Гороскоп Таро на завтра 27 мая: Ракам - новости на работе, Водолею - борьба

Алена Кюпели
26 мая 2026, 14:42
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 27 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Королева Мечей, перевернутая

Возможно, вы самый умный человек в комнате благодаря своему прошлому опыту или знаниям, но сегодняшняя карта Таро, Королева Мечей, перевернутая, напоминает вам, что не стоит слишком хвастаться, чтобы не отталкивать окружающих.

Мечи в перевернутом положении символизируют негативную сторону разговора. Вы можете быть добрым или недобрым в зависимости от ситуации. С Луной в любящих Весах ваша цель на сегодня — сделать добрые слова своим девизом. Если вы знаете больше, вы находитесь в идеальном положении, чтобы помогать другим и поддерживать их.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Восьмерка Жезлов

Жизнь движется быстро, и предсказать это сложно, Телец. Карта Таро Восьмерка Жезлов подчеркивает скорость, с которой вам нужно будет адаптироваться к различным ситуациям, которые возникнут 27 мая, когда жизнь будет непредсказуемой.

Луна в Весах помогает обрести баланс, когда вы ищете способы расслабиться и не напрягаться из-за вещей, которые вы не можете контролировать. Вам нужно быть внимательным, но не заложником стремления сделать всё идеально сегодня.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Сила

Карта Таро "Сила" подчеркивает ваши природные способности, а также ситуации, в которых, как вам кажется, вы не очень хороши. Ваши слабости в среду окажутся преимуществом.

Луна в Весах приглашает вас даже задуматься о романтизации вашей способности неожиданно побеждать, когда жизнь бросает вам вызов. Вы учитесь любить свои таланты и видите свои навыки в новом свете.

Рак

Карта Таро для Рака на среду: Паж Пентаклей, перевернутый

Мечтать о многом, Рак, замечательно, но также важно реалистично оценивать, сколько времени потребуется для достижения цели. В среду, 27 мая, вы можете недооценить, насколько хорошо что-то знакомое повлияет на желаемые результаты.

Луна в Весах показывает, как жизнь и обстоятельства могут убаюкивать вас, заставляя верить в то, что не соответствует действительности. Затягивание дел может вызывать чувство дискомфорта, заставляя вас хотеть сдаться, а легкость может подтолкнуть вас к тому, чтобы делать меньше. Сегодня идеально подходит для того, чтобы обратить внимание на то, как вы реагируете на проблемы или благословения, поэтому будьте внимательны к своей работе.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Паж Кубков, перевернутый

Паж Кубков, перевернутый, представляет собой эмоционально незрелого человека, который не всегда видит будущее, ослепленного оптимизмом, который мешает ему видеть недостатки, даже когда они совершенно очевидны.

В среду, когда вы находитесь под влиянием Луны в Весах, полезно получить второе мнение от других. Вам нужна обратная связь от друзей или семьи, которые смотрят на вещи со стороны. Вы можете извлечь пользу из их беспристрастных и объективных наблюдений.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Мир, перевернутая

Сегодня хороший день для плана Б, когда вы занимаетесь делом, которое может не сработать, и вы уже знаете, что время неподходящее. 27 мая перевернутая карта Таро "Мир" предупреждает о том, что не стоит придерживаться одной стратегии. Сегодня вам нужна гибкость.

Пока Луна находится в Весах, активируя ваш сектор личного богатства, помните о ценности своего времени. Осознание своих личных потребностей поможет вам оставаться верным себе, когда вы сомневаетесь в себе в неопределенные моменты.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Туз Жезлов

Всякий раз, когда Луна находится в вашем знаке зодиака, Весах, это время для эмоциональной перезагрузки. В среду Туз Жезлов подтверждает, что сегодня идеальное время для чего-то нового.

Гармония — это баланс, поэтому вам нужно сочетать работу с отдыхом, а серьезность — с радостью. Вы можете выбрать то, что делает вас по-настоящему счастливыми, и, похоже, это начало захватывающего путешествия, в которое вы хотите отправиться.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Туз Пентаклей

Ваши финансовые трудности, скорее всего, закончатся, если у вас одновременно Туз Пентаклей и Луна в Весах. Луна находится в вашем секторе скрытых врагов и важных завершений, а Туз – это удача.

Поскольку Пентакли ассоциируются с деньгами, в среду, 27 мая, у вас есть потенциал добиться успеха гораздо быстрее, чем вы изначально предполагали. Вы можете использовать этот день, чтобы реорганизовать свои финансы и посмотреть, сможете ли вы внести улучшения.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Девятка Жезлов, перевернутая

Это нормально – нуждаться в перерыве от работы, жизни или любой ситуации, которая кажется вам непреодолимой. 27 мая Луна находится в вашем секторе дружбы и социальных связей. Это делает этот день идеальным для того, чтобы попросить помощи у других, когда вы чувствуете, что больше не можете продолжать.

Ваша ежедневная карта Таро — перевёрнутая Девятка Жезлов, напоминающая о том, что иногда случается выгорание, поэтому лучше прислушаться к своему телу и обратить внимание на сигналы, которые оно посылает, когда вы переутомлены.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Паж Мечей

Вы готовы стать тем человеком, которым, как вы знаете, вам суждено быть. В среду, 27 мая, дела в вашей профессиональной и карьерной жизни начнут улучшаться. Луна в Весах подчёркивает высшую часть вашей карты, которая символизирует карьеру и социальный статус.

Паж Мечей представляет собой общение, поэтому сегодня идеально подходит для разговора с наставниками или вашей высшей силой о том, чего вы надеетесь достичь в будущем.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Перевёрнутый Шут

Это нормально — испытывать страх, когда вы хотите достичь большой цели в жизни, но перевёрнутый Шут напоминает вам, что неудача не всегда происходит, несмотря на ваши опасения.

В среду вам следует противостоять своим тревогам. Вы знаете, что с планом вы можете преодолеть свои страхи. Вы понимаете, что трудности — это позитивная возможность подтолкнуть себя к большему, чтобы достичь любой поставленной цели.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Шестерка Кубков

Рыбы, сегодня прекрасный день для дружбы и детских воспоминаний. Шестерка Жезлов напоминает вам оглянуться назад и вспомнить все, что вы когда-то делали, и как это повлияло на вашу жизнь.

Вы уже усвоили множество уроков. С Луной в Весах в среду, это идеальное время для раскрытия секретов из прошлого, о которых вы, возможно, не подозревали до тех пор, пока не стали старше.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
