Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

Марина Иваненко
26 мая 2026, 21:03
google news Подпишитесь
на нас в Google
У некоторых людей в жизни есть невидимая защита. Астрологи объяснили, почему люди, родившиеся в определённые три месяца, легче переживают трудности и невзгоды.
Люди, родившиеся в эти месяцы, обладают огромной внутренней силой
Люди, родившиеся в эти месяцы, обладают мощной внутренней силой / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Люди каких месяцев рождения обладают самой сильной защитой
  • Какие черты помогают этим людям выходить из кризисов

Некоторые люди обладают способностью выходить невредимыми из самых сложных жизненных ситуаций и быстро восстанавливаться после кризисов. Специалисты по астрологии и нумерологии отмечают, что это не всегда является стечением обстоятельств. По их мнению, месяц рождения человека влияет на его внутреннюю силу и уровень интуитивной защиты. Особой энергетикой обладают те, кто родился в феврале, июне и ноябре. Главред расскажет подробнее.

Родившиеся в феврале — словно предчувствуют опасность

Люди, родившиеся в феврале, обладают развитым шестым чувством. Они принимают правильные решения на подсознательном уровне, даже если не могут логически обосновать свой выбор.

видео дня

Взгляд нумерологии

Февраль — второй месяц года. Число "два" символизирует точное восприятие действительности, глубокую интуицию и способность видеть скрытые детали.

Взгляд астрологии

Этот период тесно связан с планетой Нептун, которая отвечает за подсознание. Благодаря этому рожденные в феврале способны чувствовать приближение опасности или проблем еще до того, как они станут очевидными.

Рожденные в июне — всегда получают помощь вовремя

Именинники июня редко остаются наедине со своими проблемами. Их главная защита заключается во взаимодействии с другими людьми — в сложные моменты рядом с ними всегда появляются те, кто готов помочь. Июнь — месяц летнего солнцестояния. Издавна этот период считали временем сильной защитной энергии.

Нумерологическое значение

Цифра шесть в нумерологии отвечает за гармонию, семью, дом и прочные социальные связи. Именно поэтому окружение и друзья часто становятся для рожденных в июне надежным щитом в жизненных невзгодах.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Рожденные в ноябре обладают силой возрождаться после кризисов

Рожденные в ноябре обладают высоким уровнем жизнестойкости. Они не застрахованы от трудностей, но имеют внутренний ресурс, который помогает им подниматься после любых неудач.

Влияние Плутона

В астрологии ноябрь связан с энергетикой планеты Плутон. Она символизирует трансформацию, перерождение и способность находить силы там, где другие сдаются.

Магическое число 11

Как одиннадцатый месяц года, ноябрь несет в себе энергию "руководящего числа" 11. Нумерологи утверждают, что оно обеспечивает сильную внутреннюю связь со скрытыми резервами психики. Чаще всего рожденные в ноябре узнают о своей истинной силе только тогда, когда попадают в критические обстоятельства.

Защита людей, рожденных в эти три месяца, не выглядит как чудо или фантастика. Она проявляется в вполне земных вещах: вовремя подсказанное решение, неожиданная помощь от знакомых или внезапное появление внутренних сил, когда ситуация кажется безвыходной.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:57Война
Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:45Мир
В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:19Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

В жизни начнется "белая полоса": четыре знака зодиака на пороге больших перемен

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Китайский гороскоп на завтра, 27 мая: Свиньям - разногласия, Змеям - подвох

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

Гороскоп на завтра, 27 мая: Ракам — счастливые моменты, Тельцам — напряжение

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

21:47

Два простых предмета гарантированно спасут от клещей: что советуют сделать лесники

21:42

Известный украинский актер поразил похудением на 40 кг: фото до и после

21:41

Сигналы, которые замечают единицы: как на самом деле извиняются котыВидео

21:34

Допьете или выльете — сколько дней хранится открытое вино разных сортов

21:25

Кондиционер не нужен: немецкий способ охладить воздух без электричества

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
21:22

Чтобы оборачивались мужчины: дизайнер назвал стильные акценты

21:11

Усиление мобилизации в Украине: увеличилось ли количество групп ТЦК в Черкасской области

21:03

Избранники судьбы: рожденные в какие три месяца обладают сильной защитой

20:46

Вирусный лайфхак с фольгой возле Wi-Fi-роутера: действительно ли он работает

Реклама
20:41

"Половина умерла уже": Киркоров пожаловался на завистливых одноклассников

20:15

Не камыш и не тростник: как на самом деле называют растение с коричневой "сосиской"

20:12

Без всякой химии: муравьи навсегда забудут дорогу к растениям

19:57

500 объектов: Украина определила цели для ударов по Беларуси в случае наступления

19:45

Польша запустит производство ракет Patriot с одобрения США - детали

19:19

В Украине одобрили резкое повышение тарифов на свет — что изменится и для кого

19:12

Гендиректор назвал привычки, которые незаметно опустошают кошелек

19:10

Очередные обстрелы Киева: Денисенко предупредил, к чему готовится Кремльмнение

19:08

Две ложки под куст: простая подкормка, которая увеличит урожай голубики

19:01

Забытое украинское слово "стрих": что оно на самом деле означает

18:44

Кому 27 мая молиться об исцелении от тяжелых болезней: какой церковный праздник

Реклама
18:34

"Туман в голове": где в Украине находится самое опасное подземелье на планетеВидео

18:25

Соседка "из ада" 15 лет заставляла пару бояться выходить из дома

18:16

"Вас не вылечит": Бадоев вышел с заявлением по поводу "романа" с Барских

18:06

Почему калина под окном может вызвать слезы: старинные украинские поверья

17:44

Взрывы в Житомирской области: в ОВА раскрыли последствия ночной атаки врага

17:39

Почему на шоколаде появляется белый налет и можно ли его есть: ответ точно удивит

17:31

Беларусь заявила об атаке более сотни дронов из Украины – в ГПСУ сделали заявление

17:27

Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы: мама-стоматолог поделилась советами

17:23

"Не помогаем": сын Коляденко сделал признание про отношения с отцом

17:12

Мужчина нашел сумку, набитую деньгами, а позже оказался в полиции

17:03

Будут ли удары по Киеву, которыми угрожает РФ, ежедневными: что ответили в Кремле

17:01

Курс валют изменится: что будет с долларом и евро 27 мая

16:47

НДС на посылки из-за границы до 150 евро пока не будет: депутаты проголосовали

16:39

РФ ударила по Запорожью: количество жертв резко возросло, в городе пожары

16:29

Как самостоятельно накраситься на выпускной: результат как у визажистаВидео

16:27

Украинцы стремительно беднеют: от каких продуктов вынуждены отказываться граждане

16:21

Зачем на самом деле в лифте нужно зеркало: настоящая причина удивит многих

16:15

Отвалился: у Волочковой случился конфуз прямо на сценеВидео

15:57

Будет ли Россия бить по правительственному кварталу в Киеве – в Госдуме ответили

15:38

Найдена скрытая настройка iPhone, которая может снижать скорость интернета

Реклама
15:23

Одинокий пельмень в кастрюле: сына фигуриста РФ жестко высмеяли за "талант"Видео

15:11

Ночью может быть новая ракетная атака на Украину: мониторы назвали возможные цели

15:00

Новый рецепт горячих бутербродов за 17 минут - проще не бывает

14:56

Врежет сильное похолодание: синоптик назвала точную дату

14:56

Как отпугнуть ос от дома раз и навсегда: дешевый метод, который работает лучше химии

14:42

Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

14:40

Лунный календарь стрижек на июнь 2026

14:38

Парень начал зарабатывать огромные деньги "ничего не делая"

14:20

Можно ли убирать в праздник 27 мая: строгие приметы

14:18

Елена Зеленская "выгуляла" необычный браслет — в чем его секрет

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять