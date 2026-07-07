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Гороскоп Таро на завтра 8 июля: Овнам - отдых, Близнецам - что-то хорошее

Алена Кюпели
7 июля 2026, 13:34
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 января
Гороскоп Таро на 8 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Таро-гороскоп на среду для Овна: Десятка Жезлов

Овен, сегодняшняя карта Таро - Десятка Жезлов, символизирующая слишком много работы и недостаточно отдыха. 8 июля вас просят перенастроить свой темп.

Поскольку Луна покидает ваш знак и входит в Телец, пришло время направить часть своей энергии на удовольствия, которые не обязательно должны стоить денег.

Вам нужно время для отдыха, поэтому воспользуйтесь им. Насладитесь чем-нибудь простым дома и, если можете, делегируйте или перенесите то, что можно отложить. Сделайте отдых приоритетом в среду.

Телец

Таро-гороскоп на среду для Тельца: Семерка Мечей

Сегодня Луна входит в ваш знак, Телец, и это сигнализирует о моментах, когда вы сможете сосредоточиться на себе и подумать о том, чего вы хотите и почему.

Карта Таро "Семерка Мечей" говорит о проницательном мышлении. Вместо того чтобы делать все так, как это всегда делалось, подумайте о более простом пути.

Вы можете найти лучший путь, который не потребует от вас всей энергии и времени. 8 июля пришло время мыслить умнее и протестировать новую стратегию, которая вам подходит.

Близнецы

Таро-гороскоп на среду для Близнецов: Паж Кубков

Вы в прекрасном настроении, Близнецы. 8 июля Паж Кубков сигнализирует о новом начале, которое мягко тронет ваше сердце, пробуждая вашу более мягкую, романтичную сторону.

Вхождение Луны в Телец, ваш знак завершения, сигнализирует о времени, когда печали больше нет места в вашей жизни. Среда может стать началом чего-то хорошего.

Рак

Таро-гороскоп на среду для Рака: Король Кубков

С Солнцем в вашем знаке и Луной в Тельце вы работаете над той жизнью, которую заслуживаете. Король Кубков подчеркивает, как ваши эмоции работают в усиленном режиме, чтобы помочь вам идти по пути, предназначенному вам судьбой.

Прислушиваясь к себе и по-настоящему доверяя себе 8 июля, вы можете столкнуться с неожиданными переменами. Вы почувствуете себя в безопасности и защищенности. Вы не боитесь пробовать новое. Вы переписываете новую главу своей жизни, и это очень приятно для вас, Рак.

Лев

Таро-гороскоп на среду для Льва: Умеренность, перевернутая карта

Перевернутая карта Таро "Умеренность" напоминает о том, что не стоит переусердствовать. Не нужно спешить, даже если кажется, что вы отстаёте. Не нужно тратить больше, чем у вас есть, особенно из-за страха.

8 июля, когда ваши чувства начнут работать на пределе или вы окажетесь в режиме выживания, остановитесь и напомните себе, что всё будет хорошо, начиная с этой среды.

Дева

Таро-гороскоп на среду для Девы: Король Жезлов, перевернутая карта

Удивительно, что независимо от того, насколько энергично вы себя чувствуете в начале дня, неправильный человек может действительно вытянуть из вас все силы. В этом и заключается смысл перевернутой карты Таро "Король Жезлов": напомнить вам, чтобы этого не произошло.

В среду, 8 июля, вам нужно особенно тщательно оберегать свои эмоции. Обращайте внимание на мельчайшие сигналы, которые говорят вам о необходимости взять паузу. Выгорание может произойти, но этого можно избежать, особенно если вы будете осторожны в установлении своих границ.

Весы

Гороскоп Таро на среду для Весов: Паж Пентаклей

Не обязательно, чтобы все оставалось как есть, даже если дела идут отлично. В среду ваша карта Таро, Паж Пентаклей, указывает на то, что вы можете добиться гораздо большего и увидеть большие улучшения в будущем.

В первую очередь, стремитесь к финансовому улучшению, связанному с вашим обучением или будущими образовательными целями. Выберите навык или талант, который вы хотите развить, и превратите его в способ заработка. Сегодня может стать отличным днем ​​для вашего будущего, поэтому сделайте первый шаг уверенно.

Скорпион

Таро-гороскоп на среду для Скорпиона: Дьявол, перевернутая карта

Время от времени, несмотря на все ваши усилия, в вашей жизни возникают токсичные ситуации. Вам ничего не остается, кроме как с ними справляться.

8 июля перевернутая карта Дьявола напоминает вам, что вы можете освободиться практически от всего, с чем столкнетесь, если будете полны решимости. Установите для себя границы и отдалитесь от ситуации, которая, как вы знаете, вредна для вас.

Стрелец

Таро-гороскоп на среду для Стрельца: Маг, перевернутая карта

Перевернутая карта Мага символизирует слабо развитые таланты из-за нехватки времени или сосредоточенности. Хорошая новость в том, что, если вы сосредоточитесь на них, они улучшатся.

В среду, 8 июля, у вас есть возможность поработать над навыками, которые у вас есть от природы. Вы можете преодолеть любые прошлые неудачи благодаря настойчивости.

Козерог

Таро-гороскоп на среду для Козерога: Перевернутая Королева Пентаклей

Вы - трудолюбивая пчела, склонная откладывать удовольствия ради продуктивности.

Жизнь становится очень насыщенной, Козерог, и когда вы пренебрегаете собой и вам нужно восстановить силы, часто выпадает перевернутая Королева Пентаклей. Она напоминает вам о необходимости позаботиться о себе 8 июля. С вхождением Луны в ваш сектор радости, найдите время для удовольствий и веселья.

Водолей

Таро-гороскоп на среду для Водолея: Перевернутая Двойка Жезлов

Водолей, вы - фиксированный знак, что часто означает, что вы не любите перемены. Вы не против исследовать все новое, что предлагает мир, но в глубине души вы предпочитаете стабильность и постоянство.

В среду ваша перевернутая Двойка Жезлов побуждает вас попробовать что-то новое. Это новый день и шанс увидеть, где вы можете найти интерес за пределами известного.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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