Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

Астрологи назвали три знака зодиака мужчин, которые ценят свободу, избегают серьезных обязательств и часто предпочитают одиночество семейной жизни.

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Какие мужчины любят свободу? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие мужчины по знаку зодиака больше всего ценят свободу

Какие черты характера мешают им создать семью

Пока многие люди ищут любовь и мечтают о уютной жизни в паре, есть мужчины, для которых серьезные отношения кажутся чем-то неестественным. Они искренне любят одиночество, воспринимают глубокую привязанность как ловушку и при любых обстоятельствах выбирают собственную свободу. Астрологи назвали три знака зодиака, с которыми вряд ли удастся построить классический семейный союз, Главред расскажет, какие именно.

Как сообщает польское издание Zwierciadło, распознать таких убежденных холостяков можно по их отношению к жизни, работе и личным границам.

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Стрелец — свобода как главный приоритет

Мужчина-Стрелец умеет кружить голову: он всегда полон энергии, искренне улыбается, излучает оптимизм и влюбляет в себя с первого взгляда. Однако для него партнерша часто является лишь очередным увлекательным приключением. Когда начинается семейная рутина, Стрелец быстро теряет интерес.

Он открыт к общению, щедр и креативен, но ровно до того момента, пока речь не заходит о серьезных обязательствах. Необходимость подстраиваться под кого-то вызывает у него дискомфорт. Стрельцу жизненно важно иметь возможность в любой момент изменить планы и купить билет в один конец, поэтому одиночество для него — естественное состояние.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Водолей — мастер держать дистанцию

Мужчина-Водолей привлекает женщин своей загадочностью, сдержанностью и высоким интеллектом. Многим кажется, что за этой отстраненностью скрывается пылкое сердце, которое просто нужно растопить, но это лишь иллюзия. Водолеи живут разумом, а не эмоциями, и имеют репутацию самых независимых представителей зодиака.

Он может вступать в отношения на определенное время, но всегда будет жить по своим собственным правилам. Водолей вряд ли пожертвует своими интересами ради другого человека и мастерски держит окружающих на безопасном расстоянии. Ему гораздо интереснее внешний мир, наука или глобальные идеи, чем решение чужих психологических проблем, поэтому роль одиночки подходит ему идеально.

Козерог — безопасность в работе и рутине

Среди Козерогов встречаются образцовые семьянины, однако значительная часть представителей этого знака — убежденные одиночки. Внешне они кажутся жесткими и педантичными трудоголиками, но внутри них живет страх перед любовью. Чувства пугают Козерога своей непредсказуемостью и риском получить разбитое сердце. Стабильность, предсказуемость и понятная рутина дарят ему спокойствие. Трудоголизм и перфекционизм помогают ему реализоваться в социуме, а жизнь в одиночестве лишь облегчает путь к профессиональным вершинам.

Поскольку в сфере чувств Козерог ведет себя сковано и осторожно, одиночество становится для него надежным панцирем, защищающим от жизненных разочарований.

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