Самый важный день июля: каким знакам откроются новые возможности

Пять знаков зодиака 7 июля получат мощную поддержку ретроградного Нептуна. День принесет озарения, удачные решения и долгожданную ясность.

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Ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду / Коллаж Главред, фото: Freepik

Вы узнаете:

Кому ретроградный Нептун подарит долгожданную ясность

Какие знаки зодиака перестанут жить в иллюзиях уже 7 июля

Кому Вселенная поможет принять судьбоносное решение

7 июля 2026 года ретроградный Нептун поможет пяти знакам зодиака увидеть скрытую правду, избавиться от иллюзий и принять решения, которые давно откладывались. Несмотря на опасения вокруг ретроградных планет, этот астрологический период может принести неожиданно позитивные перемены.

Во вторник, 7 июля, Нептун начинает ретроградное движение. В астрологии этот транзит связывают с отказом от самообмана, прояснением сложных ситуаций и более трезвым взглядом на происходящее. На фоне продолжающегося ретроградного Меркурия именно Нептун способен помочь разобраться в вопросах, которые долго оставались запутанными. Об этом пишет Your Tango.

видео дня

По мнению астрологов, особенно благоприятным этот день станет для пяти знаков зодиака.

Близнецы

Для Близнецов день может стать моментом долгожданного озарения. Ответы, которые раньше казались недостижимыми, неожиданно окажутся на поверхности.

Даже если правда окажется не такой, как хотелось бы, она поможет двигаться дальше без лишних сомнений.

Лев

Львам удастся разобраться в ситуации, которая долго вызывала внутреннее напряжение.

Ошибочные предположения наконец станут очевидными, а дальнейший путь окажется значительно проще, чем казалось ранее. Это позволит избавиться от лишнего стресса и сосредоточиться на новых целях.

Весы

Ретроградный Нептун поможет Весам посмотреть на человека из своего окружения без идеализации.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Вместо разочарования придет более глубокое понимание, благодаря которому отношения могут стать даже крепче и искреннее.

Скорпион

Для Скорпионов этот день станет поводом честно взглянуть на собственные привычки.

То, что раньше удавалось игнорировать, потребует внимания. Хотя подобное осознание может оказаться непростым, именно оно станет первым шагом к положительным изменениям в будущем.

Козерог

Козероги смогут наконец понять причину семейных или домашних сложностей, которые долго оставались необъяснимыми.

Осознание истинной причины позволит быстрее найти решение, а атмосфера в доме постепенно начнет меняться в лучшую сторону.

Хотя ретроградный Нептун нередко вызывает настороженность, 7 июля его влияние может сыграть положительную роль.

Ранее Главред писал о том, какие знаки китайского зодиака добьются успеха. Восточный гороскоп обещает шести знакам благоприятный период, который начнется 18 июня. Самое время оставить сомнения позади и воспользоваться шансами, которые дарит судьба.

Также сообщалось о том, какие люди находятся под защитой высших сил. Четыре даты рождения особенно связаны с людьми, которые от природы обладают божественным благословением. Имея невидимый щит благодати, они часто не полагаются на строгую, линейную логику для решения проблем.

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