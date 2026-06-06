Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

Марина Иваненко
6 июня 2026, 18:32
google news Подпишитесь
на нас в Google
Рак, Телец, Дева и Рыбы, по мнению астрологов, лучше всего проявляют себя в роли бабушек. Какие черты характера помогают им завоевывать любовь внуков.
Лучшие бабушки по гороскопу
Лучшие бабушки по гороскопу / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие знаки зодиака астрологи называют лучшими бабушками
  • Какие черты их выделяют

Каждая бабушка уникальна, а ее характер формируют жизненный опыт, семейные традиции и личные качества. Однако астрологи считают, что расположение звезд также влияет на то, каким человеком становится женщина в пожилом возрасте. Как пишет meglepetes.hu, четыре знака зодиака обладают особым природным даром к воспитанию внуков и созданию домашнего уюта.

Рак: вечный опекун и хранитель традиций

Бабушка-Рак обычно является тем стержнем, который объединяет вокруг себя всю семью. В ее доме всегда царит атмосфера безопасности, тепло и приятные ароматы из кухни.

видео дня

Она интуитивно чувствует эмоциональное состояние внуков и точно знает, когда им нужна тарелка горячего бульона, теплое одеяло или долгий откровенный разговор. Такие бабушки очень ценят семейную историю, хранят старые фотоальбомы, семейные рецепты и с удовольствием делятся с молодежью воспоминаниями о прошлом.

Телец: спокойствие, надежность и уют

Рядом с бабушкой-Тельцом внуки чувствуют себя максимально защищенными благодаря ее терпению и надежности. Она не склонна к громкому проявлению эмоций, но выражает свою любовь через заботу и совместные дела.

Бабушки этого знака обычно прекрасно готовят, любят работать в саду и заниматься рукоделием. Они с радостью передают свои практические знания внукам: совместное выпекание пирога или посадка цветов становятся для детей самыми теплыми воспоминаниями на всю жизнь.

Дева: внимание к деталям и практическая помощь

Бабушка-Дева демонстрирует свою любовь не словами, а конкретными действиями. Она может быть незаметной на шумных семейных праздниках, но всегда первой заметит, что кому-то нужна помощь.

Она вовремя поможет подготовить домашнее задание, пришьет оторванную пуговицу или организует лечение при первых признаках простуды. В ее доме царит порядок, который является проявлением заботы о близких, а внуки всегда могут рассчитывать на ее тщательно приготовленный перекус или точный совет.

Рыбы: особая атмосфера и творчество

Бабушки, рожденные под знаком Рыб, создают вокруг внуков особое творческое пространство. Они хорошо понимают чувства других, прекрасно воспринимают детские проблемы, поэтому внуки легко открывают им свои секреты.

Такие бабушки любят искусство, музыку и являются прекрасными рассказчиками, которые умеют придумывать увлекательные сказки на ночь. Рядом с ними дети чувствуют духовную связь с семьей и получают возможность развивать свое воображение.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и т. п. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
гороскоп интересные новости жизнь
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:19Война
"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:29Украина
Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:07Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Последние новости

19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистости

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

Реклама
18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

Реклама
16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

Реклама
13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

11:59

Ядовитые змеи чаще приближаются к домам, меняя привычное поведение

11:58

Против воли Путина: Украина приближает окончание войны, Зеленский показал как

11:19

Магнитная буря обрушилась на страну: когда закончится шторм

11:12

Сосед без разрешения срубил деревья женщины и потребовал деньги

11:10

Совершенно новая закуска из кабачков, которую съедят первой: рецепт за 15 минут

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять