели и будьте терпеливы. Скоро всё у вас получится.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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