Неудачные дни июня: какие три знака зодиака столкнутся с проблемами

Астрологи назвали три знака зодиака, которым в июне следует быть особенно осторожными. Какие дни могут принести конфликты, финансовые потери и трудности.

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Кому не повезет в июне / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие знаки зодиака могут столкнуться с трудностями в июне

В какие дни июня стоит быть особенно осторожными

Первый месяц лета принесет не только хорошую погоду, но и трудности для нескольких знаков зодиака. Астрологи предупреждают, что трем из них придется внимательнее следить за своими словами, деньгами и документами, чтобы избежать проблем. Главред расскажет, кому именно нужно быть осторожным в июне.

Как пишет NLC, в июне будет несколько неудачных дней, когда из-за спешки или эмоций можно легко испортить отношения с близкими или потерять деньги.

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Близнецы

Для Близнецов этот месяц будет очень активным, но из-за большого количества дел есть риск что-то упустить. Обратите внимание на следующие даты:

10–13 июня

Неудачное время для важных разговоров. На работе или дома вас могут неправильно понять, что приведет к ссоре. Подумайте дважды, прежде чем что-то писать или говорить.

24–26 июня

Опасные дни для покупок. Спонтанные траты или якобы выгодные предложения могут сильно ударить по вашему кошельку.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион

Скорпионам в июне будет трудно сдерживать эмоции. Чтобы не нажить себе врагов, держите себя в руках в такие периоды:

7–9 июня

Дни крупных конфликтов. Даже из-за мелочи можно серьезно поссориться с окружающими, поэтому лучше промолчать и не вступать в споры.

27–29 июня

Конец месяца принесет много усталости от работы. Из-за невнимательности можно совершить серьезную ошибку, поэтому обязательно найдите время для отдыха.

Козерог

Дисциплинированным Козерогам в этом месяце придется менять свои планы на ходу. Особенно сложными будут следующие дни:

14–16 июня

Время бумажной работы. Внимательно читайте все, что подписываете, и не начинайте официальные дела. Любая мелкая ошибка принесет проблемы в будущем.

21–23 июня

Начнутся проблемы в отношениях с родными. Не стоит настаивать на своём и спорить — просто выслушайте близких и пойдите на компромисс.

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Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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