Лучшие друзья по гороскопу: какие знаки созданы для дружбы на всю жизнь

Совместимость знаков зодиака в дружбе зависит от стихий и планет-управителей.

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Совместимость знаков зодиака - астрологи назвали верных друзей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pexels.com

Читайте в материале:

Настоящую дружбу определяют общие стихии и управители

Овен со Скорпионом и Телец с Весами хранят верность годами

Противоположные знаки часто дополняют друг друга в быту

Настоящая дружба встречается нечасто, но астрологи уверены: некоторые знаки зодиака буквально созданы для того, чтобы быть лучшими друзьями на всю жизнь. Их объединяют общие ценности, взаимопонимание и способность поддерживать друг друга в любой ситуации.

Один из самых простых способов оценить совместимость людей - обратить внимание на стихии, пишет PureWow.

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Огненные знаки (Овен, Лев и Стрелец) отлично ладят с воздушными (Близнецы, Весы и Водолей).

Земные знаки (Телец, Дева и Козерог) легко находят общий язык с водными (Рак, Скорпион и Рыбы).

Еще один интересный фактор - общий управитель. Особенно крепкие дружеские связи часто возникают между знаками, которыми управляет одна планета:

Овен и Скорпион - Марс;

Телец и Весы - Венера;

Близнецы и Дева - Меркурий;

Стрелец и Рыбы - Юпитер;

Козерог и Водолей - Сатурн.

Кто лучшие друзья у Овна?

Лучшие друзья: Овен и Близнецы

Овен

Два Овна часто становятся неразлучными друзьями. Если роман между ними обычно оказывается слишком бурным и быстро заканчивается, то дружба может продолжаться всю жизнь. Мало кто способен выдержать такой же темп жизни и уровень энергии.

Близнецы

Этот союз - сплошные шутки, смех и приключения. Остроумие Близнецов прекрасно сочетается с оптимизмом Овна, поэтому вместе они постоянно придумывают что-то новое. Правда, окружающим стоит быть осторожнее - эти двое обожают розыгрыши.

Кто подходит Тельцу в дружбе?

Лучшие друзья: Дева и Рак

Дева

Телец ценит надежность, а Деве в этом почти нет равных. Она всегда окажется рядом - и после тяжелого расставания, и во время болезни. Их дружба строится на взаимной поддержке и доверии.

Рак

Эти друзья прекрасно проводят время дома: устраивают киномарафоны, заказывают любимую еду и обсуждают жизнь. Они одинаково ценят уют и всегда знают, куда лучше пойти поужинать или как сделать дом еще красивее.

Совместимость знаков зодиака - лучшие партнеры / Инфографика: Главред

Кто главный друг Близнецов

Лучшие друзья: Весы и Лев

Весы

Два воздушных знака объединяет любовь к искусству, новым впечатлениям и интеллектуальным разговорам. Они могут часами гулять по музеям, обсуждать фильмы и пробовать необычные блюда.

Лев

Иногда кажется, что эти друзья немного соперничают между собой. Оба любят внимание, но именно честность делает их дружбу крепкой. Лев никогда не станет приукрашивать правду и всегда скажет Близнецам то, что действительно думает.

Кто на 100% подходит к Раку

Лучшие друзья: Рыбы и Козерог

Рыбы

Когда встречаются два водных знака, общение складывается легко и естественно. Оба отличаются высокой эмоциональной чувствительностью и становятся друг для друга тихой гаванью, где можно восстановить силы.

Козерог

Хотя это противоположные знаки, они отлично дополняют друг друга. Рак предъявляет высокие требования к близким людям, а ответственный Козерог практически никогда не подводит.

Кто друг Льва

Лучшие друзья: Стрелец и Весы

Стрелец

Лев и Стрелец вдохновляют друг друга на большие достижения. Вместе они способны свернуть горы, а их дружба нередко становится основой успешных совместных проектов.

Весы

Их объединяет любовь к красоте, моде и стилю. Они всегда выглядят эффектно и внимательно следят за новыми тенденциями.

Совместимость знаков зодиака - худшие партнеры / Инфографика: Главред

С кем лучшие друзья Девы

Лучшие друзья: Рак и Скорпион

Рак

Девы привыкли заботиться обо всех вокруг, но сами редко просят помощи. Именно Рак способен почувствовать, когда поддержка нужна, еще до того, как об этом скажут.

Скорпион

Эти двое умеют хранить секреты. Они доверяют друг другу самые сокровенные мысли и знают, что сказанное никогда не станет достоянием окружающих.

Кто лучшие друзья Весов

Лучшие друзья: Телец и Водолей

Телец

Оба знака находятся под покровительством Венеры, поэтому их объединяет тонкий вкус, любовь к искусству и красивым вещам.

Водолей

Со стороны их дружба может показаться поверхностной, но на самом деле она основана на глубоком взаимопонимании. Вместе они легко становятся центром любой компании.

Кто лучший друг для Скорпиона

Лучшие друзья: Овен и Телец

Овен

Оба знака управляются Марсом и отличаются невероятной целеустремленностью. Часто они начинают как соперники, а затем становятся лучшими друзьями.

Телец

Несмотря на противоположность характеров, оба отличаются исключительной преданностью. Они ценят честность, глубину отношений и постоянство.

Кто подходит Стрельцу в дружбе

Лучшие друзья: Рыбы и Овен

Рыбы

Оба знака находятся под влиянием Юпитера, поэтому вдохновляют друг друга идти к мечтам, какими бы невероятными они ни казались.

Овен

Когда встречаются Стрелец и Овен, энергия буквально зашкаливает. Они мотивируют друг друга действовать и редко сидят без дела.

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Кто лучший друг для Козерога

Лучшие друзья: Дева и Водолей

Дева

Практичные земные знаки прекрасно понимают друг друга. Вместе они могут расслабиться и показать ту сторону своего характера, которую редко видят окружающие.

Водолей

Их дружба становится только крепче с годами. Оба понимают, что настоящие отношения строятся постепенно и выдерживают испытание временем.

Кто лучший друг Водолея

Лучшие друзья: Близнецы и Лев

Близнецы

Эти двое легко становятся душой любой компании. Они любят общение, новые знания и умеют увлечь разговором всех вокруг.

Лев

Несмотря на противоположные характеры, они прекрасно находят баланс между поддержкой и личной свободой, благодаря чему их дружба оказывается очень прочной.

Кто самый лучший друг Рыб

Лучшие друзья: Скорпион и Козерог

Скорпион

Рыбы прекрасно понимают эмоциональную глубину Скорпиона. Их разговоры редко бывают поверхностными - они предпочитают обсуждать действительно важные темы.

Козерог

Многие считают Рыб слишком мечтательными или чувствительными, однако Козерог видит их мудрость и внутреннюю силу. Именно поэтому между ними часто возникает особенно крепкая и долговечная дружба.

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