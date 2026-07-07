Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Марина Иваненко
7 июля 2026, 21:36
google news Подпишитесь
на нас в Google
Астрологи назвали четыре знака, у которых появится шанс всё изменить. Восточный гороскоп советует не отказываться от неожиданных возможностей и смелых решений.
у кого закончится черная полоса
У кого закончится черная полоса / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале:

  • Какие знаки ждут большие перемены
  • Кто получит шанс изменить жизнь
  • Почему 8 июля станет переломным

Среда, 8 июля 2026 года, станет переломным моментом для четырёх представителей восточного гороскопа. Энергетика этого дня по китайскому календарю способствует решительным шагам, усиливает интуицию и помогает оставить все проблемы в прошлом. Сложный период наконец-то подходит к концу.

Этот день символизирует время, когда стоит принимать окончательные решения и четко придерживаться своих обещаний, игнорируя любой скептицизм со стороны окружающих. Мощная энергия дня придаст мотивации сделать первый шаг навстречу мечтам, даже если присутствует страх перед неизвестным. Главред расскажет об этом подробнее.

видео дня

Коза (Овца)

Для тех, кто родился под этим знаком, длительный поиск лучшей работы или новых карьерных возможностей наконец даст первые результаты. Даже если предложение пока не оформлено официально, сам факт того, что ваши таланты заметили, вернет веру в себя.

В последнее время вы могли чувствовать себя одинокими и непризнанными, но именно 8 июля ситуация начнёт меняться. Вселенная посылает вам зелёный свет: удвойте усилия, вложите время в свои проекты - удача уже на вашей стороне.

Телец

Представители этого знака долгое время крутились в рутине и нуждались в глотке свежего воздуха и ярких эмоций. Неопределенность относительно дальнейшего пути наконец исчезнет благодаря неожиданному предложению от близкого друга.

Это может быть приглашение в дальнее или даже зарубежное путешествие. Не сомневайтесь и не пытайтесь просчитать каждую мелочь заранее. Самый сложный период неопределённости уже позади, так что просто соглашайтесь на авантюру - с деталями разберётесь позже.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Змея

Змеи наконец-то смогут решить наболевшую бытовую или жилищную проблему, которая тянулась месяцами. Возможно, речь идет о затянувшемся ремонте, поломке или хаосе дома, на устранение которых не хватало средств или моральных сил.

Помощь придет от человека из вашего окружения. Как только вы искренне поделитесь своей проблемой, появится друг, который либо знает отличных мастеров, либо предложит бесплатную дружескую помощь. Ваши просьбы будут услышаны, а бытовой стресс останется в прошлом.

Дракон

Для Драконов 8 июля станет днём важных решений и борьбы со своими сомнениями. Самое сложное для вас сейчас - прекратить бесконечный внутренний диалог и постоянные колебания.

Речь идет о серьезном шаге: возвращении к учебе, подписании важной бизнес-сделки или смене сферы деятельности. Вы можете не знать на 100%, что ждет вас впереди, но если упустите эту возможность сейчас, то впоследствии пожалеете. Наберитесь смелости, подпишите документы или скажите долгожданное "да" - на этот раз риск оправдается.

Читайте также:

Источник

Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

23:19Война
Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

22:32Фронт
РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

21:15Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

Почему нельзя мыть мясо перед приготовлением: повар поразил правдой

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

Гороскоп на завтра, 8 июля: Девам — споры, Водолеям — радость

Три знака зодиака могут неожиданно разбогатеть: кому вот-вот повезет

Три знака зодиака могут неожиданно разбогатеть: кому вот-вот повезет

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

Три знака зодиака сказочно разбогатеют — кому светит финансовый успех

Последние новости

23:39

Пугачева "продала" элитную квартиру за 1 доллар: кто купил

23:19

Украина озвучила Путину предложение о прекращении войны: в МИД назвали условия

23:15

Жара больше не помешает спать: простой трюк гарантирует ночную прохладуВидео

22:32

Россия может открыть новый фронт: в ГПСУ предупредили об угрозе для одной области

22:29

Инсульт в 29 лет: украинская блогерша рассказала, что случилось

Когда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке РоссииКогда и какими будут новые ракетные удары по Украине: Коваленко – о массированной атаке России
22:16

РФ выбрала новые цели: Жданов назвал, какие области под угрозой обстрела

22:06

Какая порода кошек самая умная: ответ экспертов удивит многихВидео

22:05

Урожай будет рекордным: чем обязательно подкормить кабачки и баклажаны в июле

21:36

Астрологи назвали четыре знака зодиака, для которых закончатся тяжелые времена

Реклама
21:15

РФ ударила по Одессе баллистикой с кассетной боевой частью: количество жертв растет

21:14

Секрет пышного цветения лаванды: раскрыта главная хитрость опытных садоводов

20:58

Главные приметы 8 июля: как один колосок за поясом спасет здоровье

20:40

За три года НАБУ не выдвинуло ни одного подозрения своим попавшимся на коррупции работникам, – ТСК ВРУ

20:18

Кому принадлежал объект, сдетонировавший в Вишневом — в Генштабе сделали громкое заявление

20:05

Зеленский сделал неожиданное признание перед встречей с Трампом: что сказал

19:58

Эрцгерцог из Европы отказался от семейного наследства ради Украины — что известноВидео

19:23

Мухи будут облетать дом стороной: домашний способ работает без химии и спреевВидео

19:22

Не только Крым: названы три фактора, которые могут свергнуть режим ПутинаВидео

19:10

Копытько: как удары по НПЗ обрушили экспортную нефтепереработку Россиимнение

19:06

Крупнейший НПЗ России остановился после атаки Украины: в Reuters раскрыли последствия

Реклама
18:45

Одна ошибка во дворе притягивает змей: как отпугнуть пресмыкающихся без химии

18:41

Когда ждать нового массированного обстрела РФ: Коваленко раскрыл сроки

18:37

Женщина открыла 50-летнюю банку консервы: находка внутри удивила

18:26

Россию снова допустили к международному спорту: детали скандального решения МОК

18:04

Уничтожено более тысячи единиц техники РФ: в Минобороны показали кадры операции "Ашан"Видео

18:03

Мужчина заплатил за пустую землю, но по ошибке купил целую улицуВидео

17:57

Сможет ли РФ захватить Донбасс до конца 2027 года: в НАТО оценили шансы Кремля

17:37

Тля на смородине исчезнет раз и навсегда: чем опрыскать кусты

17:25

Короля довели до предела: что сделал принц Гарри

17:14

На фото 1917 года заметили "человека из будущего": что его выдалоВидео

17:13

Чем подкормить помидоры в июле: секрет обильного урожая до самой осениВидео

17:02

Словари массово "зачищали": какие роскошные украинские слова запретил СССРВидео

16:45

Почему ракеты РФ всё чаще попадают в жилые дома: названа тревожная причина

16:33

Какие отсеки стиральной машины предназначены для порошка, кондиционера и геля

16:29

Энтони Хопкинс стал неузнаваемым: как выглядит актер

16:23

РФ цинично ударила по Харькову: есть погибший и десятки раненых, среди них – 4 детейФото

15:59

Война изменилась навсегда: Зеленский назвал главное оружие Украины и обратился к НАТО

15:54

Доллар неожиданно обвалился, а евро пошел вверх: курс валют на 8 июля

15:37

Черный налет в ванной исчезнет за час: что нужно сделать после душа

15:31

Ливни, град, шквалы: на Украину надвигается мощный шторм, объявлена ​​опасность

Реклама
15:16

Украинцев предупредили о возможных штрафах за кондиционеры: кого это касается

14:54

Что обязательно нужно сделать с туями летом — лайфхак от садовода

14:39

Женщина, подозреваемая в покушении на Ермолаева, мертва: задержанный признался СБУВидео

14:28

Женщина вернулась домой с "находкой века" из секонд-хенда: что она купила

14:24

Никакой не "бувший": как сказать правильно на украинском языке

14:19

Кум Насти Каменских не может дозвониться певице: в чем причина

14:02

Зачем люди кладут листок бумаги в дверцу холодильника: хитрый трюкВидео

13:34

Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

13:34

Китайский гороскоп на завтра, 8 июля: Тиграм - знакомства, Кроликам - помощь

13:29

СМИ назвали причины, по которым земля почти не подорожала за последние пять лет

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять