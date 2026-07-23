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"Потом долго аукается": Козерогов ждут судьбоносные изменения в августе - гороскоп

Анна Ярославская
23 июля 2026, 02:36
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Астролог Анжела Перл рассказала, как два затмения и движение Венеры и Марса повлияют на финансы, карьеру и отношения Козерогов в августе.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп для Козерогов на август 2026 - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Когда ждать важных новостей по работе
  • Почему стоит осторожно принимать решения в августе
  • Какие процессы завершит лунное затмение 28 августа

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на август 2026 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, август станет насыщенным месяцем для Козерогов из-за двух затмений, которые повлияют прежде всего на финансовую сферу и карьеру.

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"Первое затмение, солнечное, у нас будет 12 августа. Это очень хорошее затмение, которое должно принести позитивные события в вашу жизнь. Второе - лунное затмение 28 августа. Оно будет завершать какую-то ситуацию", - отметила астролог.

По её словам, период с 12 по 28 августа является так называемым коридором затмений с нестабильной энергетикой, поэтому важные решения в это время стоит принимать особенно осторожно.

"Всё, что мы начинаем или какие решения принимаем в затмение или в коридоре затмений, потом долго аукается", - предупредила Перл.

Прибыль и карьерные новости

Месяц начинается 7 августа со входа Венеры в десятый дом гороскопа Козерогов, который отвечает за бизнес, работу и амбиции, и остаётся там до 11 сентября. По словам астролога, это принесёт приятные новости о работе или бизнесе, а также возможную финансовую прибыль.

"Период с 7 августа по 11 сентября будет для вас очень прибыльным и успешным. Возможно, вас как-то наградят, отметят или дадут премию", - рассказывает астролог.

По словам Перл, не исключено и появление нового руководства или даже служебный роман.

10 августа Меркурий входит в восьмой дом гороскопа - сектор финансов и денежных вопросов, и останется там до 26 августа.

"Это снова тема прибыли, финансовых документов или информации, касающейся общего бизнеса, зарплаты мужа или жены, либо финансовой помощи от родителей", - объясняет Перл.

Затмение 12 августа: новый финансовый цикл на 18 месяцев

12 августа в этом же восьмом доме произойдёт солнечное затмение, которое откроет серию затмений продолжительностью 18 месяцев. Следующее затмение произойдёт 6 февраля уже во втором доме гороскопа - секторе личных денег и источников дохода.

"У вас, Козероги, начинается важная финансовая тема: перераспределение ресурсов, смена работы или источника дохода - всё, что связано с деньгами", - отмечает астролог.

По ее словам, некоторые Козероги могут открыть собственный бизнес, сменить профессию или даже продать имущество ради путешествий.

В тот же день, 12 августа, Марс входит в седьмой дом гороскопа - сектор отношений, брака и партнёрства, и пробудет там до 29 сентября.

"Вам предстоит много новых знакомств. Седьмой дом - это также клиенты, подписчики, друзья и все, с кем вы общаетесь, а не только супруги", - рассказала Перл.

Не исключено и начало судебного процесса, поскольку Марс деятелен и напорист.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Путешествия и завершение цикла 28 августа

24 августа Солнце входит в девятый дом гороскопа, отвечающий за заграницу, путешествия и обучение, а 26 августа туда же переходит Меркурий - это может принести отпуск или оформление новых документов.

28 августа произойдёт лунное затмение, которое завершит цикл, длившийся в третьем доме гороскопа последние полтора года.

"Третий дом связан с родственниками, переездами, соседями, транспортом, а также с приобретением новых навыков и сменой окружения. Эта тема окончательно закрывается с затмением 28 августа", - резюмировала астролог.

Детальный гороскоп для Козерогов на август 2026 смотрите на видео:

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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