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Гороскоп Таро на завтра 12 июня: Близнецам - вызов, Стрельцам - старт

Алена Кюпели
11 июня 2026, 10:08обновлено 11 июня, 10:40
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 24 декабря
Гороскоп Таро на 12 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Колесо Фортуны

Удача — это то, что вы сами из неё делаете, Овен. 12 июня вы готовы увидеть поворот судьбы в свою пользу. Несколько факторов благоприятствуют вашей жизни: Луна в вашем доме денег и Солнце, активизирующее общение.

Когда вашей ежедневной картой Таро является Колесо Фортуны, это означает, что у вас есть шанс изменить ситуацию к лучшему с помощью разговора. Не стесняйтесь поднимать тему, даже если она кажется немного рискованной.

Вы никогда не знаете, чего сможете достичь, если ваша цель — разрешить ситуацию и привести её к прекрасному сотрудничеству.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Семерка Кубков, перевернутая

У вас есть мечты, но для действий есть время и место. Семерка Кубков, перевернутая, говорит о том, чтобы освободиться от иллюзий, рожденных творческим мышлением.

12 июня Луна в вашем знаке станет для вас сигналом к ​​пробуждению, побуждающим к принятию решения. Вы будете совершенствоваться и расти, или оставите всё как есть, даже если это означает, что вы не реализуете свой полный потенциал?

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Девятка Кубков

Солнце находилось в вашем знаке весь месяц, и оно научило вас кое-чему о себе. Вы любите учиться, но на самом деле не любите драму.

12 июня, когда Луна будет способствовать завершению дел, вы будете готовы положить конец всему, что не имеет смысла.

Ежедневная карта Таро, Девятка Кубков, говорит о загадывании желаний, особенно тех, которые вы действительно хотите воплотить в жизнь. Сосредоточьтесь на той хорошей жизни, которую вы хотите создать. Вы можете это сделать, и вы это знаете. Вам просто нужно пережить этот день и отпустить то, что вас сдерживает.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Девятка Кубков

Вы готовы взглянуть на свои дружеские отношения, Рак, и отчасти это связано с тем, насколько они соответствуют вашим жизненным целям. Вы хотите помогать другим, но иногда ваши убеждения вступают в конфликт.

12 июня Девятка Кубков символизирует желания, поэтому пусть ваши самые заветные мечты вдохновят вас следовать своему сердцу, но не сосредотачиваться на том, чтобы угодить другим. Вам нужно убедиться, что вы следуете своему сердцу.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Двойка Кубков

Двойка Кубков символизирует взаимное уважение, к которому вы стремитесь в пятницу. Луна находится в вашем секторе социального статуса, и это сигнал к тому, чтобы относиться к себе с высочайшим уважением.

Вы понимаете, что люди наблюдают за тем, что вы делаете. Независимо от того, являетесь ли вы инфлюенсером или нет, вы хотите поступать правильно, потому что это приносит вам удовлетворение и помогает сделать мир, в котором вы живете, лучше.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Пятерка Жезлов

Не все разногласия контрпродуктивны, и не всех споров следует избегать. Пятерка Жезлов учит вас ценить недовольство, когда вы обсуждаете с кем-то сложную ситуацию.

Дева, вы отлично умеете организовывать. Вы можете не соглашаться, но вы учитесь. 12 июня лучше всего выслушать и понять, что вам нужно изменить, чтобы вы могли более эффективно работать над достижением успеха.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Семерка Жезлов

Вы не созданы для того, чтобы постоянно отстаивать свою точку зрения или доказывать кому-либо свою ценность. Когда в пятницу вы почувствуете, что вас подталкивают к тому, чтобы отстоять свою позицию, вы придете к новому выводу: не стоит этого делать.

Вы хотите избежать этого и найти обходной путь. Семерка Жезлов напоминает вам быть примером и не использовать напористость для достижения результата, который, как вы знаете, достигается только добротой.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Шестерка Кубков, перевернутая

Вы делаете шаг назад, и перевернутая Шестерка Кубков говорит о том, чтобы отпустить прошлое.

Вам не обязательно полностью закрывать дверь, Скорпион, но лучше перестать позволять тому, что вам больше не нужно, контролировать ваши мысли. Вместо этого, извлеките уроки из сегодняшнего опыта и двигайтесь вперед завтра.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Пятерка Пентаклей

Пятерка Пентаклей означает, что вы готовы вырваться из зоны комфорта. Вы знаете, что это не лучшее место для вас, потому что комфорт означает застревание, хотя это и не так уж плохо.

В пятницу вы понимаете, что пора сосредоточиться на новых вещах, и это может означать улучшение ваших отношений или поиск человека, с которым можно проводить время. Что бы вам ни нужно было сделать, сегодня первый день, чтобы начать.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Тройка Кубков

Вы находитесь в прекрасном периоде времени, когда у вас есть друзья, и вы чувствуете себя хорошо, проводя время с теми, с кем общаетесь.

Радость дружбы символизирует карта Таро "Тройка Кубков", и она напоминает вам о необходимости отмечать свои жизненные победы с людьми, которые вам дороги. Пятница дает вам возможность насладиться творческими прогулками или беседами, полными размышлений о том, что могло бы произойти, с друзьями.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Туз Мечей

Туз Мечей символизирует ясность ума, и у вас есть несколько идей о том, что вы хотите сделать и когда. Вы не обязательно знаете, с чего именно начать прямо сейчас.

С Луной в Тельце вы предпочитаете избегать высоких рисков, но знаете, что придет озарение, которое поможет вам понять, в каком направлении двигаться.

Рыбы

Карта Таро для Рыб в пятницу: Смерть, перевернутая

12 июня Вселенная оценивает вашу способность осознавать происходящее в вашем сердце.

Перевернутая Смерть говорит о задержках в завершении дел, поэтому важно понимать, когда настанет подходящий момент. В условиях Луны в секторе общения, обратите внимание на свои эмоции. Пусть они направят вас и вашу жизнь на правильный путь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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