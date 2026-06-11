Новая жизнь с 11 июня: три знака зодиака, которые навсегда вытрут слезы

Для трёх знаков зодиака начинается особый период. Давние конфликты будут разрешены, а тревоги и печаль постепенно уступят место радости и уверенности.

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Кому повезет с 11 июня / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Каким трем знакам зодиака Хирон принесет облегчение

Каких положительных изменений ждать после 11 июня

Четверг, 11 июня 2026 года, станет особенным днем. В это время начинает действовать Хирон, которого в астрологии называют "великим целителем". Его энергия помогает залечить старые душевные раны, забыть обиды и вытереть слезы.

Для трех знаков зодиака этот период принесет долгожданное облегчение. Давняя печаль наконец исчезнет, а на смену ей придут радость, здоровье и надежда на лучшее будущее. Главред расскажет подробнее.

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Рак: примирение в семье

Для Раков главной причиной грусти в последнее время были проблемы с близкими. Семейные ссоры и недомолвки сильно ранили представителей этого знака, но с 11 июня все начнет налаживаться.

Благодаря целебной энергии Хирона Раки смогут искренне поговорить с родственником, отношения с которым давно испортились. Давняя обида или ссора наконец останутся в прошлом. Доверие восстановится, а облегчение почувствуют все. Очень скоро вместо напряжения в дом вернутся объятия, улыбки и настоящее семейное счастье.

Весы: важный разговор

Весы с 11 июня смогут полностью избавиться от неопределенности. В их жизни есть человек, серьезный разговор с которым они долго откладывали из-за страха. Теперь этот диалог наконец состоится.

Бояться результата не стоит, ведь этот период несет только положительные изменения. Разговор закончится хорошо и принесет долгожданное примирение. Весы сбросят тяжелый груз с сердца, почувствуют полную свободу и поймут, что их жизнь наладилась на годы вперед.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Скорпион: выбор в пользу позитива

Скорпионы в этот период найдут в себе силы, чтобы навсегда выбросить из головы все тягостные мысли. Они готовы поработать над своими эмоциями, чтобы перестать страдать.

С 11 июня Скорпионы посмотрят на свою жизнь трезво и поймут: тратить время на жалость к себе больше нельзя. Они сознательно решат замечать только хорошее и перестанут жаловаться на судьбу. Такое решение мгновенно вернет им радость жизни и уверенность в завтрашнем дне.

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